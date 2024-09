Líderes peronistas participaron de un taller para planificar el futuro en la provincia

En ese contexto Corsalini señaló que “si queremos volver a conectar con la sociedad necesitamos resetear el PJ y diseñar un programa capaz de resolver los problemas de la gente. Nuestro sentido de existencia son las necesidades de la ciudadanía, no el poder por el poder mismo. Si llegas al gobierno y tenés el poder, pero no programas, los resultados son que el poder se te termina, no le cambiaste la vida a nadie y quebrás tu relación de legitimidad con quienes confiaron en vos”.