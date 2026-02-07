El sable de San Martín ya está en San Lorenzo: revelaron imagenes del operativo de traslado

El arma histórica ya está en el Convento, a la espera de la ceremonia por el 213º aniversario del Combate. Está proyectado que el presidente hable cerca de las 20

El sable corvo del general José de San Martín ya llegó a San Lorenzo luego de concretarse su traslado desde el Museo Histórico Nacional hasta el histórico Convento , uno de los escenarios centrales del Combate de San Lorenzo. La llegada se produjo cerca de las 14.30 y fue confirmada por el g obierno nacional a través de un video oficial .

El arribo del arma histórica se da en la previa del acto que este sábado encabezará el presidente Javier Milei en el Campo de la Gloria , en una ceremonia con un fuerte despliegue protocolar y de seguridad.

Según se informó oficialmente, el sable fue trasladado bajo custodia militar permanente , en el marco del decreto 81/2026 , que dispuso su traspaso definitivo al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín , en el barrio porteño de Palermo. En el Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, quedará desde ahora una réplica del arma.

La llegada del sable corvo a San Lorenzo marca uno de los hitos centrales de la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y representa, además, un hecho poco frecuente: hace 26 años que un presidente de la Nación no participa del acto central en el lugar donde San Martín tuvo su bautismo de fuego en territorio argentino.

El presidente Milei arribará este sábado a la provincia en avión al aeropuerto internacional de Rosario y desde allí se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo. En el Campo de la Gloria se dispusieron palcos diferenciados: uno principal para el mandatario, funcionarios nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo; otro para autoridades provinciales y comunales; y un tercero destinado a referentes de La Libertad Avanza (LLA).

Desde la organización, confirmaron que el acto no incluirá discursos políticos. El eje estará puesto en la recreación histórica del Combate de San Lorenzo, con la tradicional carga de caballería protagonizada por el Regimiento de Granaderos a Caballo, además de la participación de la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada de América, y un desfile de agrupaciones tradicionalistas.

El traspaso del sable y la polémica

El traspaso del sable corvo estuvo rodeado de controversia desde su anuncio. La decisión del Poder Ejecutivo nacional generó rechazos en sectores académicos y culturales y derivó en la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, quien expresó su desacuerdo con la medida.

Además, descendientes de los donantes originales del sable, Manuela Rosas y Máximo Terrero, promovieron una acción judicial para frenar el traspaso. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 rechazó el planteo, habilitando así su traslado definitivo.

Mientras tanto, en San Lorenzo la expectativa crece. Desde el municipio anticiparon una concurrencia superior a la habitual, con decenas de miles de visitantes previstos para la jornada, en un acto que combina peso histórico, simbolismo político y una fuerte carga institucional.