La Capital | La Región | influencer

Quién es el influencer santafesino acusado de caza ilegal: dice que lo hace para comer y es empleado estatal

El gobierno provincial denunció a Milton Espeche por cazar patos en regiones prohibidas. El hombre se defendió: “No soy un asesino. Cazo para consumo”

28 de septiembre 2026 · 17:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Milton Espeche era influencer de caza en las redes sociales

Milton Espeche era influencer de caza en las redes sociales

Milton Espeche fue denunciado públicamente por organizaciones ambientales por la caza ilegal en la Laguna Setubal, en la ciudad de Santa Fe, pero fue el gobierno provincial el que realizó una denuncia penal por matar especies protegidas. El cazador e influencer se defendió y dijo que lo hace “para consumo propio y para llegar a fin de mes”.

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) de Entre Ríos expuso la ilegalidad de los actos de Espeche a mediados de la semana pasada. La organización denunció que el influencer oriundo de Santa Fe se jactaba de la caza de aves, muchas de ellas permitidas por la ley santafesina, pero sin control. “Cazaba fuera de temporada, en zona de veda, excedía los cupos permitidos y utilizaba artes prohibidas como armas a repetición y armas PCP”, explicaron en redes sociales.

La particularidad del caso es que Espeche cazaba de manera ilegal y hasta lo hacía a metros del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, que finalmente fue el encargado de denunciarlo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Empleado público sin habilitación para cazar

Tras la denuncia del Ministerio de Ambiente de Santa Fe se conocieron detalles del accionar de Espeche y sobre su profesión. Según confirmó la cartera conducida por Enrique Estevez, Espeche es empleado de planta permanente en el Hospital Cullen desde hace más de 10 años, aunque no forma parte del cuerpo de médicos que atiende en el lugar. Además, Espeche, de 38 años, no posee carnet habilitante para la caza deportiva.

>> Leer más: Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

En el departamento La Capital, igual que en Rosario, está totalmente vedada la caza de todo tipo de especies durante todo el año. No sólo por el daño ambiental, sino por el peligro latente de utilizar armas cerca de zonas residenciales.

La multa que prevé el Ministerio de Ambiente santafesino ronda los 3.5 millones de pesos, según las infracciones y la acumulación de faltas a la Ley Provincial Nº 4.830 de Protección de Fauna.

Cazar para consumo propio

Luego de la viralización de su caso, Espeche publicó un video en redes sociales en el que aseguró: “No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie”.

Espeche explicó que caza pato para el consumo propio, “para por ahí llegar a fin de mes porque la economía sabemos que no estamos bien”. En su descargo reconoció que trabaja en el hospital de Santa Fe, pero también realiza trabajos de jardinería y otras tareas para complementar sus ingresos.

El descargo del influencer en redes sociales tras la denuncia por caza ilegal

Yo por ahí agarro 15, 20, no más. Lo justo necesario para comerlo o, ya digo, vender, llegar un poquito a fin de mes, pagar un par de cuentitas. He cazado patos para llevar comida a otras familias”, manifestó y negó la acusación que indicaba que mataba cientos de animales.

Por último, Espeche reconoció que fue convocado por la Justicia y remarcó que está a disposición. “Afronto las consecuencias”, sostuvo.

La denuncia de Santa Fe

El influencer de caza de Santa Fe, Milton Espeche, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe luego de que una organización ambientalista publicara fotos del cazador con aves muertas protegidas por ley en la provincia. Según indicaron, mató y embalsamó a especies que, incluso, tienen protección a nivel nacional.

>> Leer más: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

"Un cazador e influencer santafesino subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal -frente a la costanera santafesina- donde exhibía la matanza de al menos 10 especies de patos, 7 de ellas protegidas por ley", indicaron desde la organización Ceydas que inició por redes sociales la denuncia contra el influencer.

Entre las publicaciones que pudieron señalar, Espeche había casado Pato Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado, Pato Capuchino, Pato Gargantilla, Pato Overo, Pato Cutirí, Pato Cuchara y Pato de Collar que cazaba desde su embarcación. "A excepción del Picazo y los Siriríes, todas las demás (especies) se encuentran protegidas y su caza está expresamente prohibida por Ley Provincial N° 4830 y Resoluciones", indicó Ceydas.

Desde la cartera que conduce Enrique Estévez indicaron a La Capital que se presentó, de manera formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una denuncia penal "contra el ciudadano que realizó material fotográfico, difundido en redes sociales, donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la Laguna Setúbal".

En su denuncia, la cartera provincial dejó acreditada la violación de distintos puntos de la ley provincial Nº 4.830, vinculada a la protección de fauna, entre los que mencionaron la caza de especies prohibidas o amenazadas (como el pato crestudo), la caza sin la correspondiente licencia habilitante, la caza en departamentos y zonas no autorizadas (incluida un área de veda), la utilización de procedimientos y artes antideportivas, y el incumplimiento severo de cupos y vedas estacionales.

>> Leer más: Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

"Por la gravedad de los hechos y la acumulación de faltas, la autoridad ambiental provincial impulsó la aplicación de la multa máxima contemplada por la normativa, sumada a la causa penal correspondiente en la justicia", indicaron.

Por último, sumaron que el rol de la ciudadanía en estos casos es clave: "Los controles efectuados permanentemente tienen una mayor efectividad cuando son acompañados del compromiso de toda la comunidad. Todo hecho ilegal vinculado a la caza furtiva, tráfico o maltrato de fauna silvestre debe denunciarse de forma inmediata a través del 911 o mediante los canales oficiales de denuncias del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático".

Noticias relacionadas
Las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios y una de ellas está adaptada para personas con discapacidad motriz. 

Sortearon 12 viviendas en Carlos Pellegrini y avanza el proceso de adjudicación

El festejo en ALvear convoca a miles de personas cada año, que se acercan a compartir en comunidad todas las actividades que ahora serán reprogramadas.

Alvear suspendió su fiesta patronal por el alerta meteorológico y anunciará una nueva fecha

La Expo Carreras reunió a numerosas instituciones educativas y organismos de formación.

Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Desde su lanzamiento, el circuito fue consolidándose como una de las propuestas del programa “La Muni en tu Escuela”, que durante 2026 reúne 22 dispositivos educativos y pedagógicos destinados a instituciones de distintos niveles de Villa Gobernador Gálvez. 

VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Lo último

El gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas

El gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas

Una miniserie de misterio española la rompe en Netflix con solo cuatro capítulos

Una miniserie de misterio española la rompe en Netflix con solo cuatro capítulos

La morosidad alcanzó niveles que no se veían desde la crisis de 2001

La morosidad alcanzó niveles que no se veían desde la crisis de 2001

Quién es el influencer santafesino acusado de caza ilegal: dice que lo hace para comer y es empleado estatal

El gobierno provincial denunció a Milton Espeche por cazar patos en regiones prohibidas. El hombre se defendió: “No soy un asesino. Cazo para consumo”

Quién es el influencer santafesino acusado de caza ilegal: dice que lo hace para comer y es empleado estatal
Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: quién lidera y qué dato complica a Milei

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Demuelen parte de un predio para montar una estación transformadora

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Messi clavó otro golazo de tiro libre y va por la conquista de un nuevo récord

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Hallan a una mujer asesinada en su casa e investigan el caso como femicidio

Seis partidos exigentes para Newells ante cinco rivales directos

Seis partidos exigentes para Newell's ante cinco rivales directos

Ovación
Rosario habría finalizado en el 9º puesto en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

"Rosario habría finalizado en el 9º puesto" en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

Rosario habría finalizado en el 9º puesto en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

"Rosario habría finalizado en el 9º puesto" en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la selección argentina

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

La selección argentina vuelve a los entrenamientos en la previa al amistoso ante Bolivia

Policiales
Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones y usará tobillera

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen en barrio Tablada: sin hipótesis firme, confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Crimen de Jimi Altamirano: condenaron a un miembro de la banda narco de Pablo Camino

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

La Ciudad
De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Por Mila Kobryn
La Ciudad

De psiquiatra a dueño de una baticueva: el rosarino que juntó casi mil batimóviles

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza: tenía las patas delanteras amputadas

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos

Cuatro de cada diez docentes universitarios pensaron en renunciar por la crisis

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cuatro de cada diez docentes universitarios pensaron en renunciar por la crisis

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar
Policiales

Se hizo pasar por policía para llevarse mercadería de un comercio sin pagar

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento
Ovación

El mal tiempo obligó a Central a posponer los festejos en el Monumento

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Menos sorgo en Estados Unidos y Australia abre una oportunidad para la producción argentina
Agro

Menos sorgo en Estados Unidos y Australia abre una oportunidad para la producción argentina

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos dejaron más clientes en los bares de Rosario

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer
Salud

Cómo podés sumarte a Moda Argentina por la Vida y luchar contra el cáncer

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Cómo se mantendrán los nuevos estadios después de los Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

En medio de la polémica por subsidios, Scioli confundió la sede de los Suramericanos

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína
Policiales

Cuatro imputados en Rafaela por el traslado de casi media tonelada de cocaína

El día que Newells tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

Por Rodolfo Parody
Ovación

El día que Newell's tocó fondo ante Lanús, Kudelka estalló y empezó el despegue

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo muchos ganadores

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad
Policiales

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina
Economía

JP Morgan recortó fuerte su proyección de actividad económica para Argentina

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial
La Ciudad

Una escuela de Rosario ganó la Copa Robótica 2026 y ahora irá al Mundial

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral
Economía

Empleados de Comercio alerta por la pérdida salarial y el deterioro laboral

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda
El Mundo

Sigue el acampe en el centro de Madrid para reclamar por la crisis de la vivienda

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida
Información General

El Papa en Francia: se reunió con sobrevivientes de abusos y criticó la muerte asistida

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden
Información General

Después de 134 años, el mundo sigue obsesionado con Lizzie Borden

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita
La Ciudad

Indian posterga su apertura mientras se define el futuro de La Favorita