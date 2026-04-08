La Capital | La Región | San Cristóbal

El tiroteo en una escuela de San Cristóbal destapó 15 casos parecidos en la Argentina

La Policía Federal Argentina y el FBI hicieron distintas investigaciones sobre vínculos con comunidades digitales que estudian y glorifican ataques masivos

8 de abril 2026 · 13:20hs
Los vecinos de San Cristóbal prendieron velas la noche del ataque.

Foto: X/@mariogaloppo.

Los vecinos de San Cristóbal prendieron velas la noche del ataque.

Una de las principales novedades en torno al crimen de un estudiante en una escuela de San Cristóbal fue la conexión con True Crime Community (TCC), una red virtual ligada a delitos violentos. Si bien el ataque fatal es un "caso inédito" para autoridades nacionales, existen otras 15 investigaciones similares en la Argentina sobre comunidades de este tipo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dio a conocer los antecedentes este miércoles durante una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires. "Este caso muestra y pone en evidencia que no es aislado, no es un caso de bullying como inicialmente podría haberse catalogado o tipificado", señaló.

La funcionaria recordó que en los últimos dos años se abrieron varias investigaciones en el país sobre comunidades virtuales que se centran en el análisis y la fascinación por los asesinatos y los tiroteos masivos. La Policía Federal Argentina (PFA) empezó a reunir esta información con la colaboración del FBI estadounidense.

Antecedentes del tiroteo masivo en San Cristóbal

Además de los 15 casos confirmados, los especialistas de las fuerzas de seguridad tienen otros cuatro episodios bajo análisis en Argentina. "Estamos frente a culturas o subculturas digitales en las cuales muchas veces intervienen jóvenes y niños adolescentes", advirtieron las autoridades nacionales junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Monteoliva confirmó que "hay integrantes de grupos trasnacionales en el país", en referencia a TCC y otras redes similares. El jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, Guillermo Díaz, planteó que el común denominador de estos vínculos es el "extremismo violento" como tema principal del intercambio de datos.

>> Leer más: El crimen de San Cristóbal condujo a True Crime: "La captación suele ser en las redes"

"Como funcionarios, tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa a tiempo y eso estamos haciendo", señaló la ministra nacional. Luego señaló que es necesario avanzar hacia "la construcción de definiciones, respuestas y prevención" en todos los ámbitos.

El homicidio de Ian Cabrera (13) y las lesiones que sufrieron otros estudiantes de San Cristóbal es un golpe cuyos efectos aún están por verse. En este sentido, el gobernador Pullaro destacó la labor de la comunidad de la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno después del ataque: "Realmente trabajaron muchísimo y tuvieron que afrontar este problema. Creo que ninguno de nosotros está preparado".

Monteoliva sostuvo que la difusión de las investigaciones sobre subculturas digitales violentas es una forma de plantear una cuestión que "excede a todas las partes" en Argentina. "En esto entramos todos: familia, escuela, educadores, comunicadores. Todos tenemos una participación un rol y una tarea que cumplir en respuestas de este tipo", manifestó.

El peligro detrás de las comunidades virtuales violentas

De acuerdo al análisis de la Policía Federal, la actividad ligada a la TCC y otras redes similares se despliega en cuatro etapas desde el interés inicial por tiradores seriales. La última es la más riesgosa, ya que "empiezan a planificar ataques" como el de la masacre de Columbine, perpetrado en 1999.

El jefe de la DUIA sostuvo que "no hay una edad específica" entre quienes forman parte de estas comundiades, pero hay un rango predominante que oscila entre 13 y 19 años. "Nosotros tenemos que estar preparados para detectar indicadores", explicó en relación al seguimiento de estos grupos en internet.

Díaz planteó que la segunda etapa de vinculación con las subculturas digitales violentas consiste en compartir material y glorificar a los delincuentes en diferentes espacios digitales, tanto foros como páginas web. En la fase siguiente, sus miembros pasan a círculos cerrados en Discord o Telegram. "En esas plataformas empiezan a querer imitarlos. La principal preocupación es la emulación", remarcó el investigador.

Noticias relacionadas
El ataque a tiros ocurrió el 30 de marzo en San Cristóbal.

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

Reabren las escuelas de San Cristóbal y se dan más detalles de la investigación

La tragedia en San Cristóbal puso el foco en estos sitios.

Crimen en San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

Virginia Coudannes encabezó la conferencia de prensa por el segundo detenido en el marco de la trágedia de San Cristóbal

Crimen en escuela de San Cristóbal: la investigación apunta a "redes internacionales"

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Lo último

El video viral del ex-Newells que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El video viral del ex-Newell's que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo
Economía

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Ovación
La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026
Ovación

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Policiales
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

La Ciudad
Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
La Ciudad

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
Economía

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil