La provincia transforma el área recreativa de la zona norte de Venado Tuerto

La obra es una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años y se realiza con una inversión proveniente del gobierno provincial

9 de febrero 2026 · 15:04hs
El proyecto prevé tres tipos de senderos elevados para garantizar la circulación permanente aun en períodos de lluvias o acumulación de agua. En el perfil deportivo se ejecutará una bicisenda de 1.200 metros y un sendero peatonal de 1.700 metros.

El proyecto prevé tres tipos de senderos elevados para garantizar la circulación permanente aun en períodos de lluvias o acumulación de agua. En el perfil deportivo se ejecutará una bicisenda de 1.200 metros y un sendero peatonal de 1.700 metros.
La provincia transforma el área recreativa de la zona norte de Venado Tuerto

La transformación integral del Área Recreativa Norte de Venado Tuerto, un espacio largamente esperado por la ciudad y la región, continúa sumando etapas. La obra, constituye una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años y es posible gracias al trabajo del municipio local y la inversión proyectada por el gobierno provincial.

El intendente Leonel Chiarella, recorrió recientemente el predio donde ya se ejecutaron tareas clave del proyecto, se mostró entusiasmado y destacó que “estamos trabajando muy firme”.

Según detalló el mandatario, en esta primera etapa se avanzó con todo el movimiento de suelos, se hicieron los espejos de agua, se plantaron más de 100 árboles y adelantó que se van a plantar otros 300. Estos trabajos fueron realizados por los trabajadores municipales.

Venado Tuerto-zona norte2

“Con una fuerte inversión provincial ya está en marcha la licitación para hacer todos los caminos y los senderos, y vamos a avanzar también con la iluminación. Es un proyecto histórico, más de 50 años la ciudad esperó para que el Área Recreativa Norte sea una realidad”, remarcó Chiarella agradeciendo especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico por este trabajo en sintonía.

Transformación de la zona norte

En el marco del proyecto integral y el Programa de Obras Urbanas impulsado por el Ministerio de Obras Públicas liderado por Lisandro Enrico, el municipio anunció el llamado a licitación para ejecutar la ingeniería estructural del Área Recreativa Norte, con un presupuesto oficial de 1.900.000.000 pesos. La obra incluye la construcción de senderos, puentes y miradores, elementos fundamentales para consolidar un gran paseo público integrado al entorno natural.

La licitación contempla sendas de circulación, puentes peatonales metálicos y de hormigón armado, miradores, rampas, puentes de acceso y barandas, de acuerdo a los planos elaborados por el gobierno local. El área de intervención está delimitada por las calles Lussenhoff, Valdez, Lavalle y la ruta nacional 8.

La apertura de sobres se realizará el 24 de febrero a las 10 en la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Venado Tuerto, mientras que la recepción de ofertas será ese mismo día hasta las 9.

El proyecto prevé tres tipos de senderos elevados para garantizar la circulación permanente aun en períodos de lluvias o acumulación de agua. En el perfil deportivo se ejecutará una bicisenda de 1.200 metros y un sendero peatonal de 1.700 metros, mientras que el recorrido recreativo tendrá una extensión de 800 metros, todos construidos sobre estructuras elevadas que respetan la cota de inundación.

