Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado Las autoridades municipales valoraron “el inmenso legado natural que ofrece la ciudad con su abundancia y diversidad de especies arbóreas” 1 de septiembre 2025 · 16:51hs

"Celebremos hoy, entonces, no sólo la existencia de nuestros árboles, sino el compromiso de cuidar y preservar nuestro patrimonio natural", indicó el intendente, Adrián Maglia.

Con motivo de celebrarse el 29 de agosto el Día del árbol, desde el municipio de Granadero Baigorria valoraron “el inmenso legado natural que ofrece la ciudad con su abundancia y diversidad de especies arbóreas” e indicaron que de esta manera “Baigorria se erige como un verdadero pulmón verde en la región, un espacio vital que contribuye a la salud del entorno y de todos los habitantes”.

Expresaron que “este logro no es casualidad, sino el resultado del empeño del intendente Adrián Maglia, ingeniero agrónomo y ferviente defensor de la preservación de las especies arbóreas. Su compromiso ha sido fundamental para fomentar y cuidar el patrimonio natural de la ciudad, asegurando que los espacios urbanos se mantengan frescos y saludables”

El intendente Maglia indicó que: “Los árboles son nuestros aliados más valiosos en la lucha contra el cambio climático. En un mundo donde las temperaturas siguen en aumento, ellos regulan el calor, reducen el efecto de isla de calor, purifican el aire y capturan el dióxido de carbono. Además, nos brindan sombra y frescura, haciendo de nuestras ciudades lugares más habitables y agradables”.

Además, desde el municipio indicaron que “este año, marcado por intensas tormentas y vientos que superaron los 100 km/h, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los árboles en nuestras vidas. ¿Qué habría sido de nuestras casas y ciudades sin estos guardianes que amortiguan la fuerza de la naturaleza? Sin duda, su presencia ha sido crucial para protegernos y mantener el equilibrio en nuestro entorno”.

Celebrar al arbolado "Celebremos hoy, entonces, no sólo la existencia de nuestros árboles, sino el compromiso de cuidar y preservar nuestro patrimonio natural", indicó. “Granadero Baigorria se destaca no solo por su belleza, sino también por el esfuerzo conjunto de sus habitantes para asegurar un futuro más verde y sostenible. ¡Feliz Día del Árbol!”, finalizó el intendente Maglia. >> Leer más: Transformación en acción: Baigorria proyecta futuro con identidad