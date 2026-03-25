La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

La denuncia de Bruno Riboldi sobre un supuesto robo de ganado tuvo derivaciones impensadas. Cuál es la última novedad en esta historia viral

El conflicto en torno a la denuncia de robo de ganado a La Joya Agro está muy lejos de solucionarse. Mientras el agroinfluencer Bruno Riboldi afirma que muchas otras familias fueron estafadas -cómo él- por Nicolás Coscia en Santa Fe, el abogado de este último dijo que está dispuesto a demandar al agroinfluencer por sus acciones judiciales y en redes sociales.

A contramano de lo que sostiene el dueño de las 161 vacas recuperadas en Chabás por la policía, Pablo Morosano aseguró este miércoles en LT8 que ambos productores tenían una "sociedad de pastaje" y la venta de los animales había sido acordada. Incluso planteó que el primero le pidió a su cliente que tratara de "apurar el pago porque necesitaba plata en efectivo" .

De acuerdo a la opinión del defensor en la causa penal que se tramita en Villa Constitución, La Joya Agro tenía un problema de liquidez y decidió dar marcha atrás con la operación. "El negocio no le servía del modo en que estaba planteado el plan de pagos" , consideró el letrado.

Morosano consideró que el caso puede llegar a derivar en un pleito civil contra el influencer en el sur de la provincia de Santa Fe . "Eso se está evaluando, es una posibilidad concreta", respondió ante la consulta sobre las chances de llevar a juicio al denunciante.

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El abogado sostuvo que el honor de su representado se vio "claramente afectado" por la presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los videos compartidos en una cuenta de Instagram con más de 2 millones y medio de seguidores. Así dejó en claro que el frente penal no es el único que en el que pretenden dar batalla por el incidente con las vacas trasladadas desde Santa Teresa.

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El defensor se refirió también al perjuicio económico que generó el conflicto con La Joya Agro. "Coscia engordó los animales, hizo todo el trabajo, alquiló el campo, los alimentó y les dio asistencia veterinaria", enumeró en relación a la labor en el establecimiento rural La Cañada.

El representante legal del imputado concluyó que su cliente perdió las vacas por la denuncia y ahora "tampoco le van a pagar" por sus servicios. Si bien dio la señal sobre una futura demanda, también reconoció que está dispuesto a negociar para evitar esta instancia.

¿Cuál era la relación de Bruno Riboldi con Nicolás Coscia?

Morosano dijo que no hubo ninguna defraudación en torno al traslado de las vacas que pertenecían al agroinfluencer. "Riboldi sabía que Coscia lo iba a hacer. En las próximas horas se va a acreditar que sabía de la existencia de la venta, que incluso antes de hacer la denuncia le estaba reclamando que por favor tratara de apurar el pago porque necesitaba plata en efectivo", explicó.

El abogado defensor confirmó que su cliente hizo un negocio a plazo con condiciones que "son las normales en el rubro" y una consignataria compró la hacienda. Luego enfatizó: "Los animales no estuvieron desaparecidos en ningún momento para el denunciante".

En segundo lugar, el letrado se refirió a la relación de los productores involucrados en el conflicto. "Es el cuarto ciclo de engorde de que hacían. Cada vez que esto terminaba, Coscia vendía los animales y se repartían la plusvalía del animal engordado", detalló.

Los Pumas y la reacción en redes sociales

Finalmente, el representante del productor imputado en Villa Constitución sostuvo que La Joya Agro "también encontró rédito" por el lado de las redes sociales a la hora de hacer la denuncia. "En la investigación de la policía rural manifiesta que todo esto iba a aportarle un millón de seguidores", comentó.

Morosano recordó que el personal de Los Pumas llegó a plantear la necesidad de un pedido de captura en el marco del operativo que se llevó a cabo el último viernes y el fiscal Ramiro Martínez determinó que este acto era "totalmente injustificado". En cuanto a la reacción de los agentes de la guardia provincial, observó: "Rápidamente se dieron cuenta de que los estaban usando".

"Coscia va a presentar las pruebas. Todavía no cobró un peso por la venta de los animales, no se benefició", afirmó el abogado. A continuación anticipó que pedirá que se desestime la denuncia y se archive porque "no hay ninguna administración infiel".