El senador Motta presentó un amparo en la Justicia federal por la falta de obras en la ruta nacional 34

El senador provincial Esteban Motta confirmó que impulsa la medida para exigir mejoras en la traza que cruza el departamento San Martín

Tras la audiencia pública realizada días atrás, el reclamo por el estado de la ruta nacional 34 sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la presentación de un amparo judicial en los tribunales federales de Rafaela.

La acción fue impulsada por el senador provincial Esteban Motta, quien explicó que esta medida representa el primer paso concreto en el plano judicial para exigir mejoras en el tramo que atraviesa el departamento San Martín. “Hicimos efectivo el amparo judicial por el reclamo por la traza de la ruta 34”, señaló, al tiempo que remarcó que la presentación se venía trabajando previamente a la convocatoria de la semana pasada.

El planteo no surge de manera aislada. La reciente audiencia reunió a intendentes, presidentes comunales, legisladores y representantes de instituciones que expusieron el deterioro de esta vía clave para la región. Durante ese encuentro, más de 20 oradores coincidieron en advertir sobre los riesgos diarios que enfrentan quienes transitan la ruta, además del impacto negativo en la producción. Según indicó Motta, el objetivo es avanzar hacia una presentación más amplia. En ese sentido, anticipó que ya se trabaja en un amparo colectivo que incluirá a autoridades de todas las localidades atravesadas por la traza. “Reclamamos la integralidad de la obra”, sostuvo. Las críticas también apuntaron a la falta de inversión en infraestructura vial a nivel nacional. En ese marco, el legislador cuestionó el destino de los recursos provenientes de impuestos a los combustibles y aseguró que existen fondos suficientes para encarar obras de gran escala.

El mal estado de la ruta 34 es un reclamo histórico en la provincia, pero en el último tiempo la situación se agravó, con reiterados siniestros viales que encendieron la preocupación de las comunidades del centro-oeste santafesino. Con la vía judicial en marcha, ahora se abre una nueva etapa en la búsqueda de respuestas.

Atascos de camiones en las rutas del Gran Rosario

En tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial advirtió en las últimas horas sobre importantes congestiones y demoras en rutas del cordón industrial del Gran Rosario debido a la elevada circulación de camiones, en un contexto de intensa actividad en la región. Ese una situación que se repite, cada año, durante la cosecha gruesa.

Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, el secretario general Sergio Aladio advirtió que el tránsito que se registrará estos días por la cosecha récord será mucho más intenso de lo que se estimaba inicialmente, que eran unos 6 mil camiones circulando por día. Hay quienes anticipan, incluso, que ese número podría duplicarse.

El alerta alcanza a varios corredores clave del sur santafesino, donde se recomienda circular con “suma cautela” y prever retrasos en los tiempos de viaje.

Según el informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, las complicaciones se concentran en las principales vías de acceso a los puertos del área: avenida Circunvalación, autopista Rosario-Santa Fe, ruta provincial 91, ruta nacional 11, ruta nacional A-012 y ruta provincial 10.

Estas trazas suelen concentrar un alto volumen de tránsito pesado, especialmente en épocas de cosecha o picos de actividad portuaria.

Desde el organismo vial pidieron a conductores particulares y transportistas respetar las indicaciones del personal en ruta, mantener la distancia de seguridad, evitar maniobras riesgosas y considerar vías alternativas cuando sea posible.

Además, insistieron en la necesidad de prever demoras, ya que la congestión podría extenderse durante varias horas.