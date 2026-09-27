Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Desde el municipio mantienen gestiones con la UNR para incorporar extensiones áulicas de las carreras de medicina y psicología

Con un anuncio que se realizó en el marco de Expo Carreras 2026 , una jornada que reunió a instituciones educativas y organismos de formación profesional, el intendente Carlos De Grandis afirmó que mantiene gestiones avanzadas con autoridades de la Universidad Nacional de Rosario para incorporar extensiones áulicas de las carreras de medicina y psicología en la ciudad.

De esta manera, Puerto General San Martín profundiza su estrategia de fortalecimiento educativo con el objetivo de consolidarse como un polo de formación en el cordón industrial.

En ese marco, el intendente De Grandis reveló que “centramos todas nuestras fuerzas para que Puerto se transforme en un polo educativo de referencia en la provincia”.

Las declaraciones del mandatario local fueron hechas al participar de la Expo Carreras 2026 Puerto, una propuesta orientada a acercar a estudiantes y jóvenes la oferta académica y de capacitación disponible para proyectar su futuro educativo y laboral.

Según explicó De Grandis, las conversaciones con el rector de la UNR, Franco Bartolacci, avanzan favorablemente y el municipio ya cuenta con espacios aptos para albergar las futuras actividades académicas.

En particular, destacó las aulas ubicadas en los pisos superiores del Centro Cultural Municipal, que podrían estar en condiciones de recibir estudiantes a partir del próximo ciclo lectivo.

Eje de gestión

El jefe municipal remarcó que la educación constituye uno de los ejes centrales de su gestión y señaló que el desarrollo local también depende de generar oportunidades de formación sin que los jóvenes deban trasladarse a otras ciudades.

“Para nosotros, que tomamos la educación como eje principal del crecimiento de nuestra comunidad, esta jornada que muestra las oportunidades que tienen los estudiantes en su ciudad nos enorgullece como dirigentes políticos”, afirmó.

De Grandis destacó además que una de las metas es reducir los costos que muchas familias afrontan para acceder a estudios superiores fuera de la ciudad.

En ese sentido, valoró la existencia de una oferta educativa local integrada por instituciones terciarias, centros de formación profesional y programas de capacitación municipal orientados a las demandas actuales del mercado laboral.

Carreras

Entre las propuestas disponibles mencionó al Instituto Superior N° 25 Beppo Levi, con carreras terciarias vinculadas a perfiles profesionales requeridos por la región; al CECLA N° 137, que brinda formación en oficios con certificación oficial; y a los programas impulsados por la Coordinación de Promoción y Desarrollo Local Municipal, enfocados en nuevas competencias vinculadas al mundo digital y a las transformaciones del empleo.

La Expo Carreras reunió a numerosas instituciones educativas y organismos de formación, entre ellos la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Siglo 21, el Instituto Maestro Addad, el Instituto Perito Clasificador de Granos, la Fundación Hospital de Oliveros, el Instituto Kant, los profesorados de Artes Visuales y Música, el Cecla N° 137 y diversas organizaciones vinculadas a la capacitación técnica y profesional.

La jornada permitió a estudiantes de escuelas secundarias y jóvenes de la ciudad acceder a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas, profesorados, cursos de formación laboral y propuestas de capacitación específicas para distintos sectores productivos.

Información y orientación

Desde el Instituto Superior N° 25 “Beppo Levi” destacaron la importancia de este tipo de encuentros para acercar información y orientar vocaciones. “Fue una jornada de encuentro, intercambio y orientación, en la que pudimos compartir nuestra propuesta académica y acercar a los estudiantes nuestras carreras y oportunidades de formación”, señalaron desde la institución.

La posibilidad de sumar carreras universitarias como medicina y psicología aparece como uno de los proyectos más ambiciosos vinculados a la educación superior en Puerto General San Martín.

De concretarse, permitiría ampliar significativamente la oferta académica disponible en el norte del departamento San Lorenzo y fortalecer el perfil educativo que el municipio impulsa desde hace varios años a través de diversas acciones, principalmente de dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para albergar establecimientos de educación superior.

En oportunidades anteriores se escuchó a De Grandis manifestar su intención de que los jóvenes puedan contar con opciones universitarias para evitar que tengan que emigrar hacia ciudades como Rosario o que se vean obligados a viajar a diario para obtener un título de nivel superior.

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