Un testigo reveló el avistaje de un ovni con lujo de detalles

“Este hecho se desarrolló en la isla de Puerto Rico en 1989. Todo sucedió en una escuela de preparación para el Ejército, donde los aspirantes a la carrera militar se instruyen para acceder a la misma, llamada el campamento Santiago. Un sábado de marzo de 1989 estaba el testigo Antonio con un compañero que hacía guardia, cuando en horas de la tarde sintieron una gran explosión e inmediatamente se lanzaron al suelo. Inmediatamente comenzaron a escuchar las diferentes comunicaciones de oficiales y demás personal del Ejército. Todo se puso en estado de Alerta Máxima”. Antonio contó que “ese día habían llegado un alto mando de la inteligencia de los Estados Unidos y un suboficial de la Fuerza Aérea, luego su compañero salió con los oficiales y personal militar, dijeron que «a buscar algo». Me quedé en el puesto de control, cuando regresaron nadie podía hablar y sólo dijeron «aquí no ha pasado nada», mientras tanto la Guardia Nacional salió «a buscar algo» , y seguíamos en Alerta Máxima. Cuando cayó la noche, dijeron.. «los encontramos». Había intrusos, eran dos individuos, cuando los vi creí que estaban disfrazados, pero al observarlos me di cuenta de que no eran humanos y dije ¡esto no es normal!. Los brazos y manos pasaban las rodillas, tenían cuatro dedos, su cabeza era alargada en la parte de atrás, y el color de su piel entre verde y marrón, y se veían de diferentes edades, por las arrugas del mayor. Se veían muy enojados y nos miraban a todos, se comunicaban telepáticamente. El mayor del Ejército nos dijo que ellos provenían de un planeta que se había destruido y pertenecía a otra galaxia. Ellos pedían hablar con el presidente de Estados Unidos, pero seguían muy enojados, entonces el mayor del Ejército les dijo que vendrían enseguida a buscarlos en helicóptero y ellos se negaron, dijeron que sólo se irían con su gente”.