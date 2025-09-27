La Capital | La Región | Alvear

Alvear celebrará su historia mientras se consolida como ciudad y proyecta el futuro industrial

La flamante ciudad festejará sus patronales con un gran evento popular. Carlos Pighin, analizó la transición de comuna a municipalidad y su crecimiento productivo

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

27 de septiembre 2025 · 14:00hs
Alvear se posicionó estratégicamente en el corredor productivo

Alvear se posicionó estratégicamente en el corredor productivo, con una diversidad industrial que abarca desde la metalmecánica hasta la biotecnología.

El intendente electo de Alvear, Carlos Pighin, se refirió al gran evento popular que tendrá lugar este domingo en la localidad, en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Durante la celebración, que congregará a toda la comunidad, en Alvear, se festejará la reciente transición del pueblo a ciudad y se destacará su crecimiento productivo y su espíritu solidario, con actividades a beneficio de las instituciones y vecinos de la zona.

La jornada festiva va más allá de lo religioso, con actividades que refuerzan el espíritu comunitario. Entre los eventos destacados se contará con el exitoso concurso de asadores a la estaca, una maratón que ya cumple 12 años consecutivos y una nutrida agenda de shows musicales, con artistas de la talla de Mario Pereyra y Kapanga.

El presidente comunal resaltó el propósito social de la celebración. “El tinte social es lo que hoy está primando en este evento”, afirmó. A lo largo del día, la recaudación de la venta de costillares se destinará íntegramente a las instituciones locales, que son el motor detrás de la organización. Además, una parte de los ingresos por estacionamiento será a beneficio de Malena, una niña de la localidad que necesita recaudar para un tratamiento médico especial en México.

El gran desafío

La celebración de este año tiene un significado especial, ya que marca un hito en la historia de Alvear: su reciente transición de comuna a ciudad y el nombramiento de Pighin como su primer intendente. Este cambio, que él mismo califica de “desafío”, implica una mayor responsabilidad y un nuevo sistema de gobierno con un consejo que requerirá de “mucho más diálogo”.

Pighin, quien forma parte de la gestión desde 2009, expresó su gratitud por la elección de los vecinos. “El pueblo nos eligió para la Intendencia de estos cuatro años que vienen, así que estamos preparando nuestra localidad”, sostuvo. El perfil de Alvear, según el mandatario, está claramente definido: industrial. El objetivo es que este gran arco productivo beneficie directamente a la población.

Puertos, producción y un futuro

El crecimiento de Alvear se vio impulsado por su clara apuesta al desarrollo industrial. Recientemente, la localidad fue sede del Primer Foro Industrial, un evento que reunió a actores clave del sector público y privado, y que sirvió para generar un “ida y vuelta directo” entre empresas de la región y otras provincias del país.

Alvear se posicionó estratégicamente en el corredor productivo, con una diversidad industrial que abarca desde la metalmecánica hasta la biotecnología. Pighin destacó los activos con los que cuenta la nueva ciudad: “Tenemos puertos, astilleros, automotrices y un gran parque industrial”. La presencia de General Motors en la localidad es un claro ejemplo de este poderío.

Además, el intendente mencionó el acceso al ferrocarril Belgrano Cargas como un factor clave para el futuro de la ciudad, al considerarla una posible puerta de salida para el boom minero y petrolero del país. “Alvear quiere ser partícipe de eso”, aseguró Pighin, remarcando la visión a largo plazo de su gestión.

Proyectos de ciudad industrial

El Microparque Industrial de Alvear será escenario de dos desarrollos estratégicos que prometen marcar un antes y un después en la infraestructura productiva y social de la región. El próximo miércoles 1º de octubre, en un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, se anunciará la construcción de un Centro de Medicina Laboral (CML) con helipuerto y la Torre DM11, un edificio de 24 pisos que integrará oficinas premium, espacios culturales y un museo dedicado al fútbol.

El CML estará orientado a brindar atención a las empresas radicadas en el parque y a toda la zona de influencia. Contará con servicios de farmacia, óptica, rehabilitación, comedor, atención médica integral y un helipuerto preparado tanto para emergencias como para uso corporativo, elevando el estándar en materia de salud laboral.

La Torre DM11, por su parte, alcanzará los 108 metros de altura y se convertirá en un nuevo ícono del corredor sur. Su propuesta integrará oficinas de alta gama con espacios sociales y culturales, entre los que se destacan un bar temático y un museo de fútbol, salones de usos múltiples, gimnasio, coworking, terrazas sociales y un centro de convenciones.

Ambos proyectos consolidan la proyección de Alvear como un polo de desarrollo innovador, diversificado y competitivo, que combina producción, servicios y cultura. La presentación oficial contará con la presencia de empresarios, autoridades y referentes de distintos sectores, y busca visibilizar un nuevo hito en la transformación del sur provincial.

>> Leer más: Primer Foro Industrial de Alvear: un espacio estratégico para el desarrollo productivo

Noticias relacionadas
El primer fin de semana de septiembre colocaron asfalto por la noche en la autopista.

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

El cuento que se filmará en General Lagos, es parte de las historias que componen el libro Gol gana de Damián Andreoli.

"Gol gana": General Lagos será set de filmación con historias que nacen del barrio

Roldán. El lugar donde se produjo el presunto ataque de un puma está ubicado muy cerca del cruce de las rutas A012 y 9.

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Desde la Municipalidad se felicitó a todos los estudiantes, docentes, familias e instituciones que hicieron posible esta nueva edición, consolidando a la Estudiantina Olímpica como un orgullo reconquistense.

Reconquista brilló, cantó y bailó en el cierre de la 32° Estudiantina Olímpica 2025

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Lo último

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El alerta amarilla se extendió hasta las 18 de este sábado. Durante la mañana se registraron diferentes inconvenientes después de una madrugada lluviosa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María
Ovación

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Ovación
Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo
Ovación

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Policiales
Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

La Ciudad
Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma