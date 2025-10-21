La Capital | La Región | Leticia Di Gregorio

Di Gregorio: "Cada vivienda es un sueño que se cumple gracias al trabajo en equipo"

La senadora provincial Leticia Di Gregorio acompañó la entrega de cuatro viviendas en Diego de Alvear

21 de octubre 2025 · 18:00hs
Villa Cañás. “Cada entrega y cada sorteo representan mucho más que una obra: significan dignidad y futuro para nuestros vecinos”

Villa Cañás. “Cada entrega y cada sorteo representan mucho más que una obra: significan dignidad y futuro para nuestros vecinos”, remarcó Di Gregorio.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio acompañó la entrega de cuatro viviendas en Diego de Alvear, donde participaron el presidente comunal electo Pablo Sosa, el actual mandatario Daniel Sagardía y el secretario de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas, Lucas Crivelli.

“Fue un momento muy emotivo, porque detrás de cada llave hay una historia de esfuerzo, de paciencia y de esperanza”, expresó la senadora el viernes. “Estas familias hoy cumplen el sueño del techo propio gracias al acompañamiento del gobierno provincial y al trabajo conjunto con cada comuna”.

Di Gregorio destacó el compromiso del gobierno de Santa Fe con el acceso a la vivienda propia, una política que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, y que continúa dando resultados concretos en distintas localidades del departamento General López.

Sortearon 45 viviendas en Villa Cañás

Ese mismo día, la legisladora estuvo presente en Villa Cañás, donde se realizó el sorteo de 45 viviendas, otro paso fundamental para garantizar el derecho al hábitat y al arraigo. “Cada entrega y cada sorteo representan mucho más que una obra: significan dignidad y futuro para nuestros vecinos”, remarcó Di Gregorio.

Pese al mal clima, el encuentro se vivió con gran alegría. “Fue un día gris, pero lleno de emoción. Ver la felicidad en los rostros de las familias es la mejor motivación para seguir gestionando”, añadió.

La senadora recordó además que el programa de viviendas continúa avanzando en distintas localidades del departamento General López, con proyectos en ejecución o próximos a concretarse en Elortondo, Sancti Spíritu y Venado Tuerto, entre otras. “Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos cumpliendo paso a paso el compromiso asumido: que más familias puedan tener su casa propia”, concluyó Di Gregorio.

