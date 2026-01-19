Reconquista dijo presente en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea El intendente Vallejos participó en Paraguay de la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, por invitación del presidente Santiago Peña 19 de enero 2026 · 11:53hs

Vallejos mantuvo encuentros con representantes del sector cárnico —entre ellos el frigorífico Friar— y con actores industriales y productivos no solo de Reconquista, sino también de otras localidades del centro-norte santafesino.

El intendente de Reconquista, Amadeo “Enri” Vallejos, participó en Paraguay de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento de alcance estratégico que abre un nuevo escenario para las economías regionales y la inserción internacional del país.

El tratado permitirá el acceso preferencial a un mercado de más de 800 millones de consumidores y es seguido con atención por sectores productivos e industriales de distintas regiones. En ese contexto, la presencia del jefe municipal de Reconquista se dio como parte de una agenda vinculada al desarrollo económico y al posicionamiento del norte de la provincia de Santa Fe en los nuevos escenarios comerciales.

Mercosur-Unión Europea, un tratado esperado Durante su estadía, Vallejos mantuvo encuentros con representantes del sector cárnico —entre ellos el frigorífico Friar— y con actores industriales y productivos no solo de Reconquista, sino también de otras localidades del centro-norte santafesino. En esos intercambios, se coincidió en que el acuerdo Mercosur–Unión Europea constituye una señal concreta que el mercado estaba esperando para avanzar en inversiones y en la generación de puestos de trabajo.

Para el entramado productivo regional, el nuevo marco comercial abre oportunidades en áreas como la exportación de carnes premium, la agroindustria y las producciones con valor agregado, sectores en los que la región cuenta con experiencia, capacidad instalada y potencial de crecimiento. Sectores productivos del norte santafesino destacaron el tratado como una señal relevante para atraer inversiones y generar empleo.

Posicionamiento de Reconquista Desde el municipio señalaron que la participación en este tipo de instancias internacionales forma parte de una estrategia orientada a fortalecer vínculos, generar previsibilidad y articular con el sector privado, con el objetivo de consolidar a Reconquista como una ciudad productiva con proyección regional e internacional. >>Leer más: Reconquista consolida su modelo de gestión en Punta del Este