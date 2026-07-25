Funes será sede del 5° Congreso Nacional de Salud Materno Infantil y un encuentro nacional de doulas

Están destinados a profesionales de la salud, promotores comunitarios y personas que cuidan en el inicio de la vida

Del 14 al 17 de agosto , la ciudad de Funes será epicentro del 5° Congreso Nacional de Salud Materno Infantil y el 3° Encuentro Nacional de Promotoras Comunitarias y Doulas . La actividad, declarada "de interés provincial" por las cámaras de Diputados y Senadores y "de interés cultural" por el Concejo de Funes, se desarrollará en el Centro Cultural Guillermo Moreno “El Galpón” y reunirá a más de 140 participantes provenientes de distintas provincias argentinas y de países vecinos.

“Se trata de un evento sin fines de lucro. El valor de las entradas están destinadas a costear los aspectos logísticos del encuentro” indicó a La Capital, la coordinadora del Congreso, Elisa Ridolfo y expresó que “es una propuesta que convocará a profesionales de la salud, familias y referentes sociales para reflexionar sobre la gestación, los nacimientos, las crianzas y el cuidado comunitario ”.

El objetivo del encuentro es promover la salud durante la gestación, los nacimientos y las crianzas , además de generar espacios de intercambio para fortalecer el cuidado comunitario y los vínculos humanos desde el inicio de la vida.

La organización está a cargo de la asociación civil Awaike Salud y Medio Ambiente y de Relacahupan, la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización de los Partos y Nacimientos. Ridolfo es musicoterapeuta, doula, promotora comunitaria y creadora de este congreso itinerante que se realiza desde 2022 en distintas localidades santafesinas.

Formación para profesionales y familias

El congreso estará destinado a profesionales de la salud, entre ellos médicos, licenciados en obstetricia, enfermeros, pediatras, psicólogos, neonatólogos, trabajadores sociales y puericultoras. También estará abierto a madres, padres, docentes, cuidadores y personas interesadas en acompañar los primeros momentos de la vida.

Los organizadores plantearon como principales objetivos promover el autocuidado, fortalecer las redes comunitarias, generar conciencia sobre los procesos fisiológicos —es decir, los procesos naturales del cuerpo durante el embarazo, el parto y la crianza— y difundir prácticas de salud basadas en el respeto, la empatía y la prevención de la violencia en los ámbitos de atención sanitaria.

La programación contará con la participación de destacadas referentes nacionales. Entre ellas se encontrarán la médica ruralista y escritora Adriana Marcus; la psicóloga, terapeuta y escritora Elena de la Aldea; la médica obstetra Marcela Abello; el médico obstetra Gustavo Baccifava; la activista Alejandra Galván; la licenciada en Obstetricia Carolina Waldner y la comunicadora Sonia Cavia, entre otros especialistas.

Un congreso para la construcción de nuevas miradas

Las jornadas incluirán conferencias, mesas de debate, espacios de reflexión y actividades de intercambio orientadas a fortalecer la salud materno infantil. Los organizadores señalaron que el lema de esta edición será “Cuidarnos: la trama del amor”, una consigna que buscará destacar la importancia de los vínculos humanos como base del bienestar individual y colectivo.

Desde la organización remarcaron que el encuentro no tendrá fines de lucro y que buscará facilitar el acceso a la información y la formación en todas las regiones del país. También señalaron que la iniciativa promoverá la erradicación de la violencia en los ámbitos de atención de la salud, especialmente en el área gineco-obstétrica.

Bajo el lema histórico “Por un mundo amado y amante”, el congreso apostará a consolidar una red de trabajo integrada por profesionales, instituciones y comunidades que impulsen nacimientos respetados, crianzas saludables y una mirada más humana sobre el comienzo de la vida.

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