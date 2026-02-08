Di Gregorio: "Vamos a seguir denunciando los puntos de venta de droga y también acompañando a quienes necesitan ayuda" La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó que durante 2026 continuará con su política de denunciar el narcotráfico en el departamento General López 8 de febrero 2026 · 08:00hs

La ONG Podemos y de Espacio Ariel son ámbitos de referencia para la contención, la rehabilitación y el acompañamiento de jóvenes y adultos.

Durante la primera semana de febrero, la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio enfatizó que durante este año continuará con las denuncias a los puntos de venta de droga tanto en Venado Tuerto como en el resto del distrito. Además, ratificó que continuará el trabajo articulado y el acompañamiento a la ONG Podemos y a Espacio Ariel, que coordina Sergio Appa, como ámbitos especializados para la prevención, capacitación y la asistencia en consumos problemáticos.

En ese marco, la representante del departamento General López explicó que la tarea central que lleva adelante es la denuncia directa contra el narcotráfico, una acción que se sostiene en el tiempo y que se articula con la Justicia y los gobiernos locales. “Denunciar a quienes venden drogas es una decisión política que tomamos hace años y que vamos a seguir sosteniendo, porque es la manera de ir contra quienes generan daño en nuestros barrios”, señaló Di Gregorio.

DiGregorio-adicciones2 Combate a la droga y prevención A la par de ese trabajo, la senadora provincial remarcó la importancia de contar con espacios especializados que acompañen a quienes necesitan ayuda. En ese sentido, destacó el rol de la ONG Podemos y de Espacio Ariel como ámbitos de referencia para la contención, la rehabilitación y el acompañamiento de jóvenes y adultos, y explicó que desde su rol institucional se brinda apoyo y se trabaja de manera coordinada ante cada situación que lo requiere.

DiGregorio-adicciones3 Di Gregorio detalló que ambos espacios desarrollan una fuerte tarea preventiva a través de charlas y encuentros en escuelas, clubes y distintas instituciones, orientadas a adolescentes, padres y familias, y que también intervienen cuando se requiere un abordaje profesional específico. Ese trabajo conjunto permite que, además de la denuncia, existan respuestas concretas para quienes deciden pedir ayuda.

“Vamos a seguir denunciando los puntos de venta de droga y acompañando a Podemos y al Espacio Ariel, porque la lucha contra las adicciones necesita decisión para ir contra los narcos y, al mismo tiempo, espacios serios que contengan y acompañen a quienes quieren salir de esa situación”, finalizó. >>Leer más: Tres detenidos por venta de drogas en Venado Tuerto y Wheellright