Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho

La 13ª edición reunió atletas de todo el país, volvió a mostrar una masiva participación y consolidó a la competencia como una de las más destacadas del calendario nacional

Puerto General San Martín vivió una verdadera fiesta del deporte con la 13ª Maratón “Batalla Punta Quebracho ¡La Gloria!”, un evento que volvió a destacarse por su convocatoria y por ofrecer uno de los premios más importantes del país, con una bolsa total que alcanzó los ocho millones de pesos.

Organizada por la Municipalidad local y fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (Arda), la jornada reunió a corredores aficionados y de élite provenientes de distintos puntos de la Argentina. Desde temprano, la previa en la plaza seca volvió a marcar el pulso del evento, con cientos de atletas participando de rutinas de entrada en calor, entre ejercicios aeróbicos, música y un clima de entusiasmo colectivo que se repite año tras año.

La largada se realizó a las 9 desde el Centro Cultural Municipal, con participación en categorías de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2,5K y running kids, tanto en ramas masculina como femenina. El circuito urbano permitió además poner en valor el crecimiento de la ciudad, atravesando espacios emblemáticos como el Megaestadio “4 de Junio”, el Museo del Río Paraná, el puerto municipal y sectores intervenidos por obras del centro comercial a cielo abierto.

En la prueba central de 10 kilómetros, el nivel competitivo volvió a ser de primer orden. En la rama masculina se impuso Joaquín Arbe con un tiempo de 30 minutos , seguido por Laureano Rosa (30:02) y Bruno Álvarez (30:04). En mujeres, la ganadora fue Dahyana Juárez con 34:07, escoltada por Joana Navarrete (35:15) y Julia Vásquez (35:17). Los premios en esta categoría alcanzaron el millón de pesos para el primer puesto, 700 mil para el segundo y 500 mil para el tercero, con reconocimientos hasta el quinto lugar.

El intendente Carlos De Grandis encabezó la jornada, dio la bienvenida a los participantes y, como es habitual, también formó parte del circuito junto al Grupo Despertar. Luego participó de la entrega de medallas y premios acompañado por autoridades municipales, entre ellos el presidente del Concejo, Juan Manuel De Grandis, concejales y miembros del gabinete.

Durante la actividad, el mandatario destacó que la competencia no solo apunta a convocar corredores de alto nivel, sino también a sostener viva la memoria de la Batalla de Punta Quebracho, ocurrida el 4 de junio de 1846, uno de los hechos históricos más relevantes para la región.

El evento también incluyó el reconocimiento a atletas locales bajo el lema “Orgullo Puertense”, reforzando el carácter comunitario de la competencia. Desde la organización se subrayó además el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales para garantizar la seguridad, la asistencia sanitaria y la logística integral, factores que volvieron a quedar reflejados en el desarrollo de la jornada.

El cierre tuvo un condimento festivo con espectáculos musicales a cargo de artistas locales, quienes aportaron un cierre de oro y un punto final a una edición que ratificó a la maratón como uno de los eventos deportivos y de atractivo social más convocantes del interior del país.

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