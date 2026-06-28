Puerto San Martín: relevaron el trabajo del Equipo de Niñez y Adolescencia La actividad tuvo como objetivo interiorizarse sobre las intervenciones territoriales del Equipo 28 de junio 2026 · 08:00hs

La jornada permitió además intercambiar experiencias y reflexionar sobre las políticas públicas orientadas a las infancias y adolescencias, analizando los desafíos actuales y las responsabilidades que involucran a todos los organismos que integran el sistema de protección de derechos.

El pasado martes 23 de junio, la defensora del Pueblo Adjunta de la Zona Sur, Erika Gonnet, junto a profesionales de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, visitó la ciudad de Puerto General San Martín en el marco de un relevamiento destinado a conocer el funcionamiento de los equipos locales de Niñez y Adolescencia.

La actividad tuvo como objetivo interiorizarse sobre la conformación, el funcionamiento y las intervenciones territoriales que lleva adelante el Equipo Interdisciplinario de Niñez y Adolescencia local, responsable de abordar situaciones vinculadas a la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Trabajo articulado Durante el encuentro, las autoridades provinciales destacaron la importancia de fortalecer los espacios de articulación entre los distintos niveles del Estado para garantizar respuestas integrales ante las problemáticas que atraviesan las infancias y adolescencias. Asimismo, pudieron conocer de primera mano el trabajo cotidiano que desarrolla el municipio a través de su equipo local, acompañando a familias y promoviendo acciones de prevención, contención y restitución de derechos.

La jornada permitió además intercambiar experiencias y reflexionar sobre las políticas públicas orientadas a las infancias y adolescencias, analizando los desafíos actuales y las responsabilidades que involucran a todos los organismos que integran el sistema de protección de derechos.

El secretario de Desarrollo Social , Walter García quien presidio dicho encuentro, resaltó el compromiso permanente de la gestión municipal en el fortalecimiento de las herramientas de acompañamiento y asistencia destinadas a niñas, niños y adolescentes de la ciudad. >>Leer más: Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho