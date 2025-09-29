La Capital | La Región | provincia

Preocupación en la provincia por el estado de un puente clave de la ruta 34 entre Rafaela y Suncháles

El gobierno santafesino elevó a Nación un pedido de análisis estructural del puente ubicado en el km 232,77 de la ruta nacional 34, limitado a 45 toneladas

La ruta nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco

La ruta nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, permitiendo el traslado de productos agropecuarios, derivados azucareros, frutas, verduras, aceites e insumos para la industria del litio.
Respecto a los bitrenes

Respecto a los bitrenes, ya se realizó la primera prueba técnica en el puente de Monje, en el kilómetro 63 de la autopista, como parte del proceso de evaluación estructural para habilitar corredores seguros.

El gobierno de Santa Fe, formalizó ante el Ministerio de Transporte de la Nación un pedido para realizar la evaluación estructural del puente ubicado en el kilómetro 232,77 de la ruta nacional 34, entre las ciudades de Rafaela y Sunchales.

La infraestructura, actualmente limitada a 45 toneladas por disposición de Vialidad Nacional, representa un punto crítico en el corredor logístico más relevante del norte argentino, por donde circulan cargas de hasta 60 toneladas y donde se proyecta la habilitación de bitrenes de 75 toneladas.

La solicitud fue impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien remarcó que “la trascendencia de esta obra excede el interés provincial y alcanza un carácter federal. Por eso pedimos a Nación que se evalúe este puente y se autorice la circulación de bitrenes en este tramo, para que la producción pueda llegar a los puertos y a los mercados del país y del mundo”.

El pedido incluye la disposición de equipos técnicos y equipamiento provincial para colaborar en los estudios necesarios, en línea con la política de modernización logística que Santa Fe viene desarrollando.

Puente clave sobre ruta 34

La ruta nacional 34 conecta a Santa Fe con Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, permitiendo el traslado de productos agropecuarios, derivados azucareros, frutas, verduras, aceites e insumos para la industria del litio. Su consolidación como corredor seguro y eficiente es clave para el desarrollo productivo y exportador de la región.

En paralelo, el gobierno provincial avanza en la habilitación de bitrenes en rutas santafesinas. Con la Resolución 360/25 de la Dirección Provincial de Vialidad, se autorizó la circulación de unidades de hasta 60 toneladas en rutas provinciales y en la Autopista Rosario–Santa Fe.

Prueba con bitrenes

Respecto a los bitrenes, ya se realizó la primera prueba técnica en el puente de Monje, en el kilómetro 63 de la autopista, como parte del proceso de evaluación estructural para habilitar corredores seguros. Estas unidades permiten transportar más carga con menos viajes, lo que reduce hasta un 40 % los costos logísticos, el consumo de combustible y el impacto ambiental, además de distribuir mejor el peso sobre la calzada.

El gobernador Maximiliano Pullaro reafirmó que “Santa Fe tiene un plan productivo integral que defiende al campo, la industria, trabajamos día a día para mejorar la logística mejorando nuestras rutas, puertos y aeropuertos”. En ese marco, la provincia se posiciona como plataforma exportadora para otras jurisdicciones, canalizando la producción de Catamarca, Córdoba y Tucumán a través de su infraestructura vial y portuaria. “Nuestro país se va a desarrollar si somos inteligentes y no derrochamos la plata. Hay que invertir en lo que genera trabajo y crecimiento”, sostuvo Pullaro en una reciente mesa productiva.

La medida se apoya en dos ejes: el diálogo con el sector privado y bajar costos logísticos. Estás políticas surgen de las mesas de trabajo sectoriales a partir de la vinculación público-privada y la necesidad de garantizar el tránsito de vehículos pesados por corredores estratégicos para ganar competitividad.

>> Leer más: Pullaro: "Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

