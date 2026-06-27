Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas El siniestro vial ocurrió este sábado, cuando las seis personas oriundas de Zavalla viajaban a bordo de un Peugeot 208 por la ruta provincial S26 27 de junio 2026 · 11:51hs

Fuente: Policía de Santa Fe. El coche quedó tumbado en la primera curva de la salida desde Casilda.

Al menos un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas este sábado por un vuelco en las afueras de Casilda. El siniestro vial se confirmó a primera hora de la mañana. Todas las víctimas son oriundas de Zavalla, según indicaron fuentes oficiales luego de la denuncia.

Fuentes oficiales confirmaron que el incidente ocurrió en las primeras horas de la jornada. De acuerdo a estos reportes, cuatro hombres y dos mujeres viajaban a bordo de un automóvil y el coche terminó tumbado entre los pastizales por razones aún no establecidas.

Según voceros policiales, el siniestro vial tuvo lugar en la primera curva de la ruta provincial S26, cerca de la cabecera del departamento Caseros. Quienes estaban dentro del Peugeot 208 circulaban hacia Carcarañá, aunque se desconoce si hubo participación de terceros.

¿Qué pasó tras el vuelco fatal en Casilda? Por razones aún no determinadas, la persona que manejaba el coche perdió el control cuando llegaba a la primera curva hacia el norte. En ese momento, el vehículo salió de la traza y superó la banquina luego de varios trompos.

>> Leer más: Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas y peligrosas que atraviesan Santa Fe Las víctimas fueron atendidas en el Hospital San Carlos de Casilda. En el marco del operativo de asistencia médica se activó el protocolo UTV para el traslado hacia un nosocomio de mayor complejidad.