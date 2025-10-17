La Capital | La Región | docente

Reconquista programó diferentes homenajes a la escritora y docente Laura Vizcay

A lo largo de su vida, acompañó y colaboró con numerosas bibliotecas de la ciudad, fortaleciendo espacios de encuentro y aprendizaje colectivo

17 de octubre 2025 · 15:00hs
En su homenaje

En su homenaje, cada una de esas bibliotecas contará con un espacio que llevará su nombre, como símbolo de gratitud y reconocimiento a su legado.
Reconquista programó diferentes homenajes a la escritora y docente Laura Vizcay

Durante todo el mes de octubre, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista lleva adelante diversas acciones para recordar y homenajear a la escritora y docente Laura Vizcay, una figura entrañable de la cultura local y regional.

En este marco, en la mañana del miércoles 15 de octubre, se realizó un emotivo encuentro en la Biblioteca Popular Manuel Obligado, donde autoridades municipales, familiares, amigos y colegas participaron del acto de descubrimiento de la placa que impone el nombre de Laura Vizcay al patio de la institución.

De la actividad participaron María Haydée Maggio , del área de Desarrollo Humano, y el secretario de Cultura, Lucas Ferro, junto a representantes de distintas instituciones culturales de la ciudad.

Vizcay1

Laura Vizcay fue una incansable militante de la lectura en voz alta y de la lectura como lazo entre las personas. Su tarea, silenciosa y constante, dejó una profunda huella en la comunidad, sembrando literatura con pasión, sensibilidad y generosidad.

Una vida como escritora y docente

A lo largo de su vida, acompañó y colaboró con numerosas bibliotecas de Reconquista, fortaleciendo espacios de encuentro y aprendizaje colectivo.

En su homenaje, cada una de esas bibliotecas contará con un espacio que llevará su nombre, como símbolo de gratitud y reconocimiento a su legado, y como una manera de mantener viva la memoria de quien dedicó su vida a compartir el amor por la palabra y la lectura.

Noticias relacionadas
En 2024, más de 500 personas participaron de capacitaciones en peluquería, electricidad domiciliaria, reparación de celulares, aire acondicionado y gomería, con clases presenciales y virtuales que alcanzaron a las 31 localidades.

Comenzará un curso gratuito de jardinería para habitantes del departamento General López

La PDI se encargó del operativo de la causa sobre abuso sexual.

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Las tareas incluyen corte de césped, desmalezamiento, descacharrado y fumigación. Esta última se realiza de forma espacial, con cañones por las calles durante la noche, y también de manera intradomiciliaria cuando se requiere.

Dengue: Villa Gobernador Gálvez refuerza la prevención contra la proliferación de mosquitos

Buscan al adolescente que cayó al río en San Lorenzo.

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Lo último

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Caren Tepp a Adorni: Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más

Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más"

Un soldado clave: Newells pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

Un soldado clave: Newell's pierde al capitán para jugar este viernes ante Argentinos en La Paternal

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

La Libertad Avanza de Santa Fe denunció a Gabriel Chumpitaz por capitalizar el ideario y referencias clave del partido violeta. El postulante de Compromiso Federal aseguró que no cambiará su estrategia

Intiman a un candidato para que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a la Nación, reclamamos lo que nos deben"

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla
Policiales

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Ovación
GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral
Ovación

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

GER se juega el pase a las semifinales del Regional del Litoral

Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

Franco Colapinto cerró el único ensayo libre en Austin delante de su compañero Pierre Gasly

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Día de la Madre: tarde de sábado especial en el Paseo del Siglo

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná
La Región

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense