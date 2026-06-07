Desde Villa Gobernador Gálvez reclaman a Nación obras en las colectoras de circunvalación y autopista

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci y el senador provincial, Ciro Siesas enviaron una carta documento a Vialidad Nacional para que repare la colectora de circunvalación, las dos colectoras de la autopista, sus accesos, y también los puentes que atraviesan el arroyo Saladillo .

“Desde la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez hemos enviado a la delegación en Santa Fe de Vialidad Nacional una carta documento para intimarlos a que comiencen con las obras de reparación de la colectora de circunvalación, como también las dos colectoras de autopista Rosario-Buenos Aires, tanto oeste como este, y sus accesos a la autopista porque están en un estado de deterioro muy importante”, indicó Ricci, mientras agregó que también piden la construcción de “lo que es colectora de circunvalación, desde barrio La Isleta hasta la bajada Nogués”.

“También estamos solicitando la reparación urgente de la carpeta asfáltica sobre los dos puentes que atraviesan el arroyo Saladillo en la autopista Rosario-Buenos Aires, donde ya hemos sufrido muchos accidentes con pérdidas de vida”, agregó el intendente villagalvense.

Por su parte, Seisas expresó que desde el gobierno nacional “no hacen, pero tampoco dejan hacer. En Rosario también tuvimos que recorrer a una demanda a la Justicia Federal para que obligue a Vialidad Nacional a actuar en el recambio de luminarias, en el desmalezamiento de los alrededores de circunvalación, ahora sumamos el capítulo autopista Rosario-Buenos Aires y los puentes que conectan”.

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Eje nodal

Destacó además que: “Este es un eje nodal de conectividad entre las dos localidades más importantes del sur santafesino –Rosario y Villa Gobernador Gálvez–, toda el área industrial y su acceso a otras provincias, ya que es una vía nacional. El reclamo es concreto y hay fondos para esto, como por ejemplo el impuesto al combustible que tiene que volver en este tipo de obras y no devuelven ni un peso a todo lo que aporta la provincia de Santa Fe”, continuó.

El miércoles 3 de junio, el intendente Ricci envió la carta documento a Vialidad Nacional donde se “intima formalmente a esa Dirección Nacional de Vialidad a proceder de manera urgente e inmediata a la ejecución de las siguientes tareas: Sobre ruta nacional N°9 (autopista “Pedro Aramburu”), se proceda al mantenimiento de la colectora y accesos en ambos sentidos de circulación. En relación a las calzadas de la autopista, se realice el mantenimiento, bacheo, reparación integral de barandas (o guarda-rails) de puentes sobre el arroyo Saladillo en manos ascendente y descendente, puesta en condiciones de transitabilidad y seguridad vial dentro de los límites jurisdiccionales correspondientes a este Municipio”.

Nueva colectora

“Asimismo, sobre la Avenida de Circunvalación 25 de mayo se lo intima a realizar la reparación, mantenimiento y conservación de la calzada de la colectora norte desde Nogués hasta el acceso por avenida San Martin. Del mismo modo, se reclama la ejecución y construcción de la colectora faltante correspondiente al tramo comprendido entre calle Italia y calle Santiago del Estero, obra indispensable para garantizar condiciones adecuadas de conectividad, ordenamiento vehicular, accesibilidad y seguridad para vecinos, peatones y usuarios de dicha arteria vial. El presente reclamo se fundamenta en las obligaciones legales y competencias específicas atribuidas a esa Dirección Nacional de Vialidad conforme el Decreto Ley Nacional Nº 505/1958 —Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional—, cuyo artículo 2º establece expresamente que la Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo ‘el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias’, comprendiendo ello las colectoras, accesos, puentes y obras anexas integrantes del corredor vial nacional”, continúa la misiva.

“Si no recibimos una respuesta favorable acudiremos a la Justicia Federal junto al senador departamental Ciro Seisas”, advirtió el jefe municipal; y al mismo tiempo indicó que “con esta gestión nacional no tenemos respuesta, antes recibíamos materiales, nosotros poníamos los equipos y la reparábamos, pero ahora no hay respuestas y se está deteriorando mucho”.

En tanto, el legislador hizo hincapié en que “por ahora el reclamo es administrativo, pero si tenemos que volver a la Justicia a reclamar por lo que tiene que hacer el gobierno nacional, ya sea mediante su concesionario o por su propia cuenta, lo vamos a hacer”.

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