Puerto San Martín: Gran celebración a la identidad con el "Puerto canta y baila chamamé" En el marco del 136° aniversario de la ciudad, el Parque Recreativo fue escenario de una jornada de música, danza, asado a la estaca y participación comunitaria 11 de noviembre 2025 · 17:12hs

Sobre el escenario, se presentaron “Los Cristales del Chamamé”, “Los Amigos del Litoral”, “Los Capos del Chamamé”, “Conjunto San Sebastián”, “Los Criollos de Saladas”, Pablo Spinetti, “Los de Iturralde” y el Ballet Municipal, que brilló con su vestuario típico y su destreza coreográfica.

Este domingo 9 de noviembre se realizó el festival “Puerto canta y baila chamamé”, una celebración que evocó toda la tradición y la cultura gauchesca en el Parque Recreativo Municipal y se dio en el marco del 136° aniversario de la ciudad de Puerto General San Martín.

Desde temprano, el predio recibió a vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar de una jornada a puro chamamé, danza y sabores típicos. Uno de los momentos más convocantes fue el concurso de asado a la estaca, que comenzó a las siete de la mañana con quince costillares dispuestos en hilera, bajo el fuego encendido y el aroma inconfundible de la cocina criolla. Por decisión del intendente Carlos De Grandis, la carne fue adquirida por el municipio y vendida en su totalidad a beneficio de la Escuela Especial “Arnold Gessell”.

La competencia fue mucho más que una muestra gastronómica: fue una puesta en escena de tradiciones compartidas, con asadores y fogoneros que intercambiaban mates, anécdotas y saberes junto al público. Mientras tanto, los payadores improvisaban versos en rima acompañados por guitarra, sumando poesía y humor al ambiente festivo.

De Grandis, junto al presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; el secretario de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano; el secretario de Desarrollo Social, Fernando Torrens; y la secretaria de Gobierno, Vanina Matassa, entregaron reconocimientos y presentes a las agrupaciones participantes, y agradecieron la gran convocatoria que colmó el parque.