La Capital | La Región | Miguel Torres

Miguel Torres avanza hacia la creación de su primera escuela secundaria y la apertura de una sala de 3 años

La localidad avanza en dos proyectos para ampliar su oferta educativa, una demanda histórica de las familias de este pueblo del sur santafesino

5 de marzo 2026 · 14:30hs
Desde el ámbito provincial

Desde el ámbito provincial, la iniciativa es impulsada por la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien subrayó la necesidad de garantizar el acceso y la permanencia educativa en la propia localidad.
Miguel Torres avanza hacia la creación de su primera escuela secundaria y la apertura de una sala de 3 años

La localidad de Miguel Torres dio un paso clave para ampliar su oferta educativa: se impulsa por ley la creación de una Escuela de Educación Secundaria Orientada y, en paralelo, se gestionan las acciones necesarias para incorporar una sala de 3 años en la Escuela Nº 6206 “Provincia de La Rioja”. Ambas iniciativas buscan garantizar la continuidad pedagógica y responder a demandas históricas de las familias del pueblo.

El proyecto legislativo propone habilitar el nivel secundario sin necesidad de construir un nuevo edificio, ya que funcionará dentro de la Escuela Nº 6206. La medida apunta a evitar que los estudiantes deban trasladarse diariamente a Firmat, Melincué o Venado Tuerto, una situación que implica costos económicos, riesgos en el transporte y mayores posibilidades de deserción escolar.

Leticia Di Gregorio 3

Desde el ámbito provincial, la iniciativa es impulsada por la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien subrayó la necesidad de garantizar el acceso y la permanencia educativa en la propia localidad. El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá definir la orientación del futuro establecimiento, designar cargos y realizar las adecuaciones edilicias y administrativas necesarias, con financiamiento previsto en el Presupuesto.

Escuela secundaria y nivel inicial

De manera simultánea, se gestiona ante la Subsecretaría de Educación Inicial la apertura de una sala de 3 años en la misma institución. El pedido, presentado junto a la comuna, responde a la falta total de oferta pública o privada para esa franja etaria y se fundamenta en la Ley de Educación Nacional, que impulsa la universalización del nivel.

Di Gregorio señaló que la incorporación de la sala de 3 representa tanto una necesidad educativa como social, ya que muchas familias no cuentan con un espacio donde dejar a sus hijos durante la jornada laboral. La legisladora adelantó que continuará con las gestiones para avanzar en la concreción de ambos proyectos.

>> Leer más: Con una nueva escuela General Lagos consolida su modelo de crecimiento

Noticias relacionadas
choque frontal entre dos camiones en zavalla: uno se incendio y hay una victima mortal

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

El acto de firma contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García; el diputado Provincial Joaquín Blanco; el senador provincial Ciro Seisas; y el administrador General de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo y el intendente de Alvear, Carlos Pighin, entre otros.

Un paso histórico para Alvear: comenzará la pavimentación de calle Piedrabuena

“Nos encanta compartir esta pasión carnavalera con cada vecino que llega a disfrutar de la fiesta, y los recibimos con toda la alegría y la magia del Carnaval” expresó el intendente Carlos De Grandis.

La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

Por la tormenta en el sur de Santa Fe, un árbol cayó en plena calle en Río de Janeiro y cortada Marcos Paz

Temporal en Santa Fe: los fuertes vientos causaron destrozos en varias localidades del sur provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Lo último

Schmuck: Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

¿A qué juega Amalia Granata?

¿A qué juega Amalia Granata?

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Ovación
Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
Ovación

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Policiales
TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

La Ciudad
Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos y ganamos los buenos"

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Instituciones y profesionales reclamaron que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante