La Capital | La Región | Magia

La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

Febrero cerró con la realización de la tradicional fiesta que conjuga el color, el baile de comparsas, la música y la alegría popular

4 de marzo 2026 · 12:48hs
“Nos encanta compartir esta pasión carnavalera con cada vecino que llega a disfrutar de la fiesta

“Nos encanta compartir esta pasión carnavalera con cada vecino que llega a disfrutar de la fiesta, y los recibimos con toda la alegría y la magia del Carnaval” expresó el intendente Carlos De Grandis.
La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

El último sábado de febrero llegó el carnaval a Puerto General San Martín con un espectáculo a cielo abierto sobre el renovado Bulevar América y frente al Parque Linda Vista donde la región disfrutó de una noche llena de magia y alegría.

El lugar elegido para el paso de las comparsas fue Bulevar América, cuya traza fue recuperada por el municipio con nuevos espacios para los vecinos y ya sin el paso del tránsito pesado que históricamente ingresaba a las terminales portuarias por esta ví, y hoy lo hacen por la nueva calle Moreno.

Fue así que el carnaval 2026 se realizó sobre una arteria más ancha, con nueva iluminación, y acceso directo al Parque Linda Vista. El bulevar cuenta ahora con dársenas de estacionamiento, veredas y circuito de bicisendas en el sector del Parque sobre vereda norte.

puerto carnaval2

En tanto que en el sector sur, América limita con la Oficina de Empleo y Centro de Formación y Capacitación Profesional, con la Villa Deportiva, el Centro de Alojamiento para contingentes, FSM Fútbol, canchas de tenis y con el Megaestadio que tiene ingreso por dos arterias paralelas, calle Iguazú y Bulevar América.

Una noche con magia

El carnaval de Puerto se vivió con grandes puestas en escena, donde cada comparsa se presentó a todo brillo con la pasión de sus integrantes. Hizo su paso frente a miles de espectadores la Comparsa Iruya, cuya temática elegida para el carnaval 2026 es “La epopeya de Sunchales”. Seguida por la Comparsa Arayé originaria de la localidad de Porteña, de la provincia de Córdoba, esta comparsa nacida en 2004 es reconocida como una de las agrupaciones más grandes y premiadas del interior del país, caracterizada por su gran despliegue artístico, trajes artesanales y carrozas mecanizadas.

Puerto carnaval4

El carnaval, una fiesta que todos disfrutan

“Nos encanta compartir esta pasión carnavalera con cada vecino que llega a disfrutar de la fiesta, y los recibimos con toda la alegría y la magia del Carnaval” expresó el intendente Carlos De Grandis.

“Este es el resultado del trabajo organizado y planificado por nuestro equipo de gobierno, donde todas las áreas participan activamente, desde la Secretaría de Cultura, de Gobierno con Inspección general en tránsito, Salud cuidando de todas las familias y la Oficina de empleo dando una oportunidad a los emprendedores ” agregó.

puerto carnaval3

La Dirección de Desarrollo Local y Oficina de Empleo llevó adelante la coordinación del sector de emprendedores y gastronómicos realizado en el ingreso al predio Linda Vista.

Oferta gastronómica

En esta oportunidad participaron 40 gastronómicos, entre elaboradores de panificados, comidas rápidas y bebidas, incluyendo 9 food trucks, junto a más de 40 emprendedores de rubros como artesanías, marroquinería, decoración y otros productos de elaboración propia.

La convocatoria se realizó días antes del evento y superó los 150 inscriptos, lo que permitió conformar una base de datos y llevar adelante una selección organizada de los puestos participantes. Se dispuso la asignación estratégica de los espacios, la organización integral del sector y la provisión de iluminación, garantizando las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de la feria.

El espacio contó con un importante acompañamiento del público y volvió a consolidarse como una oportunidad concreta para impulsar la economía local y generar ingresos. Todos los participantes fueron emprendedores puertenses, reafirmando el compromiso de esta gestión con la producción local.

Puerto carnaval5

El cierre de la noche estuvo a cargo de la Banda de Cumbia santafesina Freddy y Los Solares.

>>Leer más: Puerto San Martín impulsa el rescate turístico y cultural donde se libró la Batalla de Punta Quebracho

Noticias relacionadas
El objetivo del registro será relevar información en la ciudad y articular datos con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes para fortalecer políticas públicas y seguir construyendo una ciudad más inclusiva. 

Villa Constitución creó su registro de Enfermedades Poco Frecuentes

La biblioteca inauguró el mes de marzo con la propuesta “Cine, mujeres y memoria” que abarcará, además de la proyección del domingo, actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo), una fecha especial ya que este año se conmemoran 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar.

La Biblioteca Popular San Martín se sumó a las proyecciones simultáneas del documental "La zorra y la pampa"

la esposa del intendente de funes lo denuncio por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

 El tratamiento continuará en el Senado en los próximos días, en el marco del debate legislativo de una de las reformas institucionales derivadas de la nueva Constitución santafesina. 

Leticia Di Gregorio: "La nueva ley debe respetar la realidad de todo el territorio"

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Lo último

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

Se viene el concierto gratis de Fito Páez en el Monumento: todo lo que tenés que saber

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Bajo el lema "El Estado debe responder", profesionales y transportistas reclamarán este jueves el pago de deudas y la actualización de los montos

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida
La Ciudad

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
Política

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Ovación
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Ovación

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Policiales
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

La Ciudad
La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela de la zona sur donde fue Messi

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: No me gustó esa agresión que vi
Política

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina
Política

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi
La Ciudad

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional