Sortearon 12 viviendas en Carlos Pellegrini y avanza el proceso de adjudicación

Las familias preseleccionadas deberán ahora atravesar la evaluación de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para completar el trámite

Las unidades habitacionales cuentan con dos dormitorios y una de ellas está adaptada para personas con discapacidad motriz.

Doce familias de Carlos Pellegrini dieron este viernes un paso clave hacia el sueño de la casa propia al participar del sorteo de preselección de las viviendas que construye el gobierno provincial en la localidad. La actividad se desarrolló en el Centro Cultural y permitió definir a los postulantes que continuarán las instancias necesarias para acceder a una de las unidades habitacionales.

El proyecto contempla la construcción de 12 viviendas de dos dormitorios, destinadas a atender la demanda habitacional existente en la comunidad. Además, una de las unidades fue diseñada y adaptada para personas con discapacidad motriz.

Durante la jornada estuvo presente el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, quien destacó el trabajo que se viene impulsando para incrementar las soluciones habitacionales en las distintas localidades de la región.

"Hay 65 viviendas para entregar. El techo propio es una de las demandas más importantes que tenemos de nuestros vecinos", sostuvo el senador Esteban Motta.

"Realizamos un trabajo intenso en todo el departamento en materia de vivienda. Hay 65 viviendas para entregar. El techo propio es una de las demandas más importantes que tenemos de nuestros vecinos y por eso estamos trabajando con distintos programas y herramientas, buscando atender las necesidades de cada localidad", sostuvo el legislador.

Viviendas y arraigo

Motta resaltó además que el acceso a una vivienda permite que las familias puedan proyectar su futuro sin necesidad de abandonar sus comunidades, consolidando su arraigo y desarrollo local.

El senador recordó que durante su gestión ya se concretaron sorteos de viviendas en localidades como El Trébol, Piamonte y Sastre, en el marco de una estrategia destinada a ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda en todo el departamento San Martín.

Desde la organización aclararon que el sorteo realizado corresponde a una instancia de preselección. Por ese motivo, las personas que resultaron favorecidas deberán someterse ahora a la evaluación de los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, organismo encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la adjudicación definitiva.

Las viviendas forman parte de un proyecto que también contempla obras de infraestructura urbana para el nuevo sector residencial donde estarán emplazadas las unidades.

El sorteo de las 12 viviendas se realizó en el Centro Cultural de Carlos Pellegrini.

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