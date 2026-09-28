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"Rosario habría finalizado en el 9º puesto" en los Juegos Suramericanos: un homenaje a los deportistas

El intendente Pablo Javkin encabezó el agasajo a los atletas de la ciudad este lunes en el Invencible Rosario, tras sus actuaciones en el certamen continental

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

28 de septiembre 2026 · 16:25hs
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El intendente de Rosario

Celina Mutti Lovera

El intendente de Rosario, pablo Javkin, junto a todos los deportistas que consiguieron medallas en los Juegos Suramericanos.

Rosario agasajó a los deportistas que llenaron de orgullo a toda la ciudad durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este lunes en el Invencible Rosario, donde varios de ellos brillaron en la competencia. Las familias de los atletas y varios seguidores que apoyaron durante las dos semanas del evento también estuvieron presentes para celebrar.

Uno de los protagonistas, Ivo Dargoltz, que ganó dos medallas de bronce en judo, dialogó con La Capital sobre la importancia del reconocimiento y destacó: “Para nosotros es un montón, no solamente la fiesta de poder hacer una competencia de esta magnitud en la ciudad y representar a la ciudad, a la provincia y al país; sino también este agasajo que es al deportista y a la familia que estuvo durante tanto tiempo”.

Además del judoca, las autoridades de la ciudad, con el intendente Pablo Javkin a la cabeza, homenajearon a los 49 rosarinos que compitieron en estos Juegos Suramericanos. A su vez, participaron los clubes, las familias, las asociaciones deportivas y vecinos que reconocieron el esfuerzo de los deportistas.

El apoyo al deporte rosarino

Marta, mamá del bicampeón suramericano Santino Basaldella, conversó con este medio y reveló: “Estoy disfrutando. Tuve muchos nervios, pero es lo que él -Santino- ama, así que la familia está ahí para apoyarlo y acompañarlo. Todo lo que uno lo ve trabajar y todos los días entrenar se ve reflejado cuando hace podio, y es felicidad plena”.

El sacrificio de estos deportistas por llevar a Rosario y a la Argentina a lo más alto del deporte es constante, tanto dentro como fuera de la competencia. Muchos de ellos necesitan del apoyo de las marcas y de las instituciones para poder llevar los colores celestes y blancos, por lo que en esta ocasión fueron merecidamente reconocidos.

“Fue increíble. No solamente por la cantidad de personas que vinieron, sino también por el hecho de poder festejarlo con ellos. Entreno a metros de donde se realizaron los Juegos, para mi es una cosa increíble”, valoró Dargoltz.

El propio judoca agregó que en apenas dos días viajará a Bakú, Azerbaiyán, para disputar el máximo certamen y reconoció: “Los Juegos Suramericanos, en mi caso, son una inyección anímica para todo lo que viene, este miércoles viajo al Mundial. Nos sirve muchísimo a toda la selección para poner la puesta a punto. Es un torneo de gran magnitud, de gran calibre. Esta será mi primera participación en un Mundial, así que todo sirve para mejorar”.

La presencia de Rosario en los podios

Durante el reconocimiento de este lunes, el propio Javkin resaltó el valor de las 46 medallas obtenidas por 34 atletas rosarinos durante los Juegos Suramericanos, con cinco preseas de oro, 24 de plata y 17 bronces distribuidos entre 16 disciplinas.

El intendente aseguró que, en comparación con el medallero completo de toda la competencia, “Rosario sola habría finalizado en el noveno puesto entre los países”, por lo que la ciudad logró una gran performance con sus representantes que compitieron bajo la bandera argentina.

Por otro lado, los mismos deportistas subrayaron la importancia del legado que quedará en la ciudad luego de estos Juegos, tanto por el haber llegado a muchos jóvenes que algún día soñarán con ser deportistas de alto rendimiento como por la infraestructura que quedará en Rosario para que los atletas desarrollen su talento.

El legado de estos Juegos

Máximo Pacheco fue uno de los que obtuvieron medallas, en este caso en remo en Santa Fe: "Competimos en Santa Fe allá fue increíble y acá en Rosario también. La gente nos hizo sentir todo el tiempo su apoyo, en competencia y afuera también. Y este agasajo también es para disfrutarlo".

Su hermano Ignacio Pacheco se refirió además a la emoción del regreso a Rosario: "La verdad fue todo muy lindo, fue increíble que la gente se te acerque a pedirte una foto, que firmemos autógrafos. Me hubiera encantado que la sede del remo fuera en la ciudad, pero en Santa Fe fue muy emotivo todo".

"Para la ciudad es increíble que quede toda esta infraestructura, que se va seguir usando para todas las disciplinas. Fue una inversión muy buena. Siento que el deporte en Rosario creció muchísimo y lo hará más", expresó a su vez el otro remero de Regatas Rosario, Emiliano Calderón: "Ahora Rosario será sede de los Juegos Panamericanos juveniles 2029 y eso es buenísimo. Eso hará que se desarrolle más el deporte en la ciudad, en la región y en el país. Así que fue muy bueno todo este proyecto de los Juegos que hicieron Santa Fe, Rosario y Rafaela".

A su vez, las representantes de natación artística, todas de Gimnasia (todas de Gimnasia y Esgrima de Rosario, expresaron su alegría por las disputa de los Juegos Suramericanos.

Milva Aimetta expresó que "es un placer enorme que nos reciban y nos homenajeen, muy agradecidas por eso. Es muy importante para nosotras, así que nos pone muy felices".

A su turno, María Carasatorre señaló que "todo fue muy lindo. Rosario necesitaba tener una pileta así, que quedará para el futuro. Es algo hermoso, muy positivo".

Clara Rivero apuntó que en lo que queda del año "no tendremos más torneos a nivel selección, solo nacionales e intefederativos. La idea es el año próximo es ir al preclasificatorio de los Juegos Suramericanos".

Por último, Mercedes Romero Acuña dijo que "los primeros días, como no habíamos empezado a competir, pudimos ver otros deportes. Y nos impresionó la cantidad de gente que tal vez no conocía algunas disciplinas y pudieron disfrutarlas, como nosotras".

"Toda la gente, en competencia o fuera de ella, siempre fue muy amorosa, nos dieron mucho apoyo, nos felicitaban. Así que por eso también quedamos muy agradecidas", resumieron el sentir de este equipo rosarino, como el de todos los deportistas en general que vivieron la increíble experiencia de unos Juegos tan importantes como los Suramericanos, prácticamente en el patio de casa.

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