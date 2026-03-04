La magia del carnaval también se vivió en Puerto General San Martín

Febrero cerró con la realización de la tradicional fiesta que conjuga el color, el baile de comparsas, la música y la alegría popular

“Nos encanta compartir esta pasión carnavalera con cada vecino que llega a disfrutar de la fiesta, y los recibimos con toda la alegría y la magia del Carnaval” expresó el intendente Carlos De Grandis.

El último sábado de febrero llegó el carnaval a Puerto General San Martín con un espectáculo a cielo abierto sobre el renovado Bulevar América y frente al Parque Linda Vista donde la región disfrutó de una noche llena de magia y alegría.

El lugar elegido para el paso de las comparsas fue Bulevar América, cuya traza fue recuperada por el municipio con nuevos espacios para los vecinos y ya sin el paso del tránsito pesado que históricamente ingresaba a las terminales portuarias por esta ví, y hoy lo hacen por la nueva calle Moreno.

Fue así que el carnaval 2026 se realizó sobre una arteria más ancha, con nueva iluminación, y acceso directo al Parque Linda Vista . El bulevar cuenta ahora con dársenas de estacionamiento, veredas y circuito de bicisendas en el sector del Parque sobre vereda norte.

En tanto que en el sector sur, América limita con la Oficina de Empleo y Centro de Formación y Capacitación Profesional, con la Villa Deportiva, el Centro de Alojamiento para contingentes, FSM Fútbol, canchas de tenis y con el Megaestadio que tiene ingreso por dos arterias paralelas, calle Iguazú y Bulevar América.

Una noche con magia

El carnaval de Puerto se vivió con grandes puestas en escena, donde cada comparsa se presentó a todo brillo con la pasión de sus integrantes. Hizo su paso frente a miles de espectadores la Comparsa Iruya, cuya temática elegida para el carnaval 2026 es “La epopeya de Sunchales”. Seguida por la Comparsa Arayé originaria de la localidad de Porteña, de la provincia de Córdoba, esta comparsa nacida en 2004 es reconocida como una de las agrupaciones más grandes y premiadas del interior del país, caracterizada por su gran despliegue artístico, trajes artesanales y carrozas mecanizadas.

Puerto carnaval4

El carnaval, una fiesta que todos disfrutan

“Nos encanta compartir esta pasión carnavalera con cada vecino que llega a disfrutar de la fiesta, y los recibimos con toda la alegría y la magia del Carnaval” expresó el intendente Carlos De Grandis.

“Este es el resultado del trabajo organizado y planificado por nuestro equipo de gobierno, donde todas las áreas participan activamente, desde la Secretaría de Cultura, de Gobierno con Inspección general en tránsito, Salud cuidando de todas las familias y la Oficina de empleo dando una oportunidad a los emprendedores ” agregó.

puerto carnaval3

La Dirección de Desarrollo Local y Oficina de Empleo llevó adelante la coordinación del sector de emprendedores y gastronómicos realizado en el ingreso al predio Linda Vista.

Oferta gastronómica

En esta oportunidad participaron 40 gastronómicos, entre elaboradores de panificados, comidas rápidas y bebidas, incluyendo 9 food trucks, junto a más de 40 emprendedores de rubros como artesanías, marroquinería, decoración y otros productos de elaboración propia.

La convocatoria se realizó días antes del evento y superó los 150 inscriptos, lo que permitió conformar una base de datos y llevar adelante una selección organizada de los puestos participantes. Se dispuso la asignación estratégica de los espacios, la organización integral del sector y la provisión de iluminación, garantizando las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de la feria.

El espacio contó con un importante acompañamiento del público y volvió a consolidarse como una oportunidad concreta para impulsar la economía local y generar ingresos. Todos los participantes fueron emprendedores puertenses, reafirmando el compromiso de esta gestión con la producción local.

Puerto carnaval5

El cierre de la noche estuvo a cargo de la Banda de Cumbia santafesina Freddy y Los Solares.

>>Leer más: Puerto San Martín impulsa el rescate turístico y cultural donde se libró la Batalla de Punta Quebracho