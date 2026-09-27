La Capital | La Región | Puerto General San Martín

Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Desde el municipio mantienen gestiones con la UNR para incorporar extensiones áulicas de las carreras de medicina y psicología

27 de septiembre 2026 · 11:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Expo Carreras reunió a numerosas instituciones educativas y organismos de formación.

La Expo Carreras reunió a numerosas instituciones educativas y organismos de formación.
Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Puerto General San Martín busca ampliar su oferta de títulos universitarios

Con un anuncio que se realizó en el marco de Expo Carreras 2026, una jornada que reunió a instituciones educativas y organismos de formación profesional, el intendente Carlos De Grandis afirmó que mantiene gestiones avanzadas con autoridades de la Universidad Nacional de Rosario para incorporar extensiones áulicas de las carreras de medicina y psicología en la ciudad.

De esta manera, Puerto General San Martín profundiza su estrategia de fortalecimiento educativo con el objetivo de consolidarse como un polo de formación en el cordón industrial.

Polo educativo

En ese marco, el intendente De Grandis reveló que “centramos todas nuestras fuerzas para que Puerto se transforme en un polo educativo de referencia en la provincia”.

Las declaraciones del mandatario local fueron hechas al participar de la Expo Carreras 2026 Puerto, una propuesta orientada a acercar a estudiantes y jóvenes la oferta académica y de capacitación disponible para proyectar su futuro educativo y laboral.

Según explicó De Grandis, las conversaciones con el rector de la UNR, Franco Bartolacci, avanzan favorablemente y el municipio ya cuenta con espacios aptos para albergar las futuras actividades académicas.

En particular, destacó las aulas ubicadas en los pisos superiores del Centro Cultural Municipal, que podrían estar en condiciones de recibir estudiantes a partir del próximo ciclo lectivo.

Eje de gestión

El jefe municipal remarcó que la educación constituye uno de los ejes centrales de su gestión y señaló que el desarrollo local también depende de generar oportunidades de formación sin que los jóvenes deban trasladarse a otras ciudades.

“Para nosotros, que tomamos la educación como eje principal del crecimiento de nuestra comunidad, esta jornada que muestra las oportunidades que tienen los estudiantes en su ciudad nos enorgullece como dirigentes políticos”, afirmó.

De Grandis destacó además que una de las metas es reducir los costos que muchas familias afrontan para acceder a estudios superiores fuera de la ciudad.

En ese sentido, valoró la existencia de una oferta educativa local integrada por instituciones terciarias, centros de formación profesional y programas de capacitación municipal orientados a las demandas actuales del mercado laboral.

Carreras

Entre las propuestas disponibles mencionó al Instituto Superior N° 25 Beppo Levi, con carreras terciarias vinculadas a perfiles profesionales requeridos por la región; al CECLA N° 137, que brinda formación en oficios con certificación oficial; y a los programas impulsados por la Coordinación de Promoción y Desarrollo Local Municipal, enfocados en nuevas competencias vinculadas al mundo digital y a las transformaciones del empleo.

La Expo Carreras reunió a numerosas instituciones educativas y organismos de formación, entre ellos la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Siglo 21, el Instituto Maestro Addad, el Instituto Perito Clasificador de Granos, la Fundación Hospital de Oliveros, el Instituto Kant, los profesorados de Artes Visuales y Música, el Cecla N° 137 y diversas organizaciones vinculadas a la capacitación técnica y profesional.

La jornada permitió a estudiantes de escuelas secundarias y jóvenes de la ciudad acceder a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas, profesorados, cursos de formación laboral y propuestas de capacitación específicas para distintos sectores productivos.

Información y orientación

Desde el Instituto Superior N° 25 “Beppo Levi” destacaron la importancia de este tipo de encuentros para acercar información y orientar vocaciones. “Fue una jornada de encuentro, intercambio y orientación, en la que pudimos compartir nuestra propuesta académica y acercar a los estudiantes nuestras carreras y oportunidades de formación”, señalaron desde la institución.

La posibilidad de sumar carreras universitarias como medicina y psicología aparece como uno de los proyectos más ambiciosos vinculados a la educación superior en Puerto General San Martín.

De concretarse, permitiría ampliar significativamente la oferta académica disponible en el norte del departamento San Lorenzo y fortalecer el perfil educativo que el municipio impulsa desde hace varios años a través de diversas acciones, principalmente de dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria para albergar establecimientos de educación superior.

En oportunidades anteriores se escuchó a De Grandis manifestar su intención de que los jóvenes puedan contar con opciones universitarias para evitar que tengan que emigrar hacia ciudades como Rosario o que se vean obligados a viajar a diario para obtener un título de nivel superior.

>>Leer más: Inauguraron segunda ampliación del Instituto Superior N°25 "Beppo Levi" en Puerto San Martín

Noticias relacionadas
El cazador denunciado exhibe un ejemplar muerto de pato crestudo, categorizada como amenazada a nivel nacional y cuya caza se encuentra prohibida en todo el país.

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La poltrona se elaboró a partir de una fotografía enviada por el Vaticano.

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

Ezequiel, Fernando, Aquiles y Cecilia se fotografiaron después de que el niño fuera rescatado

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

El deceso del periodista se produjo en el barrio Siete Jefes.

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Detenido también gasta: cuánto combustible consume un auto frenado

Detenido también gasta: cuánto combustible consume un auto frenado

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario piden al Concejo que no se pinte el viaducto y que se preserve su valor patrimonial
El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica
Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita
La Ciudad

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina
Motores

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

Milei vs. Milei: promesas demoradas y la pelea por el voto impaciente

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei vs. Milei: promesas demoradas y la pelea por el voto impaciente

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ángel Di María, la estrella de Central que brilla y resplandece como el sol

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
El proyecto para convertir el túnel Illia en un Paseo de las Celebridades Rosarinas causa polémica
La Ciudad

El proyecto para convertir el túnel Illia en un "Paseo de las Celebridades Rosarinas" causa polémica

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Indian posterga su apertura en la peatonal Córdoba, mientras se define el futuro de La Favorita

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1
La Región

Vecinos rescataron a un niño de 2 años que se ahogó con una moneda de $1

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia
La Región

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
Policiales

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV
Política

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos
La Ciudad

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario
La ciudad

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación
Ovación

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación

Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario