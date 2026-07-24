Nueva jornada de intercambio de matariales reciclables por ecotachos en Venado Tuerto

La actividad tendrá lugar en el marco del programa municipal “Objetivo Cierre Basural” que refuerza una política ambiental que ya lleva cinco años en la ciudad

A través del programa “Reciclar Venado”, la Municipalidad de Venado Tuerto organizó una nueva jornada de intercambio de ecotachos , actividad impulsada por la Subsecretaría de Gestión Participativa.

El evento tendrá lugar el miércoles 29 de julio, de 15.30 a 17.30, en la plaza del barrio El Cruce , Jauretche y Monteagudo.

La actividad tendrá lugar en el marco del programa municipal “Objetivo Cierre Basural”. Con estas acciones, desde el municipio se refuerza una política ambiental que ya lleva cinco años en la ciudad.

Los vecinos podrán llevar residuos reciclables como plásticos, vidrios, latas, papel y cartón , siempre que estén limpios y secos. Como incentivo por la entrega de material reciclable recibirán un ecotacho , diseñado especialmente para que cada familia adopte o continúe con el hábito de la separación diferenciada en sus hogares.

Desde la Subsecretaría de Gestión Participativa destacaron que estas jornadas buscan seguir fortaleciendo el sistema de recolección diferenciada que se está implementando en los distintos barrios de Venado Tuerto.

Además recordaron que desde hace más de dos años el municipio implementó días y horarios especiales para la recolección de residuos domiciliarios que fueron previamente separados por materiales en las casas de los vecinos.

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