"Museo en juego": la propuesta lúdica y educativa del Doval Fermi de Sastre

El Museo Histórico Municipal "Rodolfo Doval Fermi" de Sastre abrió el pasado fin de semana una nueva muestra interactiva especialmente destinada a los más pequeños. "Museo en juego" , es una propuesta que "busca ofrecer a niños y niñas una experiencia única a través del juego y el aprendizaje". Esta exposición abrió sus puertas este sábado 27 y estará disponible hasta diciembre.

La muestra consta de tres salas de juego, cada una centrada en temas que invitan a la exploración y el descubrimiento.

En la sala de megafauna los pequeños exploradores podrán conocer a las impresionantes criaturas que habitaron nuestro planeta hace miles de años. Esta sala está diseñada para estimular la curiosidad y el asombro al aprender sobre la fauna extinta del entorno y los ecosistemas que solían existir en el lugar que hoy ocupa la ciudad de Sastre y zona.

En la sala de carnavales los niños podrán sumergirse en la rica tradición de los carnavales locales. A través de juegos interactivos y actividades creativas, los visitantes aprenderán sobre las costumbres, las vestimentas y los elementos festivos que caracterizan a las celebraciones de la Capital provincial del Carnaval, promoviendo el sentido de comunidad y la construcción identitaria.

Sastre-museo8

La tercera propuesta es la sala de patrimonio natural local.Esta sala tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de cuidar y proteger el entorno natural. A través de juegos, actividades prácticas y recursos visuales, se fomentará el amor y el respeto hacia la biodiversidad y los espacios naturales de la región.

Sastre-museo13

El museo: sitio de exploración y conocimiento

"'Museo en juego' es una oportunidad perfecta para que los niños y niñas no solo se diviertan, sino que también se conviertan en embajadores del conocimiento sobre nuestra historia y naturaleza. El museo busca que esta experiencia sea enriquecedora y accesible para todas las familias de la comunidad y visitantes de otras regiones", explicó Laura Simonini desde el museo.

Sastre-museo1

Durante octubre, la muestra abrirá sábados y domingos de 17 a 20hs con entrada es libre y gratuita. Se estima que desde noviembre pueden variar los días y horarios de apertura. Se recomienda que los niños asistan acompañados de un adulto. Para más información sobre horarios y actividades especiales, pueden comunicarse al 03406 480173 -15505628.

>> Leer más: El museo va a la escuela al rescate del patrimonio natural de Sastre