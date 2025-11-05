León Gieco cantará en la Quinta de Funes a fin de año

El cantautor, que visitó el Sitio de Memoria Quinta de Funes el otro fin de semana, recorrió el predio junto a familiares de víctimas del terrorismo de Estado y vecinos

Todo está guardado en la memoria. León Gieco recorrió las instalaciones del Sitio de Memoria Quinta de Funes , donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico militar

El cantautor León Gieco dará un recital entre este mes y el próximo en el Sitio de Memoria Quinta de Funes , con motivo de celebrar los ocho años de la expropiación del predio, informó el dirigente Lautaro D'Ann a, de la Mesa Promotora Sitio de Memoria Quinta de Funes, a La Capital.

“León se comprometió a acercarse en poco tiempo al lugar para cantar en vivo para todo Funes y la región” anticipó D'Anna.

-Gieco se acercó a visitar la Quinta de Funes Sitio de Memoria y Derechos Humanos, en su regreso a Buenos Aires para cumplir con el deber cívico del voto, cuando venía desde Cañada Rosquín, su pueblo natal donde desarrolla una tarea muy importante con su proyecto de museo y de cultura popular.

león gieco en la quinta de funes 2

-¿Cómo fue la visita al predio?

-Gieco estuvo acompañado por familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, vecinos y amigos, y también estuvieron invitados e invitadas compañeros y compañeras de la Casa Ludueña, donde militaba Pocho Leprati, con sus distintas organizaciones y grupos, quienes se acercaron a saludarlo y a entregarle una serie de obsequios. León firmó el libro de visitas de la Quinta de Funes como una personalidad destacada, reivindicando su compromiso de toda la vida con los derechos humanos. Recorrió el predio histórico junto a integrantes de la Mesa Promotora, quienes fueron detallando a Gieco todas las actividades organizadas hace un año y medio por la mesa.

"Gieco se comprometió a acercarse a Funes en poco tiempo"

-¿Cómo surgió la posibilidad de que venga a dar un recital?

-El se comprometió a acercarse a Funes en poco tiempo, entre noviembre y diciembre, a tocar y a cantar en la Quinta, en vivo para todo Funes y la región, para la conmemoración de los ocho años de la expropiación. Le hemos contado los compromisos asumidos por el gobierno provincial con relación a las obras y quedó comprometido con ese proyecto. Y pudo recorrer cada uno de los rincones de las instalaciones que forman parte del sitio de memoria, incluido el Galpón, que si bien fue construido después del funcionamiento del centro clandestino de detención, Gieco pudo ver allí todas las actividades y las posibilidades de realización de ciclos culturales.

>>> Leer más: Quinta de Funes: lanzan el anteproyecto como espacio de memoria, verdad y justicia

-¿Qué significa que León Gieco venga a cantar a la Quinta de Funes?

-La visita de León puede sintetizarse en una caricia al alma de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en Funes y la región. Siempre intentamos expresar desde la Mesa Promotora que nuestra militancia es para defender este lugar y transformar su historia oscura y de muerte en una invitación a la vida, a la fefensa de los derechos, a la educación pública y a la formación, a la accesibilidad de las nuevas tecnologías y la defensa de nuestros recursos naturales. Un conjunto de ideas que son las mismas que enarbolaron los y las compañeras detenidos en la Quinta de Funes. Más que nunca León Gieco representa eso: solidaridad, cultura y derechos para el pueblo. Fue importante el apoyo a todo lo que venimos haciendo y, sobre todo, un respaldo para comprometer a las autoridades en iniciar las obras de preservación y fortalecimiento de las dos hectáreas. Desde la Mesa Promotora Quinta de Funes expresamos nuestra alegría y remarcamos que estos son logros de un espacio de participación que sitúa a la ciudad de Funes como epicentro de la solidaridad, de la cultura popular y de la necesidad de organizarse para transformar la realidad.