San Lorenzo: pusieron en funcionamiento nuevos consultorios en el hospital Granaderos a Caballo

Los nuevos espacios incluyen un consultorio de pediatría, dos de clínica médica y uno de tocoginecología, como parte de la reforma integral de la guardia con sistema de triaje.

El hospital provincial Granaderos a Caballo de San Lorenzo puso en funcionamiento este viernes cuatro nuevos consultorios que se suman a las obras de admisión , sala de espera y área de triaje habilitadas en agosto, como parte del plan integral de renovación de la guardia. La intervención demandó una inversión de 300 millones de pesos en infraestructura, mobiliario y obras complementarias , con el objetivo de mejorar las condiciones de atención de los pacientes y de trabajo de los equipos de salud.

Los nuevos espacios incluyen un consultorio de pediatría, dos de clínica médica y uno de tocoginecología, además de un office para el equipo médico. Del acto participaron el intendente Leonardo Raimundo, el presidente del Concejo Municipal , Hernán Ore, y el director del efector provincial, Andrés Lanaro.

“Esta intervención busca generar mejores espacios, más adecuados para nuestros usuarios y para nuestros equipos , pero fundamentalmente implementar una estrategia de atención que mejore la calidad de las prestaciones”, explicó Lanaro.

El director destacó que durante este año el hospital registró un incremento del 20 por ciento en la demanda respecto del año anterior. En ese contexto, valoró el esfuerzo de los trabajadores para sostener la atención mientras se desarrollaban las obras y señaló que las nuevas instalaciones son modernas y están pensadas para responder a la intensidad de la actividad asistencial.

Por su parte, Raimundo subrayó la importancia del establecimiento, al que definió como el principal efector de salud no solo de San Lorenzo, sino también de una amplia zona de la región. En ese sentido, recordó las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial para concretar mejoras edilicias, con especial atención a la organización y la rapidez de la atención de emergencias.

Una segunda etapa con más obras en la guardia

La renovación del Hospital Granaderos a Caballo continuará con una segunda etapa que contempla la puesta en valor del sector de internación transitoria y la incorporación de dos salas de emergencias completamente equipadas.

Estos trabajos darán continuidad a la intervención iniciada con la renovación del ingreso ambulatorio, la admisión, la sala de espera y el área de triaje, sistema que permite clasificar a los pacientes según la gravedad de su cuadro y establecer prioridades de atención.

Con las obras ya habilitadas y las próximas intervenciones previstas, el plan apunta a mejorar la infraestructura del hospital y fortalecer su capacidad de respuesta ante la demanda sanitaria de San Lorenzo y las localidades de la región.