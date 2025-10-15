Provincia inauguró un Centro de Desarrollo Infantil en El Trébol Está ubicado en un edificio cuya construcción abandonó el gobierno nacional y que fue retomada y finalizada por la administración santafesina 15 de octubre 2025 · 14:47hs

La apertura del nuevo CDI “Estrellita” representa un avance en infraestructura social y educativa para la primera infancia.

La ciudad de El Trébol en el departamento San Martín celebró la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el CAF Nº 17 “Estrellita”, un edificio que había quedado abandonado por el gobierno nacional y que fue retomado y finalizado por la provincia de Santa Fe. El acto oficial de apertura estuvo encabezado por la vicegobernadora, Gisela Scaglia.

Durante la ceremonia, Scaglia destacó el esfuerzo del gobierno provincial por recuperar obras paralizadas en todo el territorio santafesino: “El Estado nacional abandonó toda obra en Santa Fe y nosotros entendimos que teníamos que recuperar cada una en cada localidad. Insistimos siempre para que las obras del gobierno nacional fueran transferidas a la provincia, porque tenemos la cercanía y las podemos terminar. Son obras importantes para un Estado que debe tener una política social sólida. Defender a Santa Fe es defender estas obras, lo que nos corresponde, administrando bien nuestros impuestos”, afirmó.

El Trébol 3 El acto se realizó junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, además del senador departamental Esteban Motta y autoridades locales.

"Decisiones importantes de la provincia" Por su parte, el senador Esteban Motta remarcó la importancia de que las decisiones se tomen desde el interior y no desde los despachos nacionales: “Esta obra inaugurada es una de las muestras, como tantas otras, de lo que pasa cuando se decide desde Buenos Aires. Cambia el gobierno y cambian las prioridades. No queremos más que Buenos Aires digite las obras. Nosotros somos gente del interior y pensamos el gobierno provincial de otra forma. Este edificio es una muestra más de por qué nuestra vicegobernadora nos tiene que representar en el Congreso”, expresó.

El Trébol 4 La apertura del nuevo CDI "Estrellita" representa un avance en infraestructura social y educativa para la primera infancia, "reafirmando el compromiso del gobierno santafesino con las políticas de desarrollo humano y equidad territorial", finalizó el legislador.