Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

La Fiscalía Regional Segunda confirmó el asesinato de María Concepción Bonfietti en el barrio Villa El Prado de la localidad del departamento San Lorenzo

Una jubilada fue hallada sin vida en González al 200 en Capitán Bermúdez

Pasado el mediodía de este sábado, la Policía de Santa Fe encontró el cadáver de una mujer de 82 años con golpes en la cabeza en el barrio Villa El Prado de Capitán Bermúdez . Había salido a realizar las compras del día y fue atacada al regresar.

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó la identidad de la víctima: María Concepción Bonfietti . Fue hallada sin vida en Joaquín V. González al 200 , en la zona sur de la ciudad del departamento San Lorenzo .

El primero en ingresar a la casa, desordenada y con rastros de violencia, fue uno de los nietos de la jubilada. Ante esta situación, el testigo rápidamente dio aviso a la policía y más tarde se supo que se trataba de un crimen.

Cuando los uniformados llegaron al lugar se encontraron con un desorden general y a la mujer atada de manos y pies . Los médicos que arribaron minutos más tarde advirtieron que había recibido golpes en la cabeza.

La fiscal de San Lorenzo, Melisa Serena, dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para la realización de la autopsia correspondiente para esclarecer el homicidio.

Además, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) envió al gabinete criminalístico para preservación de evidencia y levantamiento de rastros en la escena del crimen. Los brigadistas también quedaron a cargo de las pericias fotográficas y el relevamiento de cámaras de videovigilancia privadas y públicas en esa zona del cordón industrial.