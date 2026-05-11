Venado Tuerto: inauguraron las obras de remodelación de la plaza San Martín

Con aportes del gobierno provincial y el trabajo a cargo del municipio venadense se realizó la puesta en valor de espacio

La puesta en valor y renovación integral de la plaza San Martín incluyó el retiro de los juegos infantiles existentes, que fueron reubicados en otros espacios públicos de la ciudad, y la creación de dos nuevas áreas de juegos, separadas y diferenciadas por edades.

Un importante marco de vecinos acompañó este domingo el acto de reinauguración de la plaza San Martín en Venado Tuerto . Se trata de una remodelación integral y puesta en valor ejecutada gracias al aporte del gobierno provincial y las tareas de terminación llevadas adelante por la Municipalidad de Venado Tuerto.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, y el intendente Leonel Chiarella, que estuvieron acompañados por la senadora Leticia Di Gregorio, diputados provinciales, miembros del Ejecutivo municipal, concejales y representantes de entidades intermedias de la ciudad.

En primer término, el intendente Chiarella agradeció a los presentes y remarcó que “hoy es mucho más que la inauguración de una obra, es la posibilidad de poder jerarquizar el espacio público de todos los venadenses”. En esa línea, afirmó que la plaza San Martín es ese lugar donde “todos tenemos una historia: cuando éramos chicos veníamos con nuestros abuelos, con nuestros padres, con la escuela o para algún acto escolar. Todos guardamos una foto, un recuerdo o un momento vivido en esta querida plaza San Martín”.

Más adelante, aseguró que “nos llena de orgullo que el espacio público represente eso, un lugar de encuentro para que los niños, para que los jóvenes, para que los vecinos de Venado Tuerto puedan disfrutarlo”, y agradeció especialmente al gobernador Pullaro y al ministro Enrico “por hacer posible esta obra tan importante para todos los venadenses”.

“Gracias Maxi, gracias Lisandro por el legado que le dejan a nuestra ciudad, que esto no es solamente presente, sino que también es el futuro, son las próximas generaciones. Hoy Venado Tuerto tiene un espacio público de calidad, de jerarquía, como lo que somos, una ciudad protagonista en la República Argentina”, concluyó Chiarella.

En sintonía

A su turno, el ministro Lisandro Enrico agradeció al mandatario provincial y recordó que “esta es la plaza donde, por decreto del gobierno de Santa Fe, desde hace más de 40 años se conmemora el aniversario de la muerte del general José de San Martín”, y en este marco consideró que “era justo poder hacer una inversión para jerarquizar este espacio que para los venadenses es muy significativo”.

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Posteriormente, Enrico enumeró los distintos trabajos realizados y recordó que el 17 de agosto de 2024 el gobernador Pullaro anunció el programa de obra pública para Venado Tuerto y remarcó que “nunca un gobierno provincial había dispuesto un programa de obra para la ciudad como el que Maxi anunció ese día”.

En este punto, destacó que gran parte de esos anuncios ya son realidad o están en ejecución, y afirmó que “eso se logra cuando hay trabajo. No nos creemos que somos iluminados ni nada, simplemente elaboramos con mucha vocación nuestros proyectos, con mucho amor por lo que hacemos, por este oficio de poder servir y concretar estas soluciones. Lo que anunciaste en campaña, lo que dijiste como gobernador (por Pullaro), hoy se está cumpliendo y cumplir la palabra es lo más importante para un político”.

El último en dirigirse a los presentes fue el gobernador Pullaro. El mandatario comenzó por reconocer la importancia de esta reinauguración, para luego plantear que “es un momento muy difícil de la economía a nivel nacional, es muy difícil administrar los recursos públicos, es muy difícil dar y otorgar prioridades para los recursos públicos, pero nosotros entendimos que teníamos que hacer un esfuerzo para sostener la obra pública en la provincia de Santa Fe”.

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Obras en desarrollo

Al desarrollar esta idea, el mandatario detalló que hay trabajos en desarrollo en cada punto de la provincia, “porque entendemos que la obra pública es desarrollo, es igualdad, pero, además, en un momento difícil de la economía, la obra pública también genera trabajo. Hoy hay 40.000 santafesinos que están viviendo gracias a la obra pública que lleva el gobierno de la provincia de Santa Fe, y para eso tuvimos que tomar muchas decisiones, tuvimos que bajar mucho los gastos corrientes, los gastos políticos del Estado provincial, para invertir y que la provincia pudiese crecer”.

El jefe del Ejecutivo provincial aprovechó para lanzar un dato preciso: “Desde que comenzó nuestra gestión bajamos el costo de todas las obras públicas en un 40%, y eso nos permite hacer muchas obras más en toda la provincia de Santa Fe, porque cuando no se roba la plata alcanza en el Estado argentino y en el Estado santafesino”.

A modo de cierre, indicó: “Deseo de corazón que usen, que disfruten y que vivan con mucha pasión este espacio público, esta plaza pública, que es para todos los venadenses y para todos los vecinos de la región”.

La nueva plaza San Martín

Tras los breves discursos oficiales las autoridades procedieron al corte de cintas de reinaguración, para que la plaza San Martín vuelva a abrirse para el encuentro, el descanso, la cultura, el juego y la vida cotidiana.

Posteriormente, los ex combatientes de Malvinas de la ciudad procedieron al primer izamiento oficial de la bandera nacional, donada por un vecino de la ciudad.

Durante la jornada, a través de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, se montaron distintos dispositivos para que las familias disfrutaran de los renovados espacios de la plaza más céntrica e histórica de la ciudad.

Remodelación integral

La puesta en valor y renovación integral de la plaza San Martín incluyó el retiro de los juegos infantiles existentes, que fueron reubicados en otros espacios públicos de la ciudad, y la creación de dos nuevas áreas de juegos, separadas y diferenciadas por edades.

Estos juegos están pensados desde un punto de vista pedagógico y seleccionados específicamente para desarrollar habilidades acordes a las etapas etarias, y fueron distribuidos de manera de no afectar el arbolado. Además, se colocó piso amortiguante de caucho reciclado de diferentes colores.

En lo que se refiere a las veredas y senderos internos, se mantuvo el trazado y geometría original, reemplazando las antiguas piezas por mosaicos graníticos para recuperar la integridad, unificar los colores y texturas, incluyendo la colocación de bandas de baldosas podotáctiles y rampas.

Además, se renovó el mobiliario urbano, con bancos, cestos, bebederos y bicicleteros. Las bancas anteriores fueron restauradas y distribuidas en las áreas verdes de la plaza.

Otro de los puntos convocantes del restaurado espacio público es el plaquetario, donde fueron reubicadas las diferentes placas, recordatorios y bustos, y fueron puestas en valor las estatuas del General San Martín, del fundador Eduardo Casey y del “Venadito” representativo de la ciudad.

Paralelamente, fue reposicionado el mástil y la Pirámide de Mayo en el eje cívico este-oeste, (Marconi -San Martín- Hipólito Yrigoyen) lo que permitirá una mejor utilización de la plaza en actos públicos.

En lo que se refiere a iluminación se ejecutó una nueva propuesta en el área central con proyectores RGB, y un mejoramiento de las luminarias en puntos estratégicos. A esto se suma un nuevo tendido eléctrico con la instalación de tableros distribuidos en toda la plaza para una mejor utilización de los distintos espacios de la plaza.

En las zonas verdes se resembró césped y se plantaron lapachos rosados y jacarandás, de acuerdo al plan de reforestación previsto por la Municipalidad, que en los últimos días sumó su aporte con las tareas de limpieza y final de obra.

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