Cañada Rosquín recibe una nueva edición del "Emprende San Martín" con feriantes de todo el departamento Será la primera edición del 2026 de este espacio que ya recorrió distintas localidades del centro oeste provincial para promover la economía circular 8 de abril 2026 · 08:00hs

Esta edición contará con la presencia de “Sabores de Santa Fe”, un programa provincial que promueve la identidad gastronómica a través de la cocina en vivo, capacitaciones y degustaciones, conectando la producción regional con el turismo y el desarrollo local.

Este domingo, el programa “Emprende San Martín” tendrá una nueva parada en la localidad de Cañada Rosquín, donde se espera una gran convocatoria de emprendedores de todo el departamento San Martín. La propuesta comenzará a partir de las 15.30 en calle Carlos Doce, lindante a la plaza San Martín.

Será una nueva edición de este espacio que ya recorrió distintas localidades como Carlos Pellegrini, El Trébol, Sastre, María Susana y San Jorge, consolidándose como una vidriera clave para el talento y la producción regional.

Visibilizar a los emprendedores “Estamos muy ilusionados con desembarcar en Cañada Rosquín con el ‘Emprende’, un programa que viene llevándose a cabo en todo el departamento con mucho éxito”, destacó el senador Esteban Motta, quien impulsa esta iniciativa desde el comienzo de su gestión. El programa busca visibilizar el potencial productivo de la región y fortalecer el desarrollo de emprendedores y Pymes locales.

Como novedad, esta edición contará con la presencia de “Sabores de Santa Fe”, un programa provincial que promueve la identidad gastronómica a través de la cocina en vivo, capacitaciones y degustaciones, conectando la producción regional con el turismo y el desarrollo local.

Música en la feria del departamento San Martín En materia artística, la jornada ofrecerá música para todos los gustos, con la presentación de Sandra Silveyra en ritmo bailable, además del folklore de “Raza” y Omar Hernández, sumando color y entretenimiento a una propuesta que sigue creciendo en toda la región. Con el acompañamiento de la presidenta de la comuna rosquinense, María Eugenia Raciatti, será la primera vez del “Emprende San Martín” en la ruta 34. >>Leer más: El "Emprende San Martín" mostró su potencial en una gran feria durante Culturas 2026