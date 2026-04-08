La Capital | La Región | tránsito

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras ocho días de corte en Lehmann

Luego del colapso de una alcantarilla, que interrumpió la circulación, la provincia financió la reparación temporal en el corredor de jurisdicción nacional

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

8 de abril 2026 · 14:20hs
La ruta nacional 34 permaneció ocho días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva.

La ruta nacional 34 permaneció ocho días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva.
Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras ocho días de corte en Lehmann

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras ocho días de corte en Lehmann

Tras ocho días de corte total, la ruta nacional 34 quedó nuevamente habilitada al tránsito a la altura de la localidad de Lehmann, en el departamento Castellanos, luego de que se completaran los trabajos de reparación provisoria en una alcantarilla colapsada que había generado un riesgo estructural severo para la circulación vehicular.

El colapso fue detectado de manera fortuita por personal de la comuna de Lehmann, lo que derivó en inspecciones técnicas que confirmaron el deterioro interno de la estructura y obligaron a disponer el cierre inmediato del corredor. La interrupción, que se implementó desde el 31 de marzo, afectó tanto al tránsito regional como al de larga distancia en una de las arterias nacionales más importantes del territorio santafesino.

Si bien se trata de una ruta de jurisdicción nacional, el gobierno de Santa Fe decidió intervenir ante la falta de una respuesta inmediata por parte de Vialidad Nacional. De acuerdo con lo explicado por el director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Mauro Bertorino, la instrucción fue acelerar todos los pasos necesarios para restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

La solución adoptada, que requirió además la intervención de la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Comuna de Lehmann y la empresa concesionaria del peaje, consistió en la colocación de caños aliviadores de alta densidad, que permitieron restituir el paso vehicular de manera provisoria mientras se aguarda la construcción y colocación de los módulos definitivos. Según precisó el funcionario, esta etapa transitoria demandará alrededor de 20 días, tiempo necesario para la fabricación a medida de las estructuras que reemplazarán la alcantarilla dañada.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 15.20.27

Cuello de botella

Durante el período de corte, el tránsito pesado fue desviado por rutas provinciales y caminos secundarios que no estaban preparados para soportar ese volumen, lo que provocó daños significativos en la infraestructura vial de la región. Frente a esta situación, la provincia anunció que realizará un relevamiento y gestionará ante la Nación algún tipo de resarcimiento por las roturas ocasionadas.

La reapertura del tramo se concretó desde las 16 de este miércoles, con un operativo especial de seguridad vial y señalización, aunque las autoridades advirtieron que la solución actual es provisoria y que la obra definitiva será clave para evitar nuevos episodios de riesgo en este sector estratégico para la producción y la logística del centro y centro-norte santafesino.

Tránsito complicado

El corte total de la ruta nacional 34 generó fuertes complicaciones para el tránsito, con un impacto directo en la actividad productiva, el transporte de cargas, viajeros y la movilidad cotidiana entre Rafaela, Sunchales y otras localidades del departamento Castellanos. A la interrupción de una de las principales arterias del centro-norte santafesino se sumó un extendido régimen de lluvias, que dejó fuera de servicio a numerosos caminos rurales y obligó a concentrar los desvíos exclusivamente sobre rutas provinciales pavimentadas, incrementando tiempos de viaje, costos logísticos y niveles de congestión.

La imposibilidad de utilizar trazas alternativas de tierra profundizó el malestar de transportistas y automovilistas, que debieron afrontar recorridos de hasta 90 kilómetros y demoras prolongadas, en algunos casos de varias horas. Además, el desvío masivo del tránsito pesado hacia rutas y caminos secundarios que no están diseñados para ese volumen aceleró el deterioro de la infraestructura vial de la región, un escenario que motivó reclamos de comunas y usuarios y que dejó en evidencia la fragilidad del sistema ante la caída de un solo punto crítico del corredor nacional.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 15.20.26

Alertas en otros tramos

Más allá del colapso puntual de la alcantarilla en Lehmann, el episodio volvió a poner en evidencia el estado crítico que presentan otros tramos de la Ruta Nacional 34 y de las vías alternativas de la región. El desvío forzado del tránsito pesado, sumado a un flujo sostenido de camiones que circula habitualmente por el corredor, profundizó el deterioro de la carpeta asfáltica en sectores ya castigados, con la aparición de pozos, ahuellamientos y acanalamientos que afectan la seguridad vial.

A esta situación se suman las roturas registradas en distintos pasos a nivel, donde la combinación de alto tonelaje y escaso mantenimiento acelera la degradación de la calzada. Comunas y usuarios vienen advirtiendo que estos puntos críticos, aunque menos visibles que un corte total, representan riesgos permanentes y refuerzan la necesidad de una intervención integral y sostenida sobre el corredor nacional, más allá de soluciones de emergencia ante eventos puntuales.

Noticias relacionadas
El ataque a tiros ocurrió el 30 de marzo en San Cristóbal.

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

El Chevrolet Cruze quedó dado vuelta cerca de Bigand.

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Di Gregorio remarcó que el avance se da de manera sostenida en todo el territorio como parte de la política habitacional del Estado provincial.

La provincia construye más de 265 viviendas en el departamento General López

La escuela del ataque fue escenario de una manifestación con velas en San Cristóbal.

Reabren las escuelas de San Cristóbal y se dan más detalles de la investigación

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Lo último

La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe respalda el proyecto que impulsa el gobierno nacional. Los diputados que conforman el bloque de Provincias Unidas tienen diferentes posturas
Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

Ovación
Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando
OVACIÓN

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

En Newells, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

En Newell's, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

Policiales
Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

La Ciudad
Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana
La Ciudad

Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana

Denuncian al fiscal Caterina por ofrecer beneficios irregulares a un imputado a cambio de declarar contra un senador

Denuncian al fiscal Caterina por ofrecer beneficios irregulares a un imputado a cambio de declarar contra un senador

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz
El Mundo

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria
La Ciudad

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder
Información General

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells
Ovación

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
La Ciudad

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos
Politica

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
La Ciudad

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite
Política

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
Política

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones