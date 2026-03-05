Miguel Torres avanza hacia la creación de su primera escuela secundaria y la apertura de una sala de 3 años La localidad avanza en dos proyectos para ampliar su oferta educativa, una demanda histórica de las familias de este pueblo del sur santafesino 5 de marzo 2026 · 14:30hs

Desde el ámbito provincial, la iniciativa es impulsada por la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien subrayó la necesidad de garantizar el acceso y la permanencia educativa en la propia localidad.

La localidad de Miguel Torres dio un paso clave para ampliar su oferta educativa: se impulsa por ley la creación de una Escuela de Educación Secundaria Orientada y, en paralelo, se gestionan las acciones necesarias para incorporar una sala de 3 años en la Escuela Nº 6206 “Provincia de La Rioja”. Ambas iniciativas buscan garantizar la continuidad pedagógica y responder a demandas históricas de las familias del pueblo.

El proyecto legislativo propone habilitar el nivel secundario sin necesidad de construir un nuevo edificio, ya que funcionará dentro de la Escuela Nº 6206. La medida apunta a evitar que los estudiantes deban trasladarse diariamente a Firmat, Melincué o Venado Tuerto, una situación que implica costos económicos, riesgos en el transporte y mayores posibilidades de deserción escolar.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá definir la orientación del futuro establecimiento, designar cargos y realizar las adecuaciones edilicias y administrativas necesarias, con financiamiento previsto en el Presupuesto.

Escuela secundaria y nivel inicial De manera simultánea, se gestiona ante la Subsecretaría de Educación Inicial la apertura de una sala de 3 años en la misma institución. El pedido, presentado junto a la comuna, responde a la falta total de oferta pública o privada para esa franja etaria y se fundamenta en la Ley de Educación Nacional, que impulsa la universalización del nivel.

Di Gregorio señaló que la incorporación de la sala de 3 representa tanto una necesidad educativa como social, ya que muchas familias no cuentan con un espacio donde dejar a sus hijos durante la jornada laboral. La legisladora adelantó que continuará con las gestiones para avanzar en la concreción de ambos proyectos.