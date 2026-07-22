Netflix: la miniserie española de apenas 6 capítulos que escaló rápidamente en el ranking

La reciente renovación del catálogo de Netflix reorganizó el ranking de lo más visto en la plataforma. Apenas aterrizada de España , una miniserie emotiva de 6 capítulos logró cautivar a una buena cantidad de usuarios que no pueden dejar de verla. Su lema es: “Al dolor hay que tratarlo con paciencia”.

Se trata de “El mapa de los anhelos” , una producción de Netflix basada en la novela de Alice Kellen y protagonizada por Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. La historia gira en torno a Greta, una mujer que enfrenta un dolor muy grande y busca la forma de salir adelante impulsada por un último regalo que le dejó su difunta hermana. En este viaje, la acompañará un misterioso muchacho llamado Will , quien también carga un pasado que lo atormenta.

De qué se trata “El mapa de los anhelos”

Esta miniserie española narra la conmovedora historia de Greta, una mujer que asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy, quien padece de Leucemia. Sin embargo, las cosas no salen como se esperaba y Lucy fallece, dejando en Greta un vacío incalculable.

Pero antes de morir, Lucy organiza una especie de juego y se encarga de que llegue a su hermana por medio de Will, un joven solitario y enigmático. Esta propuesta llamada “El mapa de los anhelos” desafía a Greta a enfrentar su dolor comenzando un viaje para descubrir su propio camino, en el que la acompañará Will. Mientras intentan relacionarse entre ellos, empezarán, también, a descubrirse y amarse ellos mismos.

>>Leer más: Grandes éxitos de Netflix para ver el finde: lo más elegido en lo que va del 2026

Trailer de “El mapa de los anhelos”