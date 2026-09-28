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¿Cómo se utiliza la cartilla médica de Pami?

La obra social de los jubilados organiza la información médica en una cartilla digital para que sus afiliados encuentren profesionales de forma sencilla. Cómo se utiliza y las facilidades que ofrece en esta nota

28 de septiembre 2026 · 17:43hs
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La cartilla médica puede ser consultada desde el sitio web oficial o la aplicación Mi Pami

La cartilla médica puede ser consultada desde el sitio web oficial o la aplicación "Mi Pami"

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) ajusta constantemente sus servicios y prestaciones para ofrecer a sus afiliados una atención de calidad. Con ese objetivo, desde la obra social presentan la cartilla médica de forma digital para que encontrar a los médicos y centros de atención no lleve más que unos pocos minutos y se puede realizar desde la comodidad del hogar.

La cartilla médica digital de Pami se encuentra disponible en su sitio web oficial, así como en la aplicación “Mi Pami”, y permite la solicitud y gestión de turnos médicos de manera sencilla y rápida. A partir de ella, los afiliados pueden encontrar el servicio o profesional que estén buscando de manera eficaz y sin necesidad de trasladarse a las agencias o de esperar en ellas.

Otra gran ventaja de la cartilla médica de Pami es que centraliza el historial clínico del afiliado, el cual queda almacenado en el sistema. Esto facilita el acceso a información médica relevante durante las consultas y la disponibilidad constante de datos.

>>Leer más: Pami: cómo atenderse en los centros de salud exclusivos de Rosario

Cómo acceder a la cartilla médica de Pami

La cartilla médica de la obra social está disponible tanto en la página web oficial como en el portal “Mi Pami”, por lo que se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo móvil, tablet o computadora. Se trata de un servicio 100% en línea, por lo que el afiliado no necesitará más que un dispositivo y conexión a la red de internet.

Desde la página web oficial de Pami, para acceder a la cartilla el primer paso es ingresar en la solapa de “Servicios” que se muestra en la parte superior de la pantalla. Una vez desplegada esta pestaña, se deberá elegir la opción “Consultas y servicios web”. Con solo mantener el cursor sobre esta opción, sin ni siquiera la necesidad de un click, la web mostrará una nueva solapa en la que la primera opción será “Cartilla médica”.

Basta con hacer click en esa opción para ingresar al portal de búsqueda interno de la cartilla.

Por otra parte, desde el portal “Mi Pami”, la herramienta de autogestión para los afiliados, también se podrá consultar la cartilla médica actualizada, así como realizar otra serie de trámites tales como la impresión de la credencial provisoria, la verificación de recetas electrónicas prescriptas, la solicitud y control de medicamentos, la actualización de datos personales, etc.

>>Leer más: Pami: cómo solicitar pañales a domicilio y cada cuánto renovar la solicitud

Cómo utilizar la cartilla médica de Pami

En su cartilla médica digital Pami ofrece una serie de funciones que habilitan una búsqueda más específica y una navegación más ágil. Dentro de ella se destacan:

  • Búsqueda personalizada por especialidad médica, nombre del profesional o ubicación geográfica.
  • Localización de centros de salud cercanos al domicilio del afiliado.
  • Descarga de la cartilla en formato digital, para tenerla siempre a mano.
  • Acceso a información detallada sobre los servicios prestados por cada prestador.
  • Ubicación rápida de servicios específicos como ópticas, farmacias, centros de vacunación o lugares para solicitar audífonos.
  • Teléfonos de emergencia para traslados médicos, disponibles de forma visible y accesible.

>>Leer más: Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Cómo realizar búsquedas dentro de la cartilla

Dentro de la cartilla médica de Pami, se pueden realizar búsquedas a partir de distintos criterios. A saber:

  • Por servicio médico

En base al servicio médico que se busca adquirir, los afiliados pueden consultar la disponibilidad de médicos encargados.

  • Por profesional

Si se desea consultar directamente la adhesión o permanencia de cierto médico en la obra social, se puede buscar directamente su nombre en la cartilla y ahorrar tiempo de navegación.

  • Por centro de salud

Si el afiliado desea atenderse en cierto centro de salud específico, o busca información acerca de los profesionales y servicios dentro del mismo, podrá analizarlo desde la cartilla.

  • Por cercanía

Si bien en cada una de las secciones es preciso dar cuenta de la provincia y ciudad de atención, si la ubicación es el único criterio que el afiliado quiere imponer como condición a su búsqueda, podrá hacerlo a partir de esta sección.

Una vez establecida la pauta de búsqueda, la cartilla se abrirá desplegando una serie de datos pertinentes que ayudarán al usuario a la hora de solicitar un servicio. En esta, direcciones y números telefónicos son brindados con claridad y facilidad.

Asimismo, no está de más recordar que toda la información provista en los resultados de la búsqueda se pueden descargar en formato PDF para su almacenamiento en la computadora o posterior impresión.

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