Quién es el influencer santafesino acusado de caza ilegal: dice que lo hace para comer y es empleado estatal

El gobierno provincial denunció a Milton Espeche por cazar patos en regiones prohibidas. El hombre se defendió: “No soy un asesino. Cazo para consumo”

Milton Espeche fue denunciado públicamente por organizaciones ambientales por la caza ilegal en la Laguna Setubal, en la ciudad de Santa Fe , pero fue el gobierno provincial el que realizó una denuncia penal por matar especies protegidas. El cazador e influencer se defendió y dijo que lo hace “para consumo propio y para llegar a fin de mes”.

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) de Entre Ríos expuso la ilegalidad de los actos de Espeche a mediados de la semana pasada. La organización denunció que el influencer oriundo de Santa Fe se jactaba de la caza de aves, muchas de ellas permitidas por la ley santafesina, pero sin control. “Cazaba fuera de temporada, en zona de veda, excedía los cupos permitidos y utilizaba artes prohibidas como armas a repetición y armas PCP”, explicaron en redes sociales.

La particularidad del caso es que Espeche cazaba de manera ilegal y hasta lo hacía a metros del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, que finalmente fue el encargado de denunciarlo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras la denuncia del Ministerio de Ambiente de Santa Fe se conocieron detalles del accionar de Espeche y sobre su profesión. Según confirmó la cartera conducida por Enrique Estevez, Espeche es empleado de planta permanente en el Hospital Cullen desde hace más de 10 años, aunque no forma parte del cuerpo de médicos que atiende en el lugar. Además, Espeche, de 38 años, no posee carnet habilitante para la caza deportiva.

>> Leer más: Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

En el departamento La Capital, igual que en Rosario, está totalmente vedada la caza de todo tipo de especies durante todo el año. No sólo por el daño ambiental, sino por el peligro latente de utilizar armas cerca de zonas residenciales.

La multa que prevé el Ministerio de Ambiente santafesino ronda los 3.5 millones de pesos, según las infracciones y la acumulación de faltas a la Ley Provincial Nº 4.830 de Protección de Fauna.

Cazar para consumo propio

Luego de la viralización de su caso, Espeche publicó un video en redes sociales en el que aseguró: “No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie”.

Espeche explicó que caza pato para el consumo propio, “para por ahí llegar a fin de mes porque la economía sabemos que no estamos bien”. En su descargo reconoció que trabaja en el hospital de Santa Fe, pero también realiza trabajos de jardinería y otras tareas para complementar sus ingresos.

El descargo del influencer en redes sociales tras la denuncia por caza ilegal gentileza

“Yo por ahí agarro 15, 20, no más. Lo justo necesario para comerlo o, ya digo, vender, llegar un poquito a fin de mes, pagar un par de cuentitas. He cazado patos para llevar comida a otras familias”, manifestó y negó la acusación que indicaba que mataba cientos de animales.

Por último, Espeche reconoció que fue convocado por la Justicia y remarcó que está a disposición. “Afronto las consecuencias”, sostuvo.

La denuncia de Santa Fe

El influencer de caza de Santa Fe, Milton Espeche, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe luego de que una organización ambientalista publicara fotos del cazador con aves muertas protegidas por ley en la provincia. Según indicaron, mató y embalsamó a especies que, incluso, tienen protección a nivel nacional.

>> Leer más: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

"Un cazador e influencer santafesino subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal -frente a la costanera santafesina- donde exhibía la matanza de al menos 10 especies de patos, 7 de ellas protegidas por ley", indicaron desde la organización Ceydas que inició por redes sociales la denuncia contra el influencer.

Entre las publicaciones que pudieron señalar, Espeche había casado Pato Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado, Pato Capuchino, Pato Gargantilla, Pato Overo, Pato Cutirí, Pato Cuchara y Pato de Collar que cazaba desde su embarcación. "A excepción del Picazo y los Siriríes, todas las demás (especies) se encuentran protegidas y su caza está expresamente prohibida por Ley Provincial N° 4830 y Resoluciones", indicó Ceydas.

Desde la cartera que conduce Enrique Estévez indicaron a La Capital que se presentó, de manera formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una denuncia penal "contra el ciudadano que realizó material fotográfico, difundido en redes sociales, donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la Laguna Setúbal".

En su denuncia, la cartera provincial dejó acreditada la violación de distintos puntos de la ley provincial Nº 4.830, vinculada a la protección de fauna, entre los que mencionaron la caza de especies prohibidas o amenazadas (como el pato crestudo), la caza sin la correspondiente licencia habilitante, la caza en departamentos y zonas no autorizadas (incluida un área de veda), la utilización de procedimientos y artes antideportivas, y el incumplimiento severo de cupos y vedas estacionales.

>> Leer más: Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

"Por la gravedad de los hechos y la acumulación de faltas, la autoridad ambiental provincial impulsó la aplicación de la multa máxima contemplada por la normativa, sumada a la causa penal correspondiente en la justicia", indicaron.

Por último, sumaron que el rol de la ciudadanía en estos casos es clave: "Los controles efectuados permanentemente tienen una mayor efectividad cuando son acompañados del compromiso de toda la comunidad. Todo hecho ilegal vinculado a la caza furtiva, tráfico o maltrato de fauna silvestre debe denunciarse de forma inmediata a través del 911 o mediante los canales oficiales de denuncias del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático".