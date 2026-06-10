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San Lorenzo: murió el exsecretario municipal Pedro "Pili" Rodríguez

El exsecretario de la Municipalidad de San Lorenzo Pedro Alberto “Pili” Rodríguez falleció esta madrugada en su casa de la localidad bonaerense de Olivos

10 de junio 2026 · 11:41hs
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Pedro Alberto Pili Rodríguez. Exsecretario de la Municipalidad de San Lorenzo condenado por crímenes de lesa humanidad

Pedro Alberto "Pili" Rodríguez. Exsecretario de la Municipalidad de San Lorenzo condenado por crímenes de lesa humanidad

El exsecretario de la Municipalidad de San Lorenzo Pedro Alberto “Pili” Rodríguez falleció esta madrugada en su casa de la localidad bonaerense de Olivos, informaron fuentes cercanas al abogado y dirigente político condenado por su participación crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

Pedro Rodríguez fue secretario de la Municipalidad de San Lorenzo durante la dictadura y en democracia desempeñó el mismo cargo en las intendencias de Armando Traferri, y también fue diputado provincial por el justicialismo.

Un histórico dirigente político de San Lorenzo

Pedro Alberto “Pili” Rodríguez fue un histórico dirigente político de San Lorenzo, vinculado a la Juventud Peronista en los 70 y fue condenado en 2013 a ocho años y medio de prisión por el secuestro y tortura del dirigente sindical municipal Manuel Casado, en 1976.

Cumplía prisión domiciliaria desde 2016 y enfrentaba otra causa judicial acusado de secuestros y desapariciones ocurridos durante el terrorismo de Estado implantado por la dictadura cívico militar.

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