La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: pusieron en funcionamiento nuevos consultorios en el hospital Granaderos a Caballo

Los nuevos espacios incluyen un consultorio de pediatría, dos de clínica médica y uno de tocoginecología, como parte de la reforma integral de la guardia con sistema de triaje.

1 de noviembre 2026 · 06:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El intendente de San Lorenzo

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, inauguró los consultorios del hospital.

El hospital provincial Granaderos a Caballo de San Lorenzo puso en funcionamiento este viernes cuatro nuevos consultorios que se suman a las obras de admisión, sala de espera y área de triaje habilitadas en agosto, como parte del plan integral de renovación de la guardia. La intervención demandó una inversión de 300 millones de pesos en infraestructura, mobiliario y obras complementarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención de los pacientes y de trabajo de los equipos de salud.

Los nuevos espacios incluyen un consultorio de pediatría, dos de clínica médica y uno de tocoginecología, además de un office para el equipo médico. Del acto participaron el intendente Leonardo Raimundo, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, y el director del efector provincial, Andrés Lanaro.

“Esta intervención busca generar mejores espacios, más adecuados para nuestros usuarios y para nuestros equipos, pero fundamentalmente implementar una estrategia de atención que mejore la calidad de las prestaciones”, explicó Lanaro.

El director destacó que durante este año el hospital registró un incremento del 20 por ciento en la demanda respecto del año anterior. En ese contexto, valoró el esfuerzo de los trabajadores para sostener la atención mientras se desarrollaban las obras y señaló que las nuevas instalaciones son modernas y están pensadas para responder a la intensidad de la actividad asistencial.

Por su parte, Raimundo subrayó la importancia del establecimiento, al que definió como el principal efector de salud no solo de San Lorenzo, sino también de una amplia zona de la región. En ese sentido, recordó las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial para concretar mejoras edilicias, con especial atención a la organización y la rapidez de la atención de emergencias.

Una segunda etapa con más obras en la guardia

La renovación del Hospital Granaderos a Caballo continuará con una segunda etapa que contempla la puesta en valor del sector de internación transitoria y la incorporación de dos salas de emergencias completamente equipadas.

Estos trabajos darán continuidad a la intervención iniciada con la renovación del ingreso ambulatorio, la admisión, la sala de espera y el área de triaje, sistema que permite clasificar a los pacientes según la gravedad de su cuadro y establecer prioridades de atención.

Con las obras ya habilitadas y las próximas intervenciones previstas, el plan apunta a mejorar la infraestructura del hospital y fortalecer su capacidad de respuesta ante la demanda sanitaria de San Lorenzo y las localidades de la región.

Noticias relacionadas
El entrenador de Newells, Frank Kudelka.

Kudelka: "El partido fue más luchado que jugado y con más nerviosismo que ideas"

Bruno Cabrera intenta conectar de cabeza para Newells.

Los puntos y combinaciones que necesita Newell's para sellar su pasaje a los playoff del Clausura

Newells juega ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

En vivo: Newell's sacó un buen punto ante San Lorenzo que lo consolida en zona de playoffs

Gabriel Arias es uno de los tres arqueros que Kudelka convocó para el choque de Newells ante San Lorenzo.

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Las más leídas

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Lo último

Banco Santa Fe: ya comenzaron las consultas por el hipotecario con una tasa UVA + 4,2 %

Banco Santa Fe: ya comenzaron las consultas por el hipotecario con una tasa UVA + 4,2 %

Aniversario redondo: GLM cumple 50 años como referente tecnológico en Argentina

Aniversario redondo: GLM cumple 50 años como referente tecnológico en Argentina

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Las torre de 200 metros en la antigua Refinería de Azúcar consolida una tendencia que comenzó en la mítica Bola de Nieve

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Por Alicia Salinas, para La Capital
La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario
La Ciudad

El SMN extendió la vigencia del alerta amarillo por tormentas en Rosario

La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a más de 80 empleados en Villa Constitución

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Las más leídas
Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Loteos en el Gran Rosario: unos tres mil compradores de terrenos fueron estafados

Newells vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Unión por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú adentro de una habitación en construcción

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Ampliaron el alerta por tormentas en Rosario para este domingo

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Crecida del río Paraná: qué animales pueden llegar a las costas de Rosario y cómo actuar

Ovación
La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca
Ovación

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

La pelea por la tabla anual: Central hará fuerza por River en el superclásico ante Boca

San Lorenzo empató y Newells clasificará a la fase final si derrota a Unión

San Lorenzo empató y Newell's clasificará a la fase final si derrota a Unión

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ascendió a Primera A y barrio Ludueña está de fiesta

Policiales
Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna
Policiales

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

Zona sur: lo allanaron por una denuncia por violencia de género y encontraron armas

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: Era dinero para sueldos y alquileres

El difícil trasfondo de la salidera a un jubilado en el centro: "Era dinero para sueldos y alquileres"

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

Detienen a un adulto y a un menor de edad por venta de drogas

La Ciudad
Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder representantes en las elecciones

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

Planazo de domingo: una muestra que recorre cuatro décadas de Charly García en Rosario

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Falsas ofertas de empleo: un nuevo método de estafa virtual en Rosario

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Rosario mira al cielo: el norte se convierte en el epicentro de la construcción vertical

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo hizo de nuevo: ganó un partido clave y el sueño de campeón no se lo quita nadie

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina
Ovación

Central Córdoba y Argentino, en los extremos en un sábado de máxima adrenalina

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico
Información General

Cinco recetas fáciles para Halloween con un aspecto terrorífico

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

Entró a una barbería de zona sur y mató a un cliente: fue condenado a 15 años de prisión

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Sarmiento: El Gato que mostró las uñas para que el Canalla sueñe

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se logró el acuerdo para que Uber sea legal en Rosario

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Policiales

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Vóley: Normal 3, una Escuela con mucha mística que sueña con ser un club

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3, una "Escuela" con mucha mística que sueña con ser un club

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Gestiones de Newells para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gestiones de Newell's para que el próximo partido ante el líder se juegue el fin de semana en Córdoba

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez
Política

Milei regresa a España a dos semanas de enfrentarse con Pedro Sánchez

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula
Política

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de hacer más con los mismos recursos
Economía

Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo
Economía

Las Pymes, contra las cuerdas: reclaman leyes, alivio fiscal y un cambio de rumbo

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva
Policiales

Un chico de 14 años fue baleado en la cabeza y está en terapia intensiva

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: Vamos a ir rápido
La Ciudad

La Municipalidad pisa el acelerador con Uber y DiDi: "Vamos a ir rápido"

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables
Policiales

Derribaron otro búnker de drogas y buscan identificar a sus responsables