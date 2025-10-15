La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: Más de 1.400 niños fueron parte de las jornadas "Infancias sobre ruedas"

La propuesta, impulsada en el marco del programa “La Muni en tu escuela”, reunió a chicos de 22 jardines de infantes en distintos espacios públicos

15 de octubre 2025 · 11:20hs
La iniciativa se enmarca en una política educativa más amplia que impulsa el municipio a través del programa "La Muni en tu escuela"

La iniciativa se enmarca en una política educativa más amplia que impulsa el municipio a través del programa “La Muni en tu escuela”, que incluye más de 20 dispositivos pedagógicos y recreativos destinados a todos los niveles educativos.
En el marco del programa municipal “La Muni en tu escuela”, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante seis jornadas de “Infancias sobre ruedas”, una iniciativa que promueve la educación vial desde la primera infancia. La propuesta se desarrolló en espacios públicos estratégicos de la ciudad, como avenida Libertador, plaza de la Cooperación, plaza del Ferroviario, plaza San Martín, alero Nahuel Huapi y el CIC 20 de Junio, con la participación de más de 1.400 niños y niñas de 22 jardines de infantes, tanto públicos como privados.

Durante los encuentros, los chicos, acompañados por docentes y familiares, recorrieron circuitos especialmente diseñados para la enseñanza de normas de tránsito. Los trayectos incluyeron juegos, señalética, estaciones de aprendizaje y dispositivos móviles de educación vial. Los participantes asistieron con bicicletas, patines, monopatines y patacletas, en una experiencia que combinó juego, movimiento y formación ciudadana.

infancias sobre ruedas (1)

La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó que “impulsamos esta iniciativa para fortalecer este trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión de Alberto Ricci como intendente sobre la educación vial. No solamente pensada para los adultos, sino también para los niños”. En ese sentido, remarcó que el municipio incorporó dispositivos móviles que visitan las instituciones educativas, y que también se contó con la participación activa de familias de niños con TGD-TEA, con el objetivo de fomentar la inclusión y la concientización sobre la temática.

Propuesta integral

“En el marco de la primavera, sabemos que los jardines suelen organizar bicicleteadas, por eso decidimos pensar una propuesta integral, donde no solamente se desarrollen vínculos entre niños y familias de un jardín, sino que reunir a varios jardines que están cerca de los espacios donde se llevaron los encuentros”, agregó Culasso.

infancias sobre ruedas (3)

La iniciativa se enmarca en una política educativa más amplia que impulsa el municipio a través del programa “La Muni en tu escuela”, que incluye más de 20 dispositivos pedagógicos y recreativos destinados a todos los niveles educativos. Entre ellos se destacan propuestas de educación vial, salud, ambiente, ESI, lectura y alimentación saludable, que pueden ser solicitadas por las instituciones o desarrolladas en espacios municipales como la Granja Educativa, la Reserva Natural y el Museo Malatesta.

El intendente Alberto Ricci subrayó que “la educación es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la sociedad, y por eso desde el municipio trabajamos codo a codo con las escuelas, no solo con obras de infraestructura, sino también con propuestas que acompañen los procesos pedagógicos desde una mirada lúdica, inclusiva y participativa”.

infancias sobre ruedas (4)

En esta primera edición de “Infancias sobre ruedas”, participaron jardines como “Dr. Malatesta”, “Mi mundo encantado”, “San Francisco de Asís”, “El oso goloso”, “Rosa de Carlini”, “Rafael Obligado” y “Una porción de cielo”, entre otros. La propuesta continuará con nuevas jornadas en distintos barrios de la ciudad, consolidando una red de trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones educativas y las familias, en pos de una ciudad más segura y comprometida con la formación vial desde la niñez.

