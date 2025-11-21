Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Dos medianeras de un antiguo boliche bailable cayeron sobre una agencia de motos y sobre viviendas linderas

Una obra en demolición en la vecina localidad de Oliveros terminó en un derrumbe que afectó gravemente a viviendas linderas y una agencia de motos, dejando un saldo de cuatro personas con heridas leves .

El incidente, ocurrido en la estructura de lo que fuera una antigua confitería bailable , se produjo este jueves cerca de las 20 en pleno centro de la comuna de Oliveros, ubicada a unos 55 kilómetros al noroeste de Rosario . Según trascendió, del galpón se retiró el techo y todas las paredes internas del predio, dejando sin sostén a dos medianeras de grandes dimensiones.

De acuerdo al testimonio de Fernando Longo, propietario de varios de los inmuebles damnificados, una de las paredes cedió hacia la derecha y la otra hacia la izquierda , impactando directamente contra la agencia Terre Motos, una vivienda lindera y dos departamentos internos.

En contacto con LT8 , Longo afirmó que los vecinos ya venían alertando sobre la situación. "Sacaron las paredes internas y habían sacado el techo completamente. Entiendo que no había ninguna medida de precaución", detalló Longo.

Pese a los cuantiosos daños materiales, que dejaron la agencia de motos cubierta por la pared derrumbada, las consecuencias personales no fueron de gravedad. Solo se reportaron cuatro heridos leves. Una de las inquilinas de los departamentos afectados tuvo que ser rescatada rompiendo una ventana, ya que todo el techo cayó sobre el comedor donde se encontraba. En la agencia, el empleado de turno se protegió debajo de un escritorio y los escombros dañaron varios vehículos.

"Estamos bien, simplemente sufrimos daños materiales y lesiones muy leves", postearon en una historia de Instagram de Terre Motos.