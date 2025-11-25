La Capital | Política | Género

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe presentó la renuncia en el 25N

La decisión de Alicia Tate se anunció durante la presentación de las tobilleras duales para causas sobre violencia de género

25 de noviembre 2025 · 12:35hs
La titular del área de género dio un paso al costado después de dos años.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Uno de los actos del 25 de noviembre concluyó este martes con un anuncio imprevisto en relación a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó la renuncia de la funcionaria encargada del organismo, designada en el inicio de su mandato como parte del cambio de rango del área de gestión.

Alicia Tate decidió dejar el cargo después de casi dos años de trabajo. La despedida tomó estado público durante la presentación de tobilleras electrónicas duales, una nueva herramienta para proteger a víctimas de violencia de género en el marco de causas judiciales.

La secretaria fue una de las oradoras designadas para el acto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En estas circunstancias elogió la medida adoptada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Minutos más tarde, su partida se dio a conocer por boca del titular del Poder Ejecutivo provincial.

¿Por qué renunció la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad?

Según explicó Pullaro en el Salón Blanco de la sede del gobierno de Santa Fe, el alejamiento de Tate no responde a cuestiones políticas. Al respecto, precisó: "Nos va a dejar por razones personales, no va a continuar en el cargo. Quiero pedir un fuerte aplauso para mi querida amiga".

La dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) inició su gestión en diciembre de 2023, cuando se creó el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. A partir de esta decisión, la cartera de Igualdad, Género y Diversidad bajó de rango y comenzó a funcionar como secretaría en un organismo que también incorporó las competencias de Desarrollo Social bajo la conducción de Victoria Tejeda.

>> Leer más: Violencia de género: Santa Fe presentó las tobilleras electrónicas duales para acusados

Mientras la funcionaria especializada en el tema se dedicó solamente a dar cuenta del alcance del proyecto de las tobilleras, el gobernador trazó un balance positivo su labor. "Quiero felicitar y agradecerle por el compromiso y el esfuerzo que ha llevado adelante", comentó.

El jefe de la Casa Gris incluyó una anécdota personal en el mensaje de despedida y recordó que su primer cargo público fue como asesor de la exlegisladora. Luego subrayó: "Vos eras una persona que ya estaba hecha en tu vida política y viniste a aportar. Gente como vos hace que el Estado sea más grande y la función pública se vea fortalecida".

El último mensaje de Alicia Tate

Previamente, Tate expresó su "orgullo" por la iniciativa del gobierno santafesino para mejorar la protección de las mujeres. "Este nuevo dispositivo marca un cambio de responsabilidades. La responsabilidad que hasta ahora tenía la víctima, pasa a ser una responsabilidad del Estado", señaló.

La funcionaria destacó el "compromiso con el combate contra la violencia de género" en el marco de la implementación de las tobilleras duales electrónicas. Al respecto, apuntó: "Sabemos que una medida tecnológica no lo es todo, es una herramienta que nos ayuda, pero necesitamos trabajar manconmunadamente en cada ministerio y secretaría".

La ex diputada provincial sostuvo que Santa Fe "marca una diferencia" sobre otros distritos por los programas y disposiciones referidas a tema. "Agradezco mucho esta decisión, significa un avance y un cambio de paradigma", manifestó.

La dirigente radical consideró que las tobilleras representan una mejora en cuanto a la tarea para prevenir agresiones en contextos de violencia de género. Antes del cierre del acto, destacó y el fin de su gestión, destacó: "Hasta ahora, las mujeres no podían desarrollar una vida normal. tenían que estar cuidándose permanentemente. Ahora las cuida nuestro Estado provincial".

