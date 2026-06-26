La Capital | La Región | convocatoria

Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho

La 13ª edición reunió atletas de todo el país, volvió a mostrar una masiva participación y consolidó a la competencia como una de las más destacadas del calendario nacional

26 de junio 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El evento  incluyó el reconocimiento a atletas locales bajo el lema “Orgullo Puertense”

El evento  incluyó el reconocimiento a atletas locales bajo el lema “Orgullo Puertense”, reforzando el carácter comunitario de la competencia.
Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho

Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho

Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho

Gran convocatoria y premios récord en la Maratón Batalla Punta Quebracho

Puerto General San Martín vivió una verdadera fiesta del deporte con la 13ª Maratón “Batalla Punta Quebracho ¡La Gloria!”, un evento que volvió a destacarse por su convocatoria y por ofrecer uno de los premios más importantes del país, con una bolsa total que alcanzó los ocho millones de pesos.

Organizada por la Municipalidad local y fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (Arda), la jornada reunió a corredores aficionados y de élite provenientes de distintos puntos de la Argentina. Desde temprano, la previa en la plaza seca volvió a marcar el pulso del evento, con cientos de atletas participando de rutinas de entrada en calor, entre ejercicios aeróbicos, música y un clima de entusiasmo colectivo que se repite año tras año.

La largada se realizó a las 9 desde el Centro Cultural Municipal, con participación en categorías de 10 kilómetros, 5 kilómetros, 2,5K y running kids, tanto en ramas masculina como femenina. El circuito urbano permitió además poner en valor el crecimiento de la ciudad, atravesando espacios emblemáticos como el Megaestadio “4 de Junio”, el Museo del Río Paraná, el puerto municipal y sectores intervenidos por obras del centro comercial a cielo abierto.

Premios y reconocimientos

En la prueba central de 10 kilómetros, el nivel competitivo volvió a ser de primer orden. En la rama masculina se impuso Joaquín Arbe con un tiempo de 30 minutos, seguido por Laureano Rosa (30:02) y Bruno Álvarez (30:04). En mujeres, la ganadora fue Dahyana Juárez con 34:07, escoltada por Joana Navarrete (35:15) y Julia Vásquez (35:17). Los premios en esta categoría alcanzaron el millón de pesos para el primer puesto, 700 mil para el segundo y 500 mil para el tercero, con reconocimientos hasta el quinto lugar.

El intendente Carlos De Grandis encabezó la jornada, dio la bienvenida a los participantes y, como es habitual, también formó parte del circuito junto al Grupo Despertar. Luego participó de la entrega de medallas y premios acompañado por autoridades municipales, entre ellos el presidente del Concejo, Juan Manuel De Grandis, concejales y miembros del gabinete.

Durante la actividad, el mandatario destacó que la competencia no solo apunta a convocar corredores de alto nivel, sino también a sostener viva la memoria de la Batalla de Punta Quebracho, ocurrida el 4 de junio de 1846, uno de los hechos históricos más relevantes para la región.

El evento también incluyó el reconocimiento a atletas locales bajo el lema “Orgullo Puertense”, reforzando el carácter comunitario de la competencia. Desde la organización se subrayó además el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales para garantizar la seguridad, la asistencia sanitaria y la logística integral, factores que volvieron a quedar reflejados en el desarrollo de la jornada.

El cierre tuvo un condimento festivo con espectáculos musicales a cargo de artistas locales, quienes aportaron un cierre de oro y un punto final a una edición que ratificó a la maratón como uno de los eventos deportivos y de atractivo social más convocantes del interior del país.

>>Leer más: Puerto San Martín suma nuevos cruces ferroviarios para mejorar la conectividad urbana

Noticias relacionadas
Desde la organización destacaron que la feria busca fortalecer el vínculo entre la industria, la educación y la comunidad, promoviendo además el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones

Pusieron fecha para la segunda edición de la Feria Industrial "Roldán Produce"

Desde la Municipalidad de Arroyo Seco destacaron que la seguridad vial constituye una política pública vital y permanente que requiere del compromiso conjunto del Estado, las instituciones y la ciudadanía toda.

Arroyo Seco fortaleció la seguridad vial a través de una jornada de formación y concientización

Florencia Gómez tenía 35 años cuando fue víctima de femicidio en San Jorge, en octubre del 2020.

Quién era Florencia Gómez, asesinada en San Jorge en un hecho que "no fue al azar"

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Lo último

Manza: La música en vivo siempre es una vivencia colectiva

Manza: "La música en vivo siempre es una vivencia colectiva"

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

La normativa aprobada en Diputados espera por la luz verde en el Senado. Su impulsora, Laura Sánchez, visitó Rosario para respaldar el proyecto y capacitar a equipos educativos
Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Uno de los arqueros de Newells es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Uno de los arqueros de Newell's es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Ovación
Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: Esto es un parto y a veces es uno de nalgas

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es uno de nalgas"

Policiales
Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

La Ciudad
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos
Economía

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier
Información General

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA
Política

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua
Policiales

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes
Política

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros
Información General

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo
Policiales

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Economía

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado
Política

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?
Política

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?