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Villa Constitución: el predio Dos Rutas sumará seguridad, mejor acceso y estacionamientos

Ejecutan trabajos para reorganizar la circulación vehicular y peatonal. La obra estaría concluida a fines de septiembre

25 de julio 2026 · 08:00hs
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La mejora incluirá nuevos puntos de luz en sectores estratégicos del predio

La mejora incluirá nuevos puntos de luz en sectores estratégicos del predio, lo que permitirá una iluminación más uniforme durante la noche y en jornadas de escasa luminosidad.

La reorganización del estacionamiento, la renovación de la iluminación y una serie de mejoras hidráulicas forman parte de la obra que se ejecuta en el predio Dos Rutas para ordenar y mejorar uno de los espacios públicos más concurridos de Villa Constitución.

Los trabajos contemplan la formalización del área actualmente destinada al estacionamiento vehicular mediante la construcción de un pavimento de adoquines intertrabados, mientras que los recorridos peatonales serán ejecutados con loseta cribada para diferenciar claramente las zonas destinadas a vehículos y transeúntes.

El proyecto también prevé la colocación de bolardos delimitadores que permitirán organizar cada plaza de estacionamiento y evitar el avance de los vehículos sobre los sectores reservados a la circulación peatonal.

Además, se construirá un cantero de hormigón armado en el acceso principal del predio, donde se encuentran emplazadas las letras identificatorias de Dos Rutas. Según se informó, la intervención permitirá incorporar vegetación de manera permanente, mejorando el mantenimiento del sector y la imagen del ingreso.

Otro de los aspectos contemplados en la obra es la mejora del funcionamiento hidráulico del espacio.

Mejorar el escurrimiento

Desde el municipio señalaron que la consolidación de la superficie contribuirá a reducir el arrastre de tierra, arena y otros sedimentos hacia los canales de desagüe que atraviesan el predio, favoreciendo su correcto escurrimiento durante los días de lluvia. De esta manera, se apunta a disminuir las tareas de mantenimiento y a minimizar los inconvenientes que pueden generarse durante precipitaciones intensas, especialmente en las áreas de circulación y estacionamiento.

En paralelo, se ejecutará una renovación y ampliación del sistema de iluminación del recorrido interno, con el objetivo de incrementar la visibilidad y reforzar las condiciones de seguridad tanto para peatones como para automovilistas.

Para septiembre

La mejora incluirá nuevos puntos de luz en sectores estratégicos del predio, lo que permitirá una iluminación más uniforme durante la noche y en jornadas de escasa luminosidad. La obra se encuentra actualmente en ejecución y el plazo previsto para su finalización es fines de septiembre. Una vez concluidos los trabajos, el Predio Dos Rutas contará con un estacionamiento formalizado, mayor seguridad vial y peatonal y una mejor respuesta frente a eventos climáticos. Los cambios también apuntan a mejorar el uso cotidiano del predio durante las actividades recreativas, culturales y comunitarias que se realizan a lo largo del año.

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