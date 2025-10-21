Timbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

POLITICA Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

El Mundo Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena

Política Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Política Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

Economía CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Policiales Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Información General La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Política Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Política Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

Política El Banco Central oficializó el swap con EEUU por u$s 20.000 millones: cómo es la letra chica

Por Nicolás Maggi La Ciudad Día de la Madre: el comercio en Rosario mostró señales frías

POLICIALES Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

POLICIALES Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos

Por Lucas Ameriso La Ciudad Una protectora exige la prohibición de gomeras y rifles de aire comprimido

Por Facundo Borrego La Ciudad Toma color la licitación de la ex Rural: el número de la inversión, interesados y tiempos

Por Rodolfo Parody Ovación Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

POLICIALES Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La Ciudad La UTN también se suma al paro de 48 horas: no hay clases ni martes ni miércoles

La Ciudad El tiempo en Rosario: se viene un martes ventoso, con nubes y calor