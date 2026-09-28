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Alvear suspendió su fiesta patronal por el alerta meteorológico y anunciará una nueva fecha

La celebración prevista para este domingo fue reprogramada debido a la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional

28 de septiembre 2026 · 10:39hs
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El festejo en ALvear convoca a miles de personas cada año

El festejo en ALvear convoca a miles de personas cada año, que se acercan a compartir en comunidad todas las actividades que ahora serán reprogramadas.
Alvear suspendió su fiesta patronal por el alerta meteorológico y anunciará una nueva fecha

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La Municipalidad de Alvear anunció la reprogramación de los fetejos patronales, una jornada que estaba prevista para este domingo, una de las celebraciones más importantes del calendario local. La decisión fue comunicada oficialmente luego de conocerse la alerta amarilla vigente por condiciones meteorológicas adversas.

A través de un comunicado, el municipio explicó que la medida fue adoptada con el objetivo de preservar la seguridad de vecinos, visitantes, trabajadores, artistas y de todas las personas involucradas en la organización del evento.

Desde la administración local destacaron que la fiesta representa un enorme trabajo colectivo que se desarrolla durante varios meses y que involucra a instituciones, proveedores, colaboradores, artistas y unos 250 artesanos y emprendedores de la región.

Una fiesta de toda la comunidad

"Sabemos y valoramos profundamente el enorme esfuerzo humano, organizativo y económico que implica llevar adelante un evento de esta magnitud", señalaron en el mensaje difundido este fin de semana.

Las autoridades remarcaron que, pese a la suspensión de la fecha prevista, la celebración se realizará. En ese sentido, indicaron que ya se encuentran trabajando en la reorganización de todos los aspectos vinculados al encuentro para garantizar su desarrollo en una nueva fecha.

Tras el alerta meteorológico, la reprogramación

Asimismo, adelantaron que el próximo miércoles se realizará una conferencia de prensa en la que se informará cómo continuará la organización y se anunciará el nuevo día elegido para concretar la Fiesta Patronal.

El municipio agradeció la comprensión y el acompañamiento de la comunidad, y destacó especialmente el compromiso de quienes participaron de la preparación de lo que definieron como una verdadera "Fiesta de la Región".

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