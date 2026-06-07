Tierra de nadie: la autopista a Córdoba tiene más de 11 accesos ilegales entre Rosario y Roldán

La Capital relevó múltiples atajos a barrios privados, condominios, hoteles, campos e incluso a plantas industriales. Para ahorrar pocos minutos y kilómetros, los conductores ponen en riesgo su vida y la de los demás

Ingreso y egreso desde el Hotel Sol de Funes, donde solo hay tierra y piedras

Riesgosa maniobra que los conductores realizan en la intersección de Wilde e intersección con la autopista

Sobre la autopista a Córdoba , en el tramo desde Rosario hasta Roldán, en tan sólo 25 kilómetros, entre el kilómetro 298 y el 323 , hay al menos 11 bajadas y subidas ilegales. Caminos no autorizados que conectan el carril principal con ingresos a colectoras, barrios privados, condominios de viviendas, hoteles, campos e incluso parques industriales. Estos tramos son precarios, no están asfaltados y no cuentan con los espacios necesarios para la desaceleración y la aceleración de vehículos, por lo que los conductores realizan frenadas bruscas y temerarias sobre la calzada principal para desviarse.

La Capital relevó una por una las bajadas y subidas ilegales en la autopista que a diario forman parte de la trayectoria de muchos conductores, quienes las utilizan como “atajos” para recortar los tiempos hasta llegar a destino , pero realizan peligrosas maniobras que pueden poner en riesgo su propia vida y la de los demás. En algunos casos, utilizar el camino habilitado y salir a la autopista como corresponde implica hacer sólo unos kilómetros más de recorrido.

Según lo relevado por este medio, la mayor cantidad de bajadas ilegales se encuentra en la salida de Rosario , con ingresos hacia Fisherton. Una de las más peligrosas aparece a pocos metros del puente de Wilde sobre la autopista , y donde se sitúan una importante empresa local de mobiliario infantil , una concesionaria de renombre y dos conocidos clubes de la ciudad.

Con el fin de evitar el camino correcto (a través de calle Mendoza) , los automovilistas realizan una temeraria maniobra, con un giro en U y atajo en contramano por el camino habilitado de acceso a la autopista desde la colectora. Allí, se producen cruces de alto riesgo con vehículos que se enfrentan, unos mientras aumentan la velocidad para incorporarse al corredor con otros que circulan lento luego del giro desde la bajada ilegal. Además, previo a esta maniobra, esquivan un cartel de tránsito que advierte sobre la incorporación de camino lateral.

Luego, continuando el recorrido hacia Roldán, se encuentran varias bajadas para ingresar a barrios cerrados, condominios y barrios abiertos. Otro punto a mencionar es que en el tramo relevado por La Capital, se registraron múltiples cruces ilegales de mano a mano a la autopista. Este tipo de conexiones unen el camino del corredor rápido que va en dirección hacia Córdoba con el que se dirige hacia Rosario.

En los casos de vehículos que utilizan estos conectores viales de tierra, los rodados circulan a alta velocidad por el carril rápido de la mano y, con pocos metros de recorrido, doblan para ingresar en la otra vía. Al buscar incorporarse en la mano contraria, circulan a baja velocidad por el carril rápido, debido al giro abrupto, y corren riesgo de ser impactados por los autos o camiones que transitan cumpliendo las normas.

roldan autopista bajadas ilegales Temerario cruce múltiple a la altura de Roldán Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

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La bajada de la discordia

En particular, el tema se instaló en el debate público tras la polémica entre Vialidad Nacional y Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes. El organismo intimó judicialmente al empresario a partir de la apertura sin autorización de un ingreso y un egreso desde la calzada principal de la autopista Rosario-Córdoba, para “ahorrarle” a sus huéspedes más de 2 kilómetros de recorrido (una demora de sólo 3 minutos aproximadamente) y que puedan bajar desde el carril hacia la puerta del complejo. ¿El problema? Ni la bajada ni la subida están habilitadas por las autoridades, por lo que no cuentan con asfalto y no tienen el lugar necesario para desacelerar, o bien para poder acelerar y volver a ingresar a la autopista.

subida ilegal a la autopista hotel sol de funes Ingreso y egreso desde el Hotel Sol de Funes, donde solo hay tierra y piedras Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

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Mediante el análisis desde el lugar, La Capital corroboró que la bajada que conecta la autopista con el hotel cuenta solamente con material granular (piedras), distribuido de manera irregular y el camino, de tierra, posee un número importante de baches, por lo que se presume una circulación más que complicada en días de lluvia.

Al respecto, Gastón Bruno, jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, caracterizó, en diálogo con LT8, al acceso como “temerario”. La cartera requirió, por vía judicial, al titular del hotel la eliminación de estas conexiones. “Representa un grave peligro para la seguridad vial, permite maniobras de ingreso y egreso desde una autopista de alta velocidad sin carriles de aceleración ni desaceleración, sin señalización adecuada, sin canalización de movimientos y sin las condiciones de visibilidad”, valorizó el organismo en un comunicado.

autopista sol de funes Subida del Hotel Sol de Funes Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Finalmente, el pasado jueves 4 de junio, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) anunció una intervención para bloquear el tránsito vehicular entre la calzada y el camino lateral.

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De igual manera, el Hotel del Sol de Funes es tan sólo un ejemplo. Saliendo desde Rosario hacia las localidades vecinas, las bajadas ilegales se multiplican. Vale recordar que las autopistas se caracterizan por no contar con cruces a nivel, justamente por estar diseñadas para la circulación rápida y segura de vehículos, con accesos controlados y sin interrupciones como semáforos o intersecciones, tal como sucede en las rutas.

Los conductores, con la intención de sacar provecho y recortar los tiempos de demora, buscan filtrarse (o escaparse) por donde pueden de la autopista, evitando trayectos que les suman, en promedio, un cuarto de hora a su recorrido. Con el fin de ahorrar tiempo y kilómetros, los vehículos que realizan estas maniobras utilizan la autopista a gusto y piacere, y violan las normas viales. Tierra de nadie.

Las subidas y bajadas ilegales a la altura de Fisherton

La investigación de La Capital comenzó con el mencionado caso de la intersección de la autopista con el puente de Wilde, donde se percibieron distintas maniobras de riesgo. Autos, camionetas e incluso algunos camiones de poca carga bajan por la banquina unos 100 metros después de pasar por debajo del puente, esquivan el cartel de advertencia y giran en U para ingresar en contramano.

Unos pocos metros más adelante por la autopista, a la altura de la calle Gallegos, donde se encuentra el acceso al camping del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), aparece una huella de camino de tierra en la que algunos conductores salen de la autopista imprudentemente, para evitar el camino desde Rosario por calle Mendoza hasta avenida San José de Calasanz y, luego, doblar en Gallegos (aproximadamente siete minutos más de demora).

autopista bajadas ielgales entrada camping Entrada al camping, sin lugar para desascelerar Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Inmediatamente después de esta bajada, a 500 metros de distancia, se encuentra otro atajo ilegal de gran riesgo, un camino improvisado con escaso material granular que permite ingresar al Residencial Fisherton Club de Campo y al barrio Tango. Allí, los vehículos deben salir repentinamente de la autopista y tomar la bajada empinada que cuenta con baches pronunciados y giros irregulares, con un marcado peligro de perder el control del coche.

Un kilómetro más allá, se encuentran otros caminos clandestinos de tierra, marcados por el uso indebido de los vehículos que ingresan al complejo Arboria I - Condos de Fisherton y también salen para tomar la autopista. Al tomar el corredor nacional para evitar el camino largo, buscan recortar cinco minutos para dirigirse al centro de Funes.

bajada ilegal autopista barrio tango Ingreso a barrio Tango Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Funes y Roldán

Durante el paso a la altura de Funes, con el acceso habilitado desde la autopista hacia la rotonda de ingreso al country Vida, a unos pocos metros se encuentra una subida a la autopista con camino de tierra, por la cual los conductores “ahorran” unos 6 minutos para incorporarse al corredor en dirección a Córdoba.

Apenas unos metros después del final del mencionado country, aparece nuevamente otra bajada de tierra marcada por el paso imprudente de vehículos, a pocas cuadras del colegio Montessori de Funes. Con esta maniobra, los conductores reducen apenas cuatro minutos de camino, que deberían hacer legalmente con el ingreso legal a través de la colectora o hacia la rotonda de Vida y la avenida Fuerza Aérea.

subida ilegal autopista atras country vida Caminos de tierra, "atajos" que usan los conductores, detrás del country Vida Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Además de la bajada de la discordia, en el Hotel Sol de Funes, otras bajadas y subidas a la autopista fueron intervenidas para evitar el tránsito en estos caminos. Aunque se trataba de caminos de huellas de tierra, la mayoría de estas fueron interrumpidas por particulares con plantas o desniveles.

Ya en Roldán, en el barrio abierto Punta Chacra, se relevaron dos bajadas clandestinas, a pocos metros de distancia una de la otra, que los automovilistas utilizan para entrar desde allí hacia el sur de Roldán. La primera se encuentra en el ingreso a la zona residencial y la segunda cuando esta termina.

autopista bajadas ilegales cruce multiple roldan Temerario cruce múltiple de "cambio de mano" pasando la A012 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Siguiendo por esa mano de la autopista, a unos seis kilómetros del acceso a San Jerónimo Sud, se encuentra un acceso clandestino a campos privados. Casi a la par de esa entrada se encuentra uno de los accesos ilegales más imponentes: un cruce múltiple de mano a mano en la autopista. Los automovilistas lo usan para cambiar de vial y tomar el camino para el lado de Rosario. Entre Fisherton y Roldán, se registraron múltiples cruces de este tipo.

El problema del crecimiento demográfico “explosivo”

A partir de un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) al que pudo acceder La Capital, el tramo de la autopista Rosario-Córdoba comprendido entre Funes y Roldán presenta un “escenario de alta complejidad vial”. Uno de los motivos que responde a este contexto es el “crecimiento demográfico explosivo y residencial de ambas localidades”.

“En las zonas intermedias y de accesos a nuevos barrios, los conductores realizan frenadas bruscas e imprevistas sobre la calzada principal para desviarse hacia colectoras de tierra precarias, desestabilizando el flujo vehicular”, sumó el equipo técnico de Fepevina.

En definitiva, una gran y creciente cantidad de barrios privados y condominios sin salida a la autopista se combina con conductores apurados que buscan optimizar el camino, lo que genera un escenario complejo para la seguridad vial. Una problemática real, asociada a la no planificación urbana.

“El peligro es que estos puntos carecen de carriles de desaceleración y transición geométrica. Un vehículo que frena casi a cero sobre el carril derecho de la autopista para tomar una bajada irregular genera un riesgo inminente de choque por alcance en cadena”, cerraron desde el equipo técnico de Fepevina.