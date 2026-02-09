La Capital | La Región | Reconquista

Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval

Este sábado 7 de febrero el Club Platense Porvenir se encendió de color con la segunda jornada de los Carnavales de Reconquista 2026

9 de febrero 2026 · 14:29hs
La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición.  
Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval

Desde las primeras horas de la noche del último sábado, las familias de Reconquista se al Club Platense Porvenir de la ciudad para ser parte de un espectáculo que combinó música, danza y un fuerte sentido de pertenencia, convirtiendo al carnaval en uno de los puntos de reunión más elegidos del verano en el norte provincial.

Este año la organización de los carnavales de Reconquista está a cargo del Club Platense Porvenir, con el acompañamiento de la Municipalidad que a través del intendente, Amadeo Enri Vallejos y sus distintas áreas, articuló el operativo necesario para que el evento se desarrolle de manera ordenada y segura.

Segunda noche

El inicio de esta segunda noche estuvo marcado, como es habitual, por la participación de personas mayores, quienes desfilando bajo el estandarte de "Adultos Activos" abrieron el paso de las comparsas con una demostración de entusiasmo y compromiso, resaltando la integración de todas las edades en las propuestas recreativas que impulsa el municipio.

Con el corsódromo ya encendido, O’Bahía, Piray y Koé Porá fueron ganando el escenario con sus puestas en escena, vestuarios y ritmos, logrando una conexión constante con el público que esperaba esta jornada con localidades agotadas hace varios días, y que este segundo sábado una vez más respondió con aplausos y muestras de apoyo a cada pasada.

Reconquista-carnaval

El carnaval continúa

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición.

Así, Reconquista sigue fortaleciendo una celebración que trasciende el espectáculo y se convierte en un espacio de encuentro, expresión cultural y disfrute compartido para toda la familia y la comunidad.

>>Leer más: Sastre y una historia de 64 años de carnavales que ya forman parte del ADN de su gente

Noticias relacionadas
La ONG Podemos y de Espacio Ariel son ámbitos de referencia para la contención, la rehabilitación y el acompañamiento de jóvenes y adultos.

Di Gregorio: "Vamos a seguir denunciando los puntos de venta de droga y también acompañando a quienes necesitan ayuda"

Revelaron cómo fue el operativo de traslado del sable corvo de San Martín hacia San Lorenzo.

El sable de San Martín ya está en San Lorenzo: revelaron imagenes del operativo de traslado

En un sector se levantará el microestadio, en otro las canchas de paddle y fútbol cinco, más allá la cancha de bochas y las de tenis que serán puestas en valor.

General Lagos apuesta al deporte como eje de transformación

Después, al caer el sol, a partir de las 20, la música tomará el protagonismo total con el inicio de la Fiesta Retro. Un viaje en el tiempo a través de los hits que marcaron una época, mezclados en vivo por reconocidos DJ. 

Baigorria prepara una tarde de radio en vivo y nostalgia en la Reserva Natural

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lo último

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis
Información General

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Ovación
Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
Política

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"