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Comenzó la tercera etapa de la obra de reparación sobre RN11 en Puerto San Martín

La empresa adjudicataria finalizó el primer y segundo tramo de los trabajos desde el límite entre Timbúes y calle América. Ahora trabajarán desde calle Córdoba

21 de julio 2026 · 11:51hs
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Se solicita a conductores y vecinos circular con precaución

Se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en la zona. 
Comenzó la tercera etapa de la obra de reparación sobre RN11 en Puerto San Martín

A partir del lunes y por un lapso de 10 días se están realizando los trabajos en lo que corresponde al tercer tramo de las obras de reparación sobre ruta nacional 11 en jurisdicción de Puerto General San Martín. En este momento los trabajos se realizan desde calle Córdoba (ex ruta provincial 68S) y calle América.

Desde la Municipalidad de Puerto General San Martín indicaron que la empresa adjudicataria ya finalizó el primer y segundo tramo de reparación sobre la ruta nacional N° 11 desde el límite con Timbúes (pórtico) hasta calle América.

Cortes alternativos

Tal como sucedió con los trabajos en los tramos anteriores, se explicó que hasta finalizar la reparación del tramo 3, se realizarán cortes alternados en ambos sentidos de circulación sobre RN 11, pero al finalizar cada jornada laboral –desde las 18- se liberará en su totalidad la circulación.

La tercera etapa de reparación abarca el tramo 3 comprendido entre calle Córdoba (ex ruta prov 68 s) y calle América. Los trabajos comienzaron el lunes 20 de julio.

Durante este período, y a diferencia de cómo se venían realizando los desvíos de tránsito en los otros tramos ejecutados, quienes circulen de sur a norte podrán realizarlo sobre RN 11 con paso alternado. Esta modalidad alcanzará al transporte pesado, vehículos livianos, transporte público y servicios de emergencia, priorizando la circulación del transporte público y unidades de emergencia.

Desvíos por la obra

Asimismo, el transporte de cargas vacío que ingrese por la ruta nacional en sentido norte a sur será desviado por calle América - Yrigoyen, pudiendo retomar a la ruta nacional por Córdoba.

Se recomienda que, en la medida de lo posible, los vehículos livianos desvíen su recorrido por calles alternativas, mientras que el tránsito pesado utilice la autopista, a fin de evitar el sector intervenido de la ruta.

El transporte público y los servicios de emergencia que circulen podrán continuar utilizando el corredor nacional, aunque podrán registrarse demoras debido a cortes intermitentes ocasionados por los trabajos.

Se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en la zona.

>>Leer más: Puerto San Martín eligió "priorizar la vida sobre las jurisdicciones" y reparará parte de la ruta 11

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