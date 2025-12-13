Muestra anual de actividades de los clubes de tareas de Villa Gobernador Gálvez

Durante todo el año unos 350 chicos transitaron estos espacios que el municipio puso a disposición en diferentes barrios de la ciudad

Durante 2025 , más de 350 niños y niñas transitaron por los siete clubes de tareas que ofrece el municipio en diferentes barrios de la ciudad. “Son espacios pedagógicos donde asisten chicos de 6 a 12 años para realizar la tarea y aprender de forma colaborativa y lúdica a través juegos, películas, y reflexión donde se puedan abordar los conflictos en torno a la escolaridad”, explicó Victoria Culasso, secretaria de Gobierno.

De esta manera, niños y niñas que son parte de los clubes de tareas de la ciudad hicieron su muestra anual en la plaza San Martín, donde expusieron los trabajos realizados y compartieron una tarde en familia.

“A estos clubes asisten chicos de 6 a 12 años para realizar la tarea y aprender de forma colaborativa y lúdica a través juegos, películas, y reflexión donde se puedan abordar los conflictos en torno a la escolaridad”, continuó.

A la vez, la funcionaria contó cómo fueron los inicios de este proyecto: “empezamos este proyecto pospandemia, pensando en los niños que no tenían acceso a la tecnología para realizar la tarea, y desde ese momento crece cada día más. Es un acompañamiento pedagógico que fortalece los lazos entre los chicos, las familias, la Municipalidad y las escuelas cercanas a cada club”.

Muestra en familia

Por último, Culasso resaltó que “da mucha alegría ver a tantos chicos con sus familias siendo parte de esta muestra, donde hubo espacios de lecturas, de dibujo, conocimos sus trabajos y entregamos diplomas”.

Este programa ya lleva inaugurado siete espacios de contención distribuidos en diferentes barrios de la ciudad: en el Centro Municipal San Enrique, en Centro De Salud María Auxiliadora, en el Club Sarmiento, en el Centro Comunitario “Don Zárate”, en el Centro Municipal Nahuel Huapi, en el CIC 20 de Junio, en el Centro Municipal La Ribera. Funcionan en turno mañana y tarde, para que los niños y niñas puedan acercarse en contra turno de la escuela.

