El tiroteo en una escuela de San Cristóbal destapó 15 casos parecidos en la Argentina

Una de las principales novedades en torno al crimen de un estudiante en una escuela de San Cristóbal fue la conexión con True Crime Community (TCC) , una red virtual ligada a delitos violentos. Si bien el ataque fatal es un "caso inédito" para autoridades nacionales, existen otras 15 investigaciones similares en la Argentina sobre comunidades de este tipo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , dio a conocer los antecedentes este miércoles durante una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires. "Este caso muestra y pone en evidencia que no es aislado, no es un caso de bullying como inicialmente podría haberse catalogado o tipificado ", señaló.

La funcionaria recordó que en los últimos dos años se abrieron varias investigaciones en el país sobre comunidades virtuales que se centran en el análisis y la fascinación por los asesinatos y los tiroteos masivos . La Policía Federal Argentina (PFA) empezó a reunir esta información con la colaboración del FBI estadounidense.

Además de los 15 casos confirmados, los especialistas de las fuerzas de seguridad tienen otros cuatro episodios bajo análisis en Argentina . "Estamos frente a culturas o subculturas digitales en las cuales muchas veces intervienen jóvenes y niños adolescentes", advirtieron las autoridades nacionales junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro .

Monteoliva confirmó que "hay integrantes de grupos trasnacionales en el país", en referencia a TCC y otras redes similares. El jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, Guillermo Díaz, planteó que el común denominador de estos vínculos es el "extremismo violento" como tema principal del intercambio de datos.

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"Como funcionarios, tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa a tiempo y eso estamos haciendo", señaló la ministra nacional. Luego señaló que es necesario avanzar hacia "la construcción de definiciones, respuestas y prevención" en todos los ámbitos.

El homicidio de Ian Cabrera (13) y las lesiones que sufrieron otros estudiantes de San Cristóbal es un golpe cuyos efectos aún están por verse. En este sentido, el gobernador Pullaro destacó la labor de la comunidad de la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno después del ataque: "Realmente trabajaron muchísimo y tuvieron que afrontar este problema. Creo que ninguno de nosotros está preparado".

Monteoliva sostuvo que la difusión de las investigaciones sobre subculturas digitales violentas es una forma de plantear una cuestión que "excede a todas las partes" en Argentina. "En esto entramos todos: familia, escuela, educadores, comunicadores. Todos tenemos una participación un rol y una tarea que cumplir en respuestas de este tipo", manifestó.

El peligro detrás de las comunidades virtuales violentas

De acuerdo al análisis de la Policía Federal, la actividad ligada a la TCC y otras redes similares se despliega en cuatro etapas desde el interés inicial por tiradores seriales. La última es la más riesgosa, ya que "empiezan a planificar ataques" como el de la masacre de Columbine, perpetrado en 1999.

El jefe de la DUIA sostuvo que "no hay una edad específica" entre quienes forman parte de estas comundiades, pero hay un rango predominante que oscila entre 13 y 19 años. "Nosotros tenemos que estar preparados para detectar indicadores", explicó en relación al seguimiento de estos grupos en internet.

Díaz planteó que la segunda etapa de vinculación con las subculturas digitales violentas consiste en compartir material y glorificar a los delincuentes en diferentes espacios digitales, tanto foros como páginas web. En la fase siguiente, sus miembros pasan a círculos cerrados en Discord o Telegram. "En esas plataformas empiezan a querer imitarlos. La principal preocupación es la emulación", remarcó el investigador.