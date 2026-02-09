Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval Este sábado 7 de febrero el Club Platense Porvenir se encendió de color con la segunda jornada de los Carnavales de Reconquista 2026 9 de febrero 2026 · 14:29hs

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición.

Desde las primeras horas de la noche del último sábado, las familias de Reconquista se al Club Platense Porvenir de la ciudad para ser parte de un espectáculo que combinó música, danza y un fuerte sentido de pertenencia, convirtiendo al carnaval en uno de los puntos de reunión más elegidos del verano en el norte provincial.

Este año la organización de los carnavales de Reconquista está a cargo del Club Platense Porvenir, con el acompañamiento de la Municipalidad que a través del intendente, Amadeo Enri Vallejos y sus distintas áreas, articuló el operativo necesario para que el evento se desarrolle de manera ordenada y segura.

Segunda noche El inicio de esta segunda noche estuvo marcado, como es habitual, por la participación de personas mayores, quienes desfilando bajo el estandarte de "Adultos Activos" abrieron el paso de las comparsas con una demostración de entusiasmo y compromiso, resaltando la integración de todas las edades en las propuestas recreativas que impulsa el municipio.

Con el corsódromo ya encendido, O’Bahía, Piray y Koé Porá fueron ganando el escenario con sus puestas en escena, vestuarios y ritmos, logrando una conexión constante con el público que esperaba esta jornada con localidades agotadas hace varios días, y que este segundo sábado una vez más respondió con aplausos y muestras de apoyo a cada pasada.

Reconquista-carnaval El carnaval continúa La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición. Así, Reconquista sigue fortaleciendo una celebración que trasciende el espectáculo y se convierte en un espacio de encuentro, expresión cultural y disfrute compartido para toda la familia y la comunidad.