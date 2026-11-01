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Las hormigas voladoras vuelven a Rosario atraídas por el fenómeno de El Niño

Estos insectos suelen aparecer en primavera y verano con la humedad y el calor de la época. De qué se trata esta invasión de bichos

Matías Petisce

Por Matías Petisce

1 de noviembre 2026 · 06:05hs
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La invasión de hormigas voladoras sorprendió a muchos durante los últimos días.

La invasión de hormigas voladoras sorprendió a muchos durante los últimos días.

Cientos de hormigas voladoras suelen aparecer en bandada en algunos puntos de la ciudad y la región durante la primavera y el verano. Este fenómeno es consecuencia del tradicional "vuelo nupcial" que realizan estas colonias de insectos, propiciado por el calor y la humedad característicos de la corriente de El Niño en la región.

Los especialistas apuntaron que es un fenómeno más común de lo que parece, pese a ser catalogado a veces como una "invasión apocalíptica", tal como ocurrió en otras épocas con las moscas u otros insectos. Este evento tuvo una marcada reaparición en 2021, cuando una verdadera nube de hormigas voladoras sorprendió a la población rosarina.

El porqué de las hormigas voladoras

"La hormiga voladora macho se cría dentro del hormiguero, donde es muy bien atendida, alimentada y cuidada", precisó el biólogo Jorge Finardi en contacto con La Capital.

Estos insectos suelen aparecer antes de las lluvias, en primavera y verano, que es cuando se producen los vuelos nupciales. "La hormiga reina sale a volar y detrás la siguen cientos de machos. De ellos, sólo uno la fecunda y ahí termina toda la ceremonia. Son verdaderas nubes, pero no hace falta combatirlas", describió.

En ese marco, Finardi señaló que esta clase de vuelos son habituales y están relacionados con el calor y la humedad de la época. No obstante, la historia no termina allí: "La reina tiene una espermoteca donde guarda los gametos por el tiempo que crea necesario para fecundarse ella misma".

>> Leer más: Invasión de hormigas voladoras en Rosario: por qué aparecen siempre en esta época

Después de ese vuelo, el macho no entra más al nido. "Si lo hace, lo sacan y se muere de hambre afuera. Por eso revolotean un día o dos hasta que mueren de hambre y sed", precisó el biólogo. Sin embargo, aclaró que en ese breve lapso suelen picar.

"La hormiga posee ácido fórmico. Si la persona picada es alérgica, debería tener cuidado", advirtió, aunque aclaró que no se trata de una picadura mortal o grave como la que podría provocar un alacrán.

El verano según el comportamiento de los insectos

Finardi es un biólogo reconocido por su dedicada tarea de observación del comportamiento de las hormigas. A partir de sus registros diarios, es capaz de evaluar las variables climáticas de la temporada que se avecina bajo la influencia de El Niño.

"Se están metiendo directamente dentro de las viviendas porque prevén futuras lluvias. Para protegerse, buscan lugares más altos; por eso ahora intentan construir túneles profundos hacia el interior de las casas, aunque los nuevos hormigueros exteriores los hacen en terrenos elevados", comentó.

También explicó que durante todo el invierno y los albores de la primavera, las hormigas se dedicaron a la infraestructura de sus colonias, construyendo nuevas galerías en lugares que son elevados y, a la vez, profundos.

>> Leer más: Después del "otoño tardío", ahora las hormigas anticipan un verano "muy caluroso"

"Esperan picos de calor que no les convienen. Se aproximarían temperaturas muy altas de forma abrupta que luego descenderían", evaluó de acuerdo con el comportamiento de los insectos, aunque relativizó el peligro de las picaduras por no haber reportes de gravedad al respecto.

Características de la especie

Se trata de las Camponotus mus y Camponotus substitutus, más conocidas como hormigas carpinteras. Las futuras reinas vuelan para encontrarse con los machos y copular, y luego buscan un lugar donde establecer el nido, según explicaron expertos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias Rosario (IICAR UNR-Conicet).

"La primavera y el verano son épocas propicias para observar a las hormigas voladoras, pero es un acto muy efímero que luego desaparece. No representa una gran molestia, más allá de la impresión que pueda generar", comentó Carlos Tasinato, titular del área de Vectores del municipio. El funcionario aclaró que "no es una especie distinta" a las hormigas comunes, sino que estos ejemplares alados constituyen las futuras reinas que formarán nuevas colonias.

"Es, ni más ni menos, la fase sexual del hormiguero en la cual las futuras reinas realizan el vuelo nupcial con el zángano. Luego se dejan caer y se desprenden de las alas para buscar un lugar donde fundar un nuevo hormiguero", sintetizó Tasinato.

En ese contexto, explicó que "la vida del macho es muy corta porque copula y muere. Al presentar dimorfismo sexual respecto al resto de la colonia, este es el único momento en el que se ven hormigas con alas".

Un rol clave en el ecosistema

Para muchos resultan una plaga o una molestia cuando atraviesan los espacios en fila india cargando segmentos de hojas, ramas o alimentos. Sin embargo, las hormigas cumplen una función vital en el ecosistema.

Sus actividades son variadas y van desde la descomposición de materia orgánica hasta la redistribución de nutrientes en el suelo. Al cavar galerías subterráneas, oxigenan la tierra y mejoran su estructura.

Tasinato, especialista en plagas urbanas, detalló que generalmente existen dos tipos de hormigas: las podadoras y las melíferas. La diferencia radica en que las primeras no se alimentan directamente de las plantas o del néctar, sino de un hongo que producen en una cavidad especial del hormiguero llamada honguera.

"Llevan millones de años de evolución. Si comparás una hormiga de un millón de años atrás con una actual, físicamente son prácticamente iguales; pero donde sí evolucionaron de forma sorprendente es en su organización social", concluyó.

Las hormigas salen a buscar alimento fuera del nido de una forma muy sensible y guiada: huelen las feromonas a través de sus antenas y dejan rastros químicos para que el resto de la colonia sepa exactamente dónde encontrar la comida.

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