Reconquista programó diferentes homenajes a la escritora y docente Laura Vizcay

Durante todo el mes de octubre, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista lleva adelante diversas acciones para recordar y homenajear a la escritora y docente Laura Vizcay , una figura entrañable de la cultura local y regional.

En este marco, en la mañana del miércoles 15 de octubre, se realizó un emotivo encuentro en la Biblioteca Popular Manuel Obligado, donde autoridades municipales, familiares, amigos y colegas participaron del acto de descubrimiento de la placa que impone el nombre de Laura Vizcay al patio de la institución.

De la actividad participaron María Haydée Maggio , del área de Desarrollo Humano, y el secretario de Cultura, Lucas Ferro, junto a representantes de distintas instituciones culturales de la ciudad.

Laura Vizcay fue una incansable militante de la lectura en voz alta y de la lectura como lazo entre las personas. Su tarea, silenciosa y constante, dejó una profunda huella en la comunidad, sembrando literatura con pasión, sensibilidad y generosidad.

Una vida como escritora y docente

A lo largo de su vida, acompañó y colaboró con numerosas bibliotecas de Reconquista, fortaleciendo espacios de encuentro y aprendizaje colectivo.

En su homenaje, cada una de esas bibliotecas contará con un espacio que llevará su nombre, como símbolo de gratitud y reconocimiento a su legado, y como una manera de mantener viva la memoria de quien dedicó su vida a compartir el amor por la palabra y la lectura.