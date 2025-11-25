Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados

La ciudad de Sastre, cabecera del departamento San Martín, sintió desde el mediodía de este martes el impacto que provocó la noticia de los 35 trabajadores despedidos de la empresa DBT SA-Cramaco. La coyuntura económica nacional hizo que la firma, asociada a la multinacional española Himoinsa y que tiene subsidiarias en San Pablo (Brasil) y Singapur (Asia), decidiera no continuar con el contrato laboral de los trabajadores.
Fuentes gremiales y municipales confirmaron los despidos en esta planta dedicada a la fabricación de generadores eléctricos, comercializados bajo el nombre Cramaco. La firma desvinculó a los 35 empleados, dentro de un contexto de retracción de la demanda y dificultades financieras que golpean a la industria metalmecánica de la región.
El anuncio sorprendió a la comunidad, ya que la empresa había sido considerada en los últimos años un motor de empleo estable en el departamento San Martín. Los trabajadores recibieron las notificaciones en medio de un clima de incertidumbre, mientras los sindicatos del sector solicitaron la intervención de la cartera laboral provincial para abrir instancias de conciliación.
Causas del cesanteo
La decisión se vincularía con la caída de pedidos en el mercado interno y la presión de costos derivados de insumos importados, como cobre y componentes electrónicos, que encarecen la producción. A ello se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a las series cortas fabricadas en plantas locales.
Desde el municipio, expresaron su preocupación por el impacto social de la medida y acompañaron el pedido de los gremios para que la Secretaría de Trabajo provincial convoque a audiencias de conciliación. Remarcaron que la pérdida de puestos de trabajo afecta directamente a la economía de la ciudad y compromete el bienestar de numerosas familias.
El efecto social es inmediato: comercios, servicios y proveedores indirectos también se verán alcanzados por la reducción de ingresos familiares. En una localidad de 6.000 habitantes, donde la industria es uno de los principales sostenes de la economía, la desvinculación de 35 trabajadores representará un golpe significativo.
Problemas en la industria
La situación refleja un problema más amplio en el sector electroindustrial santafesino, que en los últimos meses registró suspensiones y ajustes de personal en distintas localidades. La falta de financiamiento accesible, la volatilidad cambiaria y la presión tributaria configuran un escenario complejo para las firmas medianas que dependen de la continuidad de obras públicas y privadas.
Los trabajadores afectados, muchos con más de una década de antigüedad, manifestaron su preocupación por el futuro inmediato y reclamaron medidas que garanticen la preservación del empleo. “No queremos subsidios temporales, queremos trabajar y que la fábrica siga produciendo”, expresó uno de ellos tras la asamblea realizada en la puerta de la planta.
El caso de Sastre se convierte en un símbolo de las tensiones que atraviesa la producción santafesina: la necesidad de sostener empleo industrial frente a un mercado que se achica ante la liberación de restricciones sobre la competencia extranjera y a una coyuntura global que exige políticas de protección y estímulo. Mientras tanto, la comunidad espera definiciones que permitan revertir un golpe que ya se siente en la vida cotidiana de la ciudad.
Antecedentes
A fines de septiembre de 2024 la empresa ya había despedido a dieciséis trabajadores en Sastre: algunos con más de 20 años de antigüedad en la firma. En ese momento explicaron que las desvinculaciones se dieron por un desplome en las ventas, mientras la producción estaba prácticamente paralizada.
DBT S.A. es una empresa Argentina que opera bajo la marca comercial Cramaco. Bajo diferentes dueños, la firma desde 1947 fabrica generadores de corriente alterna para grupos electrógenos tanto de uso comercial como industrial.
Se presume que dado los costos, los alternadores serán exportados desde China directamente, lo que sellaría el destino de la emblemática planta sastrense.
Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos
Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega
Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Lo último
Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre
Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026
Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados
Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas
Los acusados son Pablo Arcamone, director de Grupo América, y Martín Fernández. La Fiscalía comprobó al menos 13 estafas por 1,3 millones de dólares. La prórroga de la cautelar se extenderá hasta diciembre.
Ovación
Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora
Policiales
Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo
Ovación
Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"
La Ciudad
Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas
La Ciudad
Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos
Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega
Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"
Ovación
Ovación
Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026
Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026
A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora
Policiales
Policiales
El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros
Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
La Ciudad
La Ciudad
Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita
Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas
Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo
Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad
La Ciudad
Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos
Salud
Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
La Ciudad
"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
Policiales
Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Información General
Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
La Ciudad
Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad
¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad
A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
ovacion
"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
Zoom
La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Economía
El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora
Policiales
Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales
Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Ovación
Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación
Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos
Información General
Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General
La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"
Ovación
Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación
Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos